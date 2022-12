Học sinh ở những địa phương nào được miễn, giảm học phí năm 2022-2023?

Hậu Giang hỗ trợ học phí năm học 2022-2023 cho học sinh các cấp

Sáng 15/12, HĐND tỉnh Hậu Giang cho biết, tỉnh đã thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ học phí năm học 2022-2023 cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên. Cụ thể, ở khu vực thành thị (gồm các phường, thị trấn trực thuộc huyện, thị xã, thành phố), mức hỗ trợ học phí được quy định như sau: cấp mầm non 208.000 đồng/học sinh/tháng; cấp tiểu học và THCS 240.000 đồng/học sinh/tháng; giáo dục thường xuyên cấp THCS và cấp THPT 235.000 đồng/học sinh/tháng; giáo dục thường xuyên cấp THPT 220.000 đồng/học sinh/tháng.

So với khu vực thành thị, một số cấp học thuộc khu vực nông thôn (gồm các xã thuộc huyện, thị xã, thành phố) có mức hỗ trợ học phí chỉ bằng 1/3. Cụ thể là cấp mầm non 65.000 đồng/học sinh/tháng; cấp tiểu học và THCS 70.000 đồng/học sinh/tháng; giáo dục thường xuyên cấp THCS 50.000 đồng/học sinh/tháng, cấp THPT 165.000 đồng/học sinh/tháng; giáo dục thường xuyên cấp THPT 135.000 đồng/học sinh/tháng.

Trong khi đó, đối với vùng dân tộc thiểu số, HĐND tỉnh Hậu Giang đã quy định mức hỗ trợ học phí đối với cấp mầm non 15.000 đồng/học sinh/tháng; cấp tiểu học và THCS 20.000 đồng/học sinh/tháng; cấp THPT 65.000 đồng/học sinh/tháng; giáo dục thường xuyên cấp THPT 35.000 đồng/học sinh/tháng; giáo dục thường xuyên cấp THCS không được hỗ trợ.

Bạc Liêu giảm 50% học phí năm học 2022-2023

Sáng 13/12, HĐND tỉnh Bạc Liêu đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh này. Đối tượng áp dụng là trẻ em học mầm non, học sinh phổ thông đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và học viên đang theo học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông.

Trước mắt, tỉnh không thu 50% học phí năm học 2022-2023 đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên.

Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Bạc Liêu, mức học phí năm học 2022-2023 đối với học trực tiếp của mầm non bán trú ở vùng thành thị là 400.000 đồng/trẻ/tháng và vùng nông thôn là 135.000 đồng; mầm non không bán trú vùng thành thị là 300.000 đồng và vùng nông thôn là 100.000 đồng. Cấp tiểu học và cấp THCS ở vùng thành thị là 300.000 đồng/học sinh/tháng và vùng nông thôn là 100.000 đồng; cấp THPT lần lượt là 350.000 đồng và 200.000 đồng. Trường hợp trẻ/học sinh học trực tuyến (học online) thì mức học phí bằng 70% mức học phí theo từng cấp học quy định nêu trên.

Đối với học sinh tiểu học công lập, học sinh không phải đóng học phí. Mức học phí đối với cấp tiểu học quy định nêu trên là căn cứ để hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn, giảm học phí.

Đối với cơ sở giáo dục thường xuyên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông được áp dụng mức học phí bằng với mức học phí quy định nêu trên của cơ sở giáo dục phổ thông công lập cùng cấp học trên địa bàn tỉnh.

Quảng Bình miễn học phí cho học sinh

Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra từ 8 đến 10/12 đã thông qua nhiều Nghị quyết, nội dung quan trọng. Trong đó có việc miễn học phí học kỳ II, năm học 2022-2023 cho học sinh trên địa bàn.

Theo đó, tỉnh Quảng Bình không thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023 (5 tháng) với trẻ mầm non và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Quảng Bình cũng quyết định không thu học phí học kỳ I năm học 2022-2023 đối với học sinh nhằm hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Việc làm này đã nhận được sự đồng tình và đ.ánh giá cao của nhân dân trong tỉnh.

