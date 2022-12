Bị yêu cầu rời khỏi ký túc giữa giá rét, hàng trăm sinh viên ĐH Hải Phòng kêu cứu

Bị yêu cầu rời đi khẩn cấp, hàng trăm sinh viên trong nước và quốc tế đã không kịp trở tay. Sau khi nhận thông báo, nữ sinh V.A chia sẻ trên diễn đàn của sinh viên nhà trường rằng: “không thể tin được giữa mùa đông giá rét phải cuốn gói đi”. Còn nam sinh D.A bức xúc: “Nhà trường luôn có những bước đi bất ngờ, sinh viên ký túc xá chúng em khóc thét”.

Ký túc xá trường ĐH Hải Phòng phải đóng cửa để hoàn thiện yêu cầu về PCCC.

Theo tìm hiểu của PV, ký túc xá nhà trường ĐH Hải Phòng bao gồm 6 toà nhà cao từ 4 đến 8 tầng, có khả năng phục vụ hơn 4.000 sinh viên. Khu vực ký túc xá sinh viên được nhà trường giới thiệu bố trí bảo vệ trực 24/24h, an ninh trật tự được đảm bảo, có hệ thống phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn khẩn cấp khi cần…

Đến ngày 15/12, Trung tâm phục vụ và nội trú (trường Đại học Hải Phòng) đã ra thông báo yêu cầu sinh viên rời khỏi ký túc xá K1, K2, sau khi ông Nguyễn Hoài Nam, Hiệu trưởng Đại học Hải Phòng kết luận về việc giải quyết, khắc phục các yêu cầu về đảm bảo PCCC tại ký túc xá. Thông báo được chuyển đến cho toàn thể sinh viên nội trú, sinh viên nước ngoài và các hoạt động kinh doanh dịch vụ.

Nội dung thông báo yêu cầu sinh viên nội trú tạm rời, không lưu trú tại ký túc xá K1, K2 từ ngày 16/12 cho đến khi có thông báo của nhà trường. Đơn vị này cũng phối hợp với Phòng hợp tác và đào tạo quốc tế hướng dẫn sinh viên Lào di chuyển tạm thời về ký túc xá A7. Ngoài ra, Trung tâm phục vụ và nội trú cũng tạm dừng hoạt động nhà ăn sinh viên ký túc xá K1 và tạp hóa tầng 1 ký túc xá K2. Đồng thời, yêu cầu bộ phận an ninh trật tự kiểm soát chặt chẽ người ra, vào ký túc xá, đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ.

Sau khi ghi nhận phản ánh của sinh viên, PV đã liên hệ với lãnh đạo nhà trường để tìm hiểu thêm về yêu cầu phải di chuyển quá bất ngờ, trong khi nhà trường hầu như không có phương án hỗ trợ sinh viên, nhưng chưa nhận được phản hồi.

