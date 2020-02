Cảm xúc trái chiều của phụ huynh sau thông tin HS được nghỉ học để phòng dịch Corona

Bác sĩ của BV Bạch Mai đã phân tích “lợi” và “hại” khi học sinh nghỉ học một tuần. 1. Lợi ích: - Hạn chế lây nhiễm trong cộng đồng ở thời điểm chưa hiểu hết về mầm bệnh, đặc biệt là đường lây truyền, khả năng lây nhiễm của người lành mang mầm bệnh. - Hạn chế tình trạng tăng đột biến rác thải y tế do đa số học sinh được sử dụng khẩu trang y tế dùng 1 lần ở lớp học. VD: Mỗi ngày HN sẽ thải ra ít nhất 2 triệu khẩu trang y tế dùng một lần ở riêng lớp học. - Có thêm thời gian để bổ sung nội dung tập huấn phòng dịch nCoV cho giáo viên, đặc biệt khi con đường truyền nhiễm được bổ sung thêm qua đường tiêu hóa. - Có thêm thời gian để ngành Y tế tiếp tục cách ly đối tượng nguy cơ, theo dõi diễn biến dịch bệnh trong nước, điều trị tích cực các ca đang nhiễm, cũng như các nhà khoa học trên thế giới hiểu biết hơn về phương pháp điều trị. 2. Hại - Chậm lại lịch trình học tập của học sinh 1 tuần. (Khắc phục được bằng cách học bù). - Gia đình có con nhỏ không ai trông. (Có thể khắc phục bằng cách gửi nhà người thân quen hoặc nhờ ông bà lên trông hoặc gửi về quê ...) Theo BS này, lý do chủ yếu khiến một số bố mẹ không đồng tình cho học sinh nghỉ học chỉ là vì họ lo ngại không có ai trông. Lý do yếu hơn là tâm lý chủ quan cho rằng dịch bệnh không đáng ngại ở Việt Nam. “Chúng ta ở ngay cạnh Trung Quốc, mùa này thường xuyên hứng gió mùa đông bắc tràn về, cũng là dịp công nhân TQ quay lại các khu công nghiệp làm việc. Con số 7 người nhiễm nhưng có đến 92 người nghi ngờ, 43 người khác cách ly. Thời gian ủ bệnh dài đến 14 ngày, khả năng lây nhiễm cao, chính là các yếu tố khẳng định 142 người nhiễm và phơi nhiễm này đã có thể đưa mầm bệnh đến đâu trong môi trường. Khả năng sống trong giọt nước bọt của nCoV là bao lâu? Vì sao lại có thể lây theo đường tiêu hóa? Tất cả những yếu tố trên cho thấy Chính Phủ đã quyết định đúng đắn khi dừng ngay ma trận lây truyền mầm bệnh, đó là học sinh đi học. Các bố mẹ phải cân nhắc lợi hại và phải nghĩ cho phòng bệnh cộng đồng, đặc biệt phải nghĩ đến cảnh "nếu con bị ốm thì lấy đâu người chăm?", chuyên gia phân tích.