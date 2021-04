Câu đố tìm ngày sinh nhật siêu dễ nhưng không thí sinh Olympia nào trả lời được

Thứ Tư, ngày 21/04/2021 12:02 PM (GMT+7)

Một câu đố tìm ngày sinh nhật đã đánh gục tất cả thí sinh Olympia trong phần thi Vượt chướng ngại vật.

Đường Lên Đỉnh Olympia là cuộc thi học thuật hấp dẫn, bởi ngoài sự tranh tài của các thí sinh ra, khán giả còn được chứng kiến các câu hỏi hóc búa đến từ nhiều lĩnh vực.

Mới đây, thêm một bài toán trong chương trình bất ngờ trở thành đề tài bàn tán của dân mạng. Cụ thể, trong trận thi tháng 1, quý 3, năm thứ 21, một câu hỏi trong phần thi Vượt chướng ngại vật khiến tất cả thí sinh là Phương Diệu, Thu Hương, Đức Hiếu, Tấn An đều không vượt qua được. Vì đáp án bị bỏ trống nên đến nay phương pháp và kết quả của bài toán này vẫn là một ẩn số chưa được chương trình công bố.

Nội dung câu hỏi như sau: Sinh nhật của An là một ngày trong tháng 4. Ngày sinh của An là số mà hiệu giữa bình phương của nó với chính nó bằng 306. Hãy cho biết ngày, tháng sinh chính xác của An.

Câu hỏi đánh gục cả 4 thí sinh Olympia

Sau khi câu hỏi này được Diễn đàn Toán học Việt Nam chia sẻ, rất nhiều khán giả đã tìm ra được đáp án cũng như cách giải.

Nhiều khán giả đã để lại cách giải bài toán này

Một khán giả cho biết: Hiệu giữa bình phương của nó với chính nó tức là x^2 - x = 306. Bấm máy ta có x1 = 18 và x2 = -17. Do ngày sinh không thể âm nên ta loại nghiệm 2 suy ra An sinh ngày 18/4.

