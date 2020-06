Khi nào học sinh Hà Nội được nghỉ hè?

Thứ Bảy, ngày 20/06/2020 09:09 AM (GMT+7)

Thời điểm kết thúc năm học 2019-2020 của học sinh tất cả cấp học, ngành học trên địa bàn thành phố là vào ngày 14/7.

Ngày 19/6, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, thời điểm này, các trường học trên địa bàn thành phố đang khẩn trương triển khai các hoạt động dạy học, giáo dục học sinh để kịp hoàn thành đúng tiến độ chương trình theo kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 do UBND thành phố Hà Nội ban hành.

Theo Quyết định số 1520/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ngày 14/4/2020 về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 7 Điều 1 Quyết định số 3951/QĐ-UBND ngày 23-7-2019 về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2019-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội, học sinh tất cả cấp học, ngành học gồm: Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên sẽ kết thúc học kỳ II năm học 2019-2020 vào ngày 10-7-2020. Thời điểm kết thúc năm học 2019-2020 của học sinh tất cả cấp học, ngành học trên địa bàn thành phố là vào ngày 14/7/2020.

Như vậy, học sinh của các trường học trên địa bàn Hà Nội sẽ bắt đầu nghỉ hè từ ngày 15/7/2020.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thời gian nghỉ hè của học sinh các cấp học năm nay ngắn hơn mọi năm nên Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chủ trương không tổ chức ôn tập văn hóa cho học sinh trong dịp hè.

Cũng theo quyết định này, việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) phải trước ngày 31/7/2020.

Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) trước ngày 15/8/2020.

Trước đó, Bộ GD-ĐT cho biết, do dịch COVID-19, thời gian tựu trường có thể lùi lại so với mọi năm.

Theo đó, thời gian tựu trường sớm nhất không phải ngày 1/8 mà sẽ sau ngày 15/8, thậm chí có thể sát ngày khai giảng 5/9 để tăng thêm thời gian nghỉ hè cho học sinh. Khoảng thời gian tựu trường trước khai giảng sẽ không tổ chức dạy học, thay vào đó chỉ để ổn định tổ chức, chuẩn bị các hoạt động đầu năm.

Nguồn: http://danviet.vn/khi-nao-hoc-sinh-ha-noi-duoc-nghi-he-5020202069101519.htmNguồn: http://danviet.vn/khi-nao-hoc-sinh-ha-noi-duoc-nghi-he-5020202069101519.htm