Long An tạm dừng thu học phí THCS

Vào tháng 10 vừa qua, UBND tỉnh Long An đã có văn bản về thu học phí năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đối với cấp mầm non và THPT, tỉnh tạm thu học phí năm học 2022-2023 bằng với mức thu học phí năm học 2021-2022. Riêng cấp THCS sẽ tạm dừng thu học phí năm học 2022-2023.

Bắc Ninh hỗ trợ 100% học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông

UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định hỗ trợ 100% mức thu học phí đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông trong năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh. Trong tờ trình về việc xin chủ trương hỗ trợ kinh phí đóng học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm học 2022 2023, Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh đề xuất 2 phương án.

Trong đó, tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ phương án 1 là 86.062.760.000 đồng (hỗ trợ học kỳ I); phương án 2 là 193.641.210.000 đồng (hỗ trợ cả năm). Qua thảo luận của các sở, ngành, địa phương, UBND tỉnh Bắc Ninh thống nhất chọn phương án 2.

Hải Phòng miễn học phí cho học sinh các cấp

TP. Hải Phòng đã miễn học phí cho bậc mầm non và THCS từ năm học 2020-2021 và học sinh bậc THPT được giảm học phí từ năm học 2021-2022. Đến năm học 2022-2023, 100% học sinh các cấp ở Hải Phòng được miễn học phí (trừ bậc tiểu học được miễn theo Luật Giáo dục).

Quảng Ninh miễn học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông

Ngày 31/8, tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thông qua Nghị quyết về hỗ trợ học phí cho học sinh trên địa bàn tỉnh năm học 2022-2023. Theo đó, Quảng Ninh sẽ hỗ trợ 100% học phí công lập cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Dự kiến số học sinh được hưởng chính sách là 225.374 người, kinh phí khoảng 458 tỷ đồng.

Từ năm học trước, Quảng Ninh đã giảm 100% học phí cho học sinh từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trường công lập và tư thục do ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Số tiền này được trích ra từ ngân sách của tỉnh.

Đà Nẵng miễn 100% học phí từ mầm non đến THPT

HĐND TP. Đà Nẵng đã thông qua Nghị quyết hỗ trợ 100% học phí 9 tháng của năm học 2022-2023 cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập và ngoài công lập. Các đối tượng được giảm học phí theo các chính sách của trung ương và thành phố được cấp bù phần hỗ trợ cho bằng 100% mức thu học phí công lập năm học 2022-2023.

Bắc Kạn miễn học phí cho học sinh THCS

UBND tỉnh và HĐND tỉnh Bắc Kạn đã đồng ý phương án giữ ổn định mức học phí trong năm học mới 2022-2023 theo đề xuất của Sở GD&ĐT. Đồng thời, tỉnh đã miễn 100% học phí cho khoảng gần 21.000 học sinh bậc THCS.

Bà Rịa - Vũng Tàu chi 568 tỷ đồng miễn học phí cho nhiều cấp học

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quyết định miễn học phí cho trẻ em 5 tuổi, học sinh tiểu học và THCS công lập, tư thục giai đoạn 2022-2025. Cụ thể, trẻ mầm non 5 tuổi được hưởng chế độ miễn học phí từ năm học 2022-2023 đến hết năm học 2023-2024, học sinh THCS được miễn học phí từ năm học 2022-2023 đến hết năm học 2024-2025.

Dự kiến ngân sách của tỉnh này sẽ chi hơn 568 tỷ đồng cho việc miễn học phí trong giai đoạn 2022-2025. Trước mắt, mức học phí dự kiến chi cho năm học 2022-2023 là hơn 110 tỷ đồng.

Cần Thơ chi 309 tỷ đồng để miễn học phí cho học sinh

Tại kỳ họp thứ 7 ngày 24/8, HĐND TP. Cần Thơ đã thông qua 2 Nghị quyết về mức học phí và hỗ trợ học phí trong năm học 2022-2023. Theo đó, 100% học sinh TP. Cần Thơ được miễn học phí năm học tới. Nguồn hỗ trợ được chi từ ngân sách của thành phố. Dự kiến tổng kinh phí hỗ trợ là 308,943 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên Cần Thơ miễn toàn bộ học phí cho học sinh các cấp trên địa bàn.

