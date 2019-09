Bật mí về bài luận tập ăn rau giúp nữ sinh Hà Nam nhận học bổng 11 trường đại học Mỹ

Thứ Hai, ngày 30/09/2019 12:00 PM (GMT+7)

Là một nữ sinh tại tỉnh lẻ nhưng Nguyễn Thị Hồng Nhung đã xuất sắc giành được 11 suất học bổng từ trường đại học Mỹ.

Giáo dục Sự kiện:

Nữ sinh Nguyễn Thị Hồng Nhung nhận học bổng từ 11 trường đại học tại Mỹ. Ảnh: Dân Trí.

Nguyễn Thị Hồng Nhung là cựu học sinh trường THPT chuyên Biên Hòa, tỉnh Hà Nam. Mùa ứng tuyển đại học Mỹ năm nay, em nộp đơn vào tổng cộng 12 trường thì đỗ 11 trường còn 1 trường nằm trong wait-list (danh sách chờ).

Các trường đại học đều cấp học bổng và hỗ trợ tài chính mỗi năm cho cô gái Việt: Earlham College ($41.570), Hollins University ($40.000), Fairfield University ( $34.000), Gustavus Adolphus College ($32.000), Springfield College ($36.000) Hope College ($24.000), Augustana College ($32.500), Augustana University ($26.000), Depaul University ($18.000) và một số trường khác như University of New Hampshire, University of Cincinnati...

Xuất sắc được 11 trường đại học Mỹ chào đón nhưng Hồng Nhung thừa nhận, điểm số dường như là điểm yếu trong bộ hồ sơ của em. Em đạt điểm IELTS 7.0, SAT 1270… không phải con số lý tưởng cho việc ứng tuyển học bổng.

Nhưng sau này cô gái Việt nhận ra điểm số không phải là tất cả, bài luận mới là thứ làm nên “phép màu”.

Chia sẻ với tờ Dân Trí về bí quyết làm nên bộ hồ sơ ấn tượng và thuyết phục được hội đồng tuyển sinh của hàng loạt đại học Mỹ, Hồng Nhung cho biết đó chính là nhờ bài luận về việc ăn rau.

“Đây là một sự phát hiện rất tình cờ”, Nhung nói khi được hỏi về bài luận.

Em viết về quá trình tập ăn rau của mình. Hồi bé em cực kì ghét rau, ghét đến nỗi thành ác mộng mỗi bữa cơm, tại mẹ em cứ bắt ăn. Đó là một trong những lí do khiến em phải ghé thăm bệnh viện nhiều lần.

Rồi một ngày em giác ngộ ra rằng hóa ra rau không đáng ghét mà chính thói quen của em đã gắn cái mác ác cảm cho nó. Vì thế em cần thay đổi suy nghĩ của mình, sinh hoạt một cách lí trí chứ không chỉ theo cảm tính rồi tự mình hại mình như thế được.

Bây giờ thì em có thể ăn tất cả các loại rau dù bản thân vẫn không ưa gì nó nhưng nó tốt cho em nên em phải ăn. Đây là bài học đầu của em về việc dùng lí trí thay vì con tim. Nghĩa là nếu không có lí trí chúng ta cũng chỉ như những đứa trẻ, khóc khi đói, làm bất kể điều gì nó muốn.

Nhưng trưởng thành nghĩa là ta phải biết gạt bỏ cảm tính sang một bên, cân nhắc trước khi hành động, làm điều nên làm. Thậm chí đó không phải là điều mình muốn.

Hiện Hồng Nhung đã sang Mỹ học được 1 tháng. Em đang theo đuổi ngành Marketing và dự định sau khi tốt nghiệp em sẽ về nước để làm việc và cống hiến.

Trước đó, em Phan Ngọc Quỳnh, cựu nữ sinh lớp 12 Anh, THPT chuyên Lào Cai cũng gây ấn tượng khi nhận học bổng của 6 trường đại học Mỹ.

Trong 6 trường nhận được học bổng, Ngọc Quỳnh đã chọn học tại trường Union College (Mỹ), chuyên ngành Tâm lý học và Nghệ thuật.

Vừa qua, vào đúng ngày sinh nhật của mình 1/9, Ngọc Quỳnh đã bay sang Mỹ nhập học.

Điều khiến nhiều bạn bè và người thân lo lắng khi Quỳnh một mình đến nước ngoài học tập đó là sức khỏe của cô. Vốn sở hữu thể trạng không tốt, hiện chỉ nặng 36 kg, Quỳnh thường xuyên rơi vào trạng thái suy nhược cơ thể.

Tuy vậy, 10X cho biết sẽ luôn cố gắng tự chăm sóc bản thân thật tốt để không khiến những người quan tâm mình phải phiền lòng.

Ngọc Quỳnh là tân sinh viên chuyên ngành Tâm lý học và Nghệ thuật của trường Union College, Mỹ.