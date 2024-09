Các trường dè dặt công bố đề án tuyển sinh năm 2025

Các trường ĐH đầu tiên công bố Trường ĐH Nha Trang là trường đầu tiên công bố công tác tuyển sinh năm 2025 với sự thay đổi hoàn toàn so với những năm trước. Năm 2024, trường sử dụng 4 phương thức xét tuyển, gồm: xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT; xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP HCM và ĐHQG Hà Nội tổ chức; xét học bạ 6 học kỳ theo tổ hợp 4 môn; xét điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp 3 môn. Năm 2025, trường sẽ xét tuyển theo phương thức kết hợp kết quả học tập bậc THPT và kết quả đánh giá năng lực do ĐHQG TP HCM, ĐHQG Hà Nội... tổ chức. Trường thứ 2 công bố thông tin tuyển sinh năm 2025 là Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2, với điểm mới là trường tổ chức kỳ thi riêng để xét tuyển. Bên cạnh đó, trường còn sử dụng các phương thức xét tuyển khác, như: xét tuyển thẳng và ưu tiên theo quy định của Bộ GD-ĐT, xét học bạ, xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TP HCM, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm TP HCM tổ chức.