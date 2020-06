Cấm tổ chức dạy thêm, học thêm trong dịp nghỉ hè 2020

Thứ Sáu, ngày 26/06/2020 13:00 PM (GMT+7)

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, dịp nghỉ hè năm nay các trường học không tổ chức dạy thêm, học thêm, không dạy trước chương trình.

Ngày 26/6, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Sở vừa ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2020 của ngành GD&ĐT Hà Nội. Theo ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, chủ trương của ngành GD&ĐT Hà Nội trong dịp hè 2020 là không tổ chức dạy thêm, học thêm, không dạy trước chương trình.

Sở đã yêu cầu các đơn vị, trường học trong việc tổ chức hoạt động hè là thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, vận động, khuyến khích học sinh tham gia, có sự ủng hộ của phụ huynh và có biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh.

Để bảo đảm thời gian nghỉ ngơi, tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi cho học sinh bước vào năm học mới 2020 - 2021, Sở yêu cầu các nhà trường, cơ sở giáo dục lập kế hoạch ôn tập văn hóa, bồi dưỡng kiến thức cho những học sinh có học lực yếu, kém; bố trí thời gian hợp lý để tổ chức thi và xét lên lớp cho những học sinh thuộc diện thi lại.

Dịp hè, ngành giáo dục Hà Nội sẽ không tổ chức dạy thêm, học thêm.

Các trường không tổ chức dạy thêm, học thêm dưới bất kỳ hình thức nào; cũng không được tổ chức dạy trước chương trình; không được tổ chức ôn tập, luyện thi, kiểm tra, khảo sát để xếp lớp năm học 2020 - 2021.

Trong dịp hè, mở cổng trường, tạo điều kiện cho học sinh được sử dụng cơ sở vật chất của nhà trường như thư viện, nhà thể chất, sân vận động, bể bơi cho học sinh vào ôn tập, đọc sách, báo, tài liệu, hoạt động vui chơi, giải trí, tập luyện... Trang bị cho học sinh các kiến thức, kỹ năng phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống xâm hại, lạm dụng tình dục, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp cho học sinh...

Để bảo đảm an toàn, phòng chống đuối nước cho học sinh, các trường học tạo điều kiện lắp đặt "bể bơi thông minh" tại đơn vị để tổ chức dạy bơi, nâng cao kỹ thuật bơi, kỹ năng phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh; tăng cường vận động, khuyến khích cha mẹ học sinh cho con em tham dự các lớp học bơi trong dịp hè.

Bên cạnh đó, các nhà trường cũng cần tăng cường công tác giáo dục, định hướng cho học sinh nâng cao ý thức lựa chọn các nội dung khi sử dụng internet theo hướng lành mạnh, bổ ích.

Đối với giáo dục mầm non, cơ sở phải duy trì sổ trực hè (thời gian, người trực, chất lượng công việc...); bảo đảm an toàn về thể chất, tinh thần cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi. Cơ sở giáo dục mầm non rà soát toàn bộ các yếu tố gây nguy cơ mất an toàn trong đơn vị để kịp thời khắc phục; chủ động cải tạo cơ sở vật chất, bảo dưỡng hệ thống điện, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, cây xanh, cây cảnh...

Bên cạnh đó, phụ huynh có con đang học ở trường, nếu có nhu cầu gửi con tại trường trong dịp hè thì phải có đơn xin học hè. Nhà trường phải bảo đảm sĩ số trẻ/lớp theo quy định, tuyệt đối không nhận trẻ khi trường, lớp chưa bảo đảm các điều kiện an toàn. Công tác thu, chi trong dịp hè phải có sự thỏa thuận với phụ huynh của trẻ và được sự đồng ý của các cấp quản lý.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đặc biệt lưu ý các cơ sở giáo dục mầm non không được dạy trước chương trình ở các độ tuổi, trong đó lưu ý không dạy trước chương trình lớp 1 đối với trẻ 5 tuổi trong dịp hè.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, Sở sẽ thành lập đoàn kiểm tra có báo trước, kiểm tra đột xuất các đơn vị về công tác triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động hè. Tổ chức tiếp nhận và xử lý thông tin có liên quan đên hoạt động hè của các đơn vị từ các cơ sở giáo dục, từ phía người học, cán bộ, nhà giáo và nhân dân.

