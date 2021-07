Bình Dương có điểm thi THPT cao nhất nước, kết quả đậu gần tuyệt đối

Thứ Hai, ngày 26/07/2021 17:45 PM (GMT+7)

Với số điểm trung bình 7,030, Bình Dương là địa phương dẫn đầu cả nước về điểm thi THPT năm nay. Kết quả đậu tốt nghiệp đạt gần tuyệt đối khi chỉ có 2 thí sinh rớt.

Theo phổ điểm được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố cho thấy, Bình Dương là tỉnh dẫn đầu cả nước với mức điểm trung bình thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2021 với 7,030 điểm. Bình Dương cũng là địa phương duy nhất có điểm trung bình tốt nghiệp trên 7,0.

Tính riêng từng môn thi, Bình Dương đứng đầu cả nước về mức điểm trung bình môn Lịch sử và Địa lý; môn Ngoại ngữ, Hóa, Sinh. Xếp thứ nhì với môn Toán, Giáo dục công dân. Xếp hạng 3 với môn Ngữ văn.

So với các trường công lập ở Bình Dương, Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương có điểm trung bình là 7.775, đứng đầu tỉnh đối với khối công lập; thứ tự tiếp theo lần lượt là: Trung học phổ thông Dĩ An, Trung học phổ thông Trịnh Hoài Đức. So với các trường ngoài công lập, Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến có điểm trung bình 7.886, cao nhất tỉnh.

Thí sinh trước khi thi được xét nghiệm COVID-19

Với phổ điểm đã được công bố, tỉnh Nam Định là địa phương xếp thứ 2 với 6,996 điểm. Năm 2020, Nam Định đứng thứ nhất cả nước, trong khi đó Bình Dương đứng vị trí thứ 2. Xếp thứ 3 cả nước là Ninh Bình với 6,903; Xếp vị trí thứ 4 là An Giang với 6,869.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Nhật Hằng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương cho biết, kỳ thì THPT năm nay, Bình Dương có hơn 13.600 thí sinh dự thi tại 25 điểm thi. Sở GD-ĐT tỉnh Bình Dương điều động 1.874 lãnh đạo, giáo viên các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm GDTX và bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh tham gia hội đồng thi, các ban của hội đồng thi, cán bộ coi thi, cán bộ giám sát, cán bộ chấm bài thi tự luận và cán bộ chấm bài thi trắc nghiệm. Ngoài ra, sở còn phối hợp với công an và các địa phương cử 338 người tham gia bảo vệ, phục vụ tại các điểm thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay tại Bình Dương đặc biệt nhất từ trước đến nay do địa phương đang là một trong những “ổ dịch” lớn của cả nước. Trước kỳ thi, cơ quan chức năng Bình Dương thực hiện test nhanh kháng nguyên COVID-19 cho công chức, viên chức, giáo viên tham gia công tác coi thi, thanh tra coi thi, kiểm tra công tác coi thi và thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Kết quả kỳ thi, Bình Dương có 2 thí sinh rớt tốt nghiệp.

Nguồn: https://tienphong.vn/binh-duong-co-diem-thi-thpt-cao-nhat-nuoc-ket-qua-dau-gan-tuyet-doi-post135...Nguồn: https://tienphong.vn/binh-duong-co-diem-thi-thpt-cao-nhat-nuoc-ket-qua-dau-gan-tuyet-doi-post1359380.tpo