Bí quyết để đạt điểm cao môn Văn trong kỳ thi vào lớp 10

Tránh học tủ, học vẹt, đoán đề Nội dung kiến thức trong đề thi vào lớp 10 năm 2024 nằm trong chương trình THCS, chủ yếu ở khối lớp 9. Cấu trúc đề thi vào lớp 10 từng môn đã được Sở GD&ĐT công bố từ sớm để các trường THCS và giáo viên có hướng giảng dạy, ôn tập phù hợp cho học sinh. Do đó, đề có thể ra vào bất cứ phần nội dung kiến thức nào mà các em đã học, đặc biệt là kiến thức khối lớp 9. Việc học tủ, học vẹt sẽ khiến các em gặp khó khi làm bài thi vào lớp 10. Ở môn ngữ Văn, trong quá trình ôn tập, nhiều em thường dùng phương pháp loại trừ các tác phẩm đã ra trong đề thi những năm trước đó để đỡ mất nhiều thời gian ôn tập. Tuy nhiên, việc một tác phẩm đã ra các năm trước không có nghĩa là không được đề cập đến trong năm nay. Đồng thời, môn ngữ Văn thường đòi hỏi liên hệ với các tác phẩm khác có chung chủ đề, do đó việc học theo phương pháp loại trừ sẽ khiến các em có thể thiếu tư liệu để bài viết phong phú. Để làm bài thi vào lớp 10 đạt điểm cao không thể nhờ vào may rủi từ việc học tủ, học lệch mà trong quá trình ôn tập các em phải có chiến lược ôn tập hiệu quả và nghiêm túc ở từng môn thi. Ông NGUYỄN BẢO QUỐC, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM