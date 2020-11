Bỏ qua 7 cuốn sách gối đầu giường của các tỷ phú thế giới này là bạn đã bỏ qua cơ hội "đổi đời" của mình

Thứ Năm, ngày 26/11/2020 12:13 PM (GMT+7)

Những cuốn sách được giới thiệu dưới đây bởi những CEO thành công dường như không thể thiếu trong bất kỳ kho tàng sách của cá nhân nào.

1. Warren Buffett: The Intelligent Investor (Nhà đầu tư thông minh) - Benjamin Graham

Warren Buffett

Ở tuổi 88, nhà đầu tư lỗi lạc này vẫn rất chăm đọc sách. Mỗi ngày, ông đều cố gắng đọc được ít nhất 500 trang. Buffett đã từng giới thiệu rất nhiều đầu sách, nhưng ông vẫn yêu thích cuốn sách mình đọc năm 19 tuổi nhất.

Được xuất bản cách đây 70 năm, cuốn sách The Intelligent Investor (Nhà đầu tư thông minh) của Benjamin Graham đã giúp Buffett phát triển nền tảng học thuật cũng như rèn luyện kỷ luật cảm xúc. Nhờ vậy, ông mới có thể trở thành tỷ phú như ngày hôm nay.

2. Steve Jobs: Atlas Shrugged (Atlas nhún vai) - Ayn Rand

Khi Steve Wozniak - đồng sáng lập Apple được hỏi điều gì ảnh hưởng tới Steve Jobs trong những ngày đầu gây dựng nên Apple thì ông đã nói rằng "Atlas Shrugged" là một trong những cuốn sách mà Jobs coi như là "kim chỉ nam" cho cuộc đời và sự nghiệp kinh doanh của mình.

3. Jeff Bezos: The Remains of the Day

Jeff Bezos

Đây là cuốn tiểu thuyết yêu thích của ông chủ Amazon. Nội dung cuốn sách xoay quanh câu chuyện buồn của một quản gia khi nhớ về những tháng ngày phục vụ cho quân đội Anh trong chiến tranh.

Jeff Bezos đã nói rằng ông học hỏi được rất nhiều thứ từ cuốn tiểu thuyết hư cấu này và ông cũng thích các tiểu thuyết hư cấu hơn là tiểu thuyết thực tế.

4. Sharran Srivatsaa: Người bán hàng số một thế giới - Og Mandino

Sharran Srivatsaa

Sharran Srivatsaa, nhà đầu tư "thiên thần", đồng thời là CEO của Kingston Lane, một nền tảng công nghệ tự động xúc tiến giao dịch bất động sản chia sẻ:

"Cuốn sách xoay quanh mọi thành công tài chính mà tôi đã đạt được. Tôi nhận ra rằng luôn có một công thức chung cho thành công: Phục tùng thói quen làm việc công suất cao của chính bản thân mình.

Lòng kiên trì là thứ quan trọng nhất tôi học được từ cuốn sách. Xuyên suốt tác phẩm, tôi tâm đắc nhất câu nói: "Một người phải vấp ngã nhiều lần để thấy thành công ít nhất một lần trong đời."

Gieo hạt giống cho tương lai và chăm sóc chúng hàng ngày là chìa khóa mở ra lợi thế cạnh tranh vô song dành cho bạn".

5. Elon Musk: Lord of the Flies (Chúa ruồi) - William Golding

Tỷ phú công nghệ Elon Musk cực kỳ hâm mộ cuốn Lord of the Flies (Chúa ruồi) của nhà văn từng đoạt giải Nobel William Golding.

Được viết vào thập niên 50 của thế kỷ trước, kể về những cậu học sinh người Anh bị bỏ lại trên một hòn đảo hoang vắng và buộc phải tự lực cánh sinh, đây là một trong những tác phẩm hiếm hoi nói về sự tham lam và sinh tồn. CEO Tesla nhìn thấy chính bản thân mình trong cuốn sách này.

Ngoài ra, ông cũng hay đọc sách về kinh doanh và khoa học giả tưởng.

6. Tim Cook: Competing Against Time (Cạnh tranh với thời gian) - George Stalk

Tim Cook

"Thời gian đồng nghĩa với tiền bạc, năng suất, chất lượng và sáng tạo. Cách thức mà các công ty hàng đầu quản trị thời gian trong sản xuất, trong việc phát triển sản phẩm mới, trong bán hàng và phân phối chính là lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ nhất của doanh nghiệp đó".

"Competing Against Time" là cuốn sách mà Tim Cook khuyến khích tất cả các nhân viên mới tại Apple nên đọc.

7. Gail Corder Fisher: Kỷ luật để hoàn thành mọi thứ - Larry Bossidy và Ram Charan

Gail Corder Fisher

Gail Corder Fisher là Phó Chủ tịch Công ty Fischer & Company, lãnh đạo tập đoàn bất động sản toàn cầu chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn, môi giới và các giải pháp công nghệ:

Cuốn "Execution" mô tả quá trình hoàn thành một công việc. Nó phù hợp với bất kỳ ai, kể với người đang điều hành một công ty hay một người đang chật vật với công việc quản lý của mình. Cuốn sách giống như một cẩm nang phát triển kinh doanh và nó đã thay đổi cách thức quản lý công ty của các nhà lãnh đạo.

Tác giả đã khéo léo truyền đạt tầm quan trọng của việc tương tác có chiều sâu với tổ chức của bạn. Giống như tiêu đề tác phẩm, cuốn sách dạy tôi cách làm việc: kết nối nhân sự, chiến lược và quản lý. Quản trị kinh doanh không đơn thuần là nảy sinh ý tưởng và bắt người khác thực hiện nó. Kinh doanh thực sự là phối hợp và dẫn dắt ba vấn đề then chốt trên.

