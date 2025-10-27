Bị kết luận có nhiều sai phạm, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng lên tiếng

Nhiều sai phạm trong thu – chi và tuyển sinh

Theo kết luận kiểm tra, từ năm học 2020 – 2021 đến năm học 2024 – 2025, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng đã tạm thu học phí sai quy định đối với 15.943 người học, tổng số tiền hơn 158 tỷ đồng. Dù nhà trường đã hoàn trả lại khoảng 137,6 tỷ đồng, vẫn còn hơn 20,4 tỷ đồng chưa được hoàn lại cho 2.022 học viên.

Sở GD&ĐT khẳng định, việc “tạm thu học phí” chỉ được phép áp dụng cho các cơ sở giáo dục ngoài công lập hoặc thuộc doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, không áp dụng với trường công lập như Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng. Ngoài ra, việc nhà trường vừa tạm thu vừa lập dự toán kinh phí để rút cấp bù học phí là không đúng quy định.

Sinh viên Trường CĐ Lý Tự Trọng trong buổi học thực hành

Bên cạnh đó, quá trình tuyển sinh và quản lý hồ sơ người học cũng được xác định có nhiều sai sót. Một số trường hợp chưa tốt nghiệp trung cấp nhưng vẫn được xét tuyển lên cao đẳng; có lớp học bắt đầu từ đầu tháng 11/2022 nhưng quyết định trúng tuyển được ban hành sau đó nhiều tháng. Một số lớp sĩ số lên đến hơn 300 sinh viên, vượt xa quy định hiện hành.

Ngoài ra, việc phân công giảng viên vượt giờ dạy, quản lý tài khoản ngân hàng, báo cáo tài chính không minh bạch và không chuyển toàn bộ học phí về Kho bạc Nhà nước cũng là các vi phạm được nêu rõ. Sở GD&ĐT nhận định, các hành vi này không chỉ vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, mà còn có dấu hiệu vi phạm pháp luật về tài chính công, tài sản công và kế toán, cần được tiếp tục xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Do đó, Sở GD&DT đã chuyển hồ sơ đen Công an thành phố để tiếp tục điều tra làm rõ các dấu hiệu sai phạm của trường ở các nội dung gồm công tác quản lý, sử dụng tài chính công (tạm thu học phí, hoàn trả học phí, sổ sách kế toán...); công tác quản lý, sử dụng tài sản công...

Nhà trường lên tiếng

Trước những kết luận nói trên, trao đổi với PV, TS. Đinh Văn Đệ – Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng cho biết, trường đã gửi báo cáo giải trình đến Sở GD&ĐT vào ngày 2/10 bày tỏ một số nội dung trong kết luận kiểm tra “chưa phản ánh đúng bản chất vụ việc, nhiều hành vi kết luận quá nghiêm khắc”, có thể ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường.

Theo giải trình, đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT ban đầu dự kiến làm việc trong giai đoạn 2020 – 2024, nhưng thực tế lại kiểm tra ngược đến năm 2017, khiến trường phải rà soát và trích lục lượng hồ sơ lớn, có thời điểm chưa kịp cung cấp đầy đủ minh chứng.

Về khoản hơn 20 tỷ đồng chưa hoàn trả, theo ông Đệ cần được hiểu rõ bản chất. Cụ thể, tiền miễn, giảm học phí (MGHP) khối cao đẳng: 19,27 tỷ đồng, chủ yếu là khoản giảm 70% học phí cho ngành nghề độc hại, nặng nhọc của năm học 2024–2025. Đến ngày 31/3/2025, năm học này chưa kết thúc nên chưa thể chi trả cho sinh viên, số tiền hiện vẫn tồn tại Kho bạc Nhà nước. Theo kế hoạch, nhà trường sẽ cấn trừ học phí học kỳ I năm 2025–2026 và chi trả phần còn lại cho sinh viên vào tháng 11 – 12/2025, căn cứ Thông báo số 728/TB-LTTC-KHTC ngày 3/9/2025.

Tiền MGHP khối trung cấp hệ T4 (đối tượng học THCS học lên trung cấp): 1,18 tỷ đồng, liên quan 328 học sinh – sinh viên giai đoạn 2021–2023. Số này chưa được hoàn trả do người học chưa cung cấp hoặc cung cấp sai số tài khoản ngân hàng dù trường đã nhiều lần nhắc nhở.

Từ tháng 3 đến tháng 9/2025, nhà trường đã chi trả bổ sung 554,7 triệu đồng cho 176 sinh viên, và hiện đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ chi trả cho số còn lại. Các khoản này được thể hiện chi tiết trong phụ lục kèm Báo cáo giải trình số 815/BC-LTT-TC.

Lãnh đạo trường cho biết thêm: “Chúng tôi đã cung cấp đầy đủ hồ sơ, sẵn sàng phối hợp để Sở GD&ĐT xác minh, làm rõ từng nội dung. Khi có kết quả chính thức, Ban Giám hiệu sẽ thông báo công khai để tránh hiểu nhầm và thông tin sai lệch.”