Ấn tượng thành tích khủng của nam sinh yêu thơ ca

Rời Hà Nội du học Mỹ được 3 năm, nam sinh sinh năm 2006 gây ấn tượng với thành tích học tập đáng nể khi điểm trung bình lớp 11 đạt 5.5/6. Trần Hoàng Long cũng đạt nhiều thành tích về Khoa học kỹ thuật, sáng tạo thế giới như huy chương vàng cuộc thi về Triển lãm sáng tạo và đổi mới Châu Âu, Giải thưởng Xerox cho Đổi mới và công nghệ thông tin. Long cũng lọt vào Top 8 Khu vực Đông Nam Á - Cuộc thi Harvard Debate. Ngoài học giỏi, Long còn là nhà sáng lập CLB Việt Pattern, Cyber-Security Club, nhà sáng lập dự án start-up Jardin Coffee.

Trần Hoàng Long sở hữu hàng loạt giải thưởng đáng mơ ước, đặc biệt là rất yêu thơ ca

Tại trường học ở Mỹ, Trần Hoàng Long là thành viên của dự án Cornell UN - ECOFIN (Ủy ban Kinh tế và Tài chính.). Dự án này tiến hành nghiên cứu về lập trường và chính sách kinh tế của một quốc gia cụ thể. Long hợp tác với các thành viên khác để đề xuất các giải pháp nhằm ngăn chặn các cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu trong tương lai và giải quyết tình trạng nghèo đói ở các quốc gia đang phát triển trong đó có Việt Nam.

Long hướng dẫn các bạn trẻ học vẽ trong một chuyến thiện nguyện tại Huế

Năm 2022, Trần Hoàng Long đã thực hiện nhiều dự án có ý nghĩa với cộng đồng tại Việt Nam. Em đã thành công với dự án: "Tổng quan nghiên cứu về sức khỏe tâm thần của đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới (LGBT) tại Việt Nam". Dự án này em thực hiện phỏng vấn 4 chuyên gia và 300 người trong cộng đồng LGBT. Công trình nghiên cứu được đăng trên tạp chí Asia Pacific Economic Review - một tạp chí khoa học uy tín tại Việt Nam. Từ đây em đã viết phần mềm Nghiên cứu sâu về cộng đồng LGBT+ tại Việt Nam, viết code bằng Java, làm việc với UX & UI designer, triển khai ứng dụng trên Apple Store.

Đặc biệt hơn em đã sáng tác tuyển tập thơ bằng tiếng Anh về cộng đồng LGBTQ+. Tuyển tập thơ gồm 12 bài viết hoàn toàn bằng tiếng Anh được cộng đồng rất yêu thích và đạt hàng chục ngàn like và số lượt tải xuống trên trang cá nhân.

Since forever I have wondered

Why was I born pink and not blue?

I have never felt comfortable

Not even in my own shoes.

Except there are no shoes, only heels

With fluffy dresses and sparkling gowns

My blue self are tightly concealed

Beneath the pinks I’m asked to show.

If only there were no labels

No initial pinks or blues

If only we were born blank sheets

Then dye ourselves what we want to.

(tạm dịch: Từ bấy lâu nay tôi vẫn thầm nghi vấn/Lý do ta luôn bị áp đặt/ Sự thoải mái dường như xa xỉ/ Cả khi cuộn mình trong vùng an toàn/ Là khi bước đi trên đôi giày lung linh/ Khi khoác lên chiếc đầm dạ hội lấp lánh/ Giấu che đi bản chất thật/ Hóa thân thành phiên bản mặc định/ Nếu những định kiến không còn tồn tại/ Không màu sắc nào có thể định nghĩa được ta/ Nếu sinh ra đã là một tờ giấy trắng/ Ta sẽ được tô vẽ cuộc sống ta luôn khao khát)

Một bài thơ khác của Long cũng rất được yêu thích

Since childhood, I’ve always been told

That: "You’re a princess, and you were born pink

Among many blues in this world

One day you’ll find your Prince Charming".

I thought that all girls wish for it

All except me, the odd one out

Why is my love seen as unfit,

When just like all – it’s the heart’s sprout?

Go search for princes and kings you wish

While I find my Princess Pretty

It doesn’t matter who you seek

As long as you love heartily.

(tạm dịch: Từ ấu thơ con đã được dạy/Sinh ra là công chúa, và tính nữ chảy trong con/Giữa những u sầu quẩn quanh trong cuộc sống/Rồi một ngày con sẽ tìm được hoàng tử của mình thôi..).

Khi tham gia tình nguyện, Trần Hoàng Long lại về Việt Nam để hoạt động cộng đồng. Trong 2 năm 2021, 2022, Long là người sáng lập dự án VIET PATTERN (Người Đẹp - Hoa Văn Việt). Em đã đi 3 miền đất nước và sưu tầm tư liệu văn hóa nghệ thuật truyền thống của từng miền, tổ chức triển lãm trưng bày họa tiết thổ cẩm của 7 dân tộc Việt Nam với hơn 100 lượt khách tham quan.

Long vận động quyên góp để giúp các em có hoàn cảnh khó khăn tại chùa Bửu Quang có những bữa ăn đủ đầy hơn

Long cũng là đồng sáng lập dự án Cà phê Jardin. Với việc bán 1.633 ly cà phê được hơn 24 triệu đồng, dự án đã trao hơn 1.000 phần quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Là một tình nguyện viên nhiệt huyết, nam sinh cũng đã phát động chiến dịch quyên góp được 15 triệu đồng bằng cách bán bao lì xì và sau đó ủng hộ cho một bệnh viện nhi. Bước chân của em đã đến với Buôn Ma Thuột để gây quỹ ủng hộ cho trẻ mồ côi chùa Bửu Quang, Long cũng đến Huế, dạy các em mồ côi và khuyết tật tại mái ấm Hy Vọng Nguyệt Biều các kỹ thuật nghệ thuật bao gồm tô tượng, nghệ thuật cát và nặn bong bóng với hi vọng các em sẽ hạnh phúc hơn với những phút giây giản dị này.

Nguồn: https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/an-tuong-thanh-tich-khung-cua-nam-sinh-yeu-tho-ca-202212311...Nguồn: https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/an-tuong-thanh-tich-khung-cua-nam-sinh-yeu-tho-ca-20221231104825361.htm