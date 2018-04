Bé gái bầm hai mắt sau khi từ trường về: Nhiều dấu hiệu lạ

Thứ Tư, ngày 25/04/2018 10:00 AM (GMT+7)

Giáo dục Sự kiện:

Khi nhờ người đón con từ cơ sở mầm non về nhà khoảng 30 phút, chị Chung thấy hai bên mắt của con có nhiều biểu hiện lạ và dần bị thâm tím, sưng to.

Theo phản ánh của chị Đậu Thị Chung (SN 1990, quê Nghệ An, đang tạm trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội), chiều 15/4 do bận đi chợ nên chị nhờ hàng xóm là anh Đàm Xuân Lân (trú tại xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì) đón con gái Lê Thị Thuỳ T. (SN 20/01/2017) tại cơ sở mầm non Tràng An trên địa bàn xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì.

Khi đón về nhà khoảng 30 phút, trong lúc tắm rửa cho con, chị Chung phát hiện ở phần trán và hai mắt con có những đặc điểm bất thường và xuất hiện vết bầm tím.

Ngày 16 và 17, 18/4, hai bên mắt của bé T. ngày càng bầm tím rõ rệt và sưng to nên chị Chung cho con nghỉ học và đưa đến bệnh viện để thăm khám. Các bác sĩ kết luận cháu bị tụ máu hai bên mắt.

Anh Đàm Xuân Lân cho biết, thời điểm đón cháu Thuỳ T. tại cơ sở mầm non Tràng An vào chiều 15/4, anh không phát hiện trên cơ thể cháu có dấu hiệu gì khác thường. Tuy nhiên, khi về nhà thấy cháu bị sổ mũi nhiều nên anh Lân tắm rửa cho bé.

Chị Đậu Thị Chung (mẹ cháu Thuỳ T.).

Tắm xong, vợ chồng anh Lân và chị Chung thấy cháu T. có nhiều điểm bất thường ở đầu, trán, hai mắt bị sưng nên đã gọi điện cho chủ cơ sở mầm non Tràng An hỏi về những vết thương. Phía cơ sở mầm non trả lời cháu không bị ngã hay va đập gì.

Anh Lân cũng khẳng định, sau khi đón cháu T. khỏi trường, cháu không bị ngã hay va chạm vào đâu. Anh vừa đi cách cổng trường khoảng 300 mét thì gặp chị Chung đi chợ về ngay phía sau.

Anh Đàm Xuân Lân (người đón cháu Thuỳ T. vào chiều 15/4).

Anh Lân cũng chia sẻ, vợ anh và chị Chung là hai chị em kết nghĩa. Buổi sáng chị Chung đưa con đi học rồi đi làm ở khu vực quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Chiều chị Chung không về đón con kịp nên thường nhờ vợ chồng anh đón hộ.

Anh Lân coi cháu Thuỳ T. như con đẻ trong nhà nên thường xuyên chăm sóc, tắm rửa cho cháu.

Bà Nguyễn Thị Nhài - Chủ cơ sở Mầm non Tràng An cho biết, vào khoảng 18h ngày 15/4, mẹ cháu Thuỳ T. gọi điện cho bà hỏi về việc con đi học có bị ngã hay va đập vào đâu không mà mắt bị sưng.

Sau khi nhận cuộc gọi, bà Nhài cho kiểm tra các giáo viên trong cơ sở và thông báo lại cho chị Chung, trong ngày 15/4 cháu Thuỳ T. học bình thường và không bị ngã hay va đập vào đâu.

Bà Nhài cũng cho biết, cơ sở mầm non của bà có khoảng 30 cháu bé theo học, chia làm hai lớp, có 4 giáo viên phụ trách.

Cháu Thuỳ T. theo học tại cơ sở của bà từ hồi khoảng 9 tháng tuổi và còn chưa biết đi. Hiện nay, cháu T. đã biết đi chập chững, đang tập nói.

Hơn một tuần trôi qua nhưng hai bên mắt cháu Thuỳ T. vẫn chưa hết thâm tím.

Vào ngày 15/4, là ngày Chủ Nhật nên cơ sở của bà chỉ có ba cháu theo học và do cô giáo tên Trang quản lớp cùng một người giúp việc nấu cơm.

Nữ giáo viên tên Trang khẳng định trong buổi học ngày 15/4, cháu T. không hề bị ngã hay va đập.

Khi tiếp nhận cháu Thuỳ T. vào sáng 15/4, chị Trang thấy cháu bị đau bụng và đi ngoài nhiều lần nên đã cho bé uống thuốc. Đến chiều, cháu T. đỡ đau bụng và không còn đi ngoài.

Ông Nguyễn Đăng Đốc - Phó Chủ tịch UBND xã Liên Ninh cho biết, sau khi UBND xã nắm được thông tin về sự việc trên đã cử cán bộ xuống làm việc với cơ sở mầm non Tràng An là bà Nguyễn Thị Nhài.

Tại buổi làm việc, bà Nhài khẳng định thời điểm bàn giao cháu Thuỳ T. cho gia đình vào chiều 15/4, cháu bé hoàn toàn bình thường.

Hiện UBND xã Liên Ninh báo cáo sự việc lên cơ quan cấp trên để tiến hành điều tra, làm rõ sự việc.