250 học sinh đầu tiên ở TPHCM thế nào trong ngày đầu đi học trở lại?

Thứ Tư, ngày 20/10/2021 11:51 AM (GMT+7)

Sáng 20/10, gần 250 học sinh ở xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ đã đến trường học tập trực tiếp sau thời gian dài tạm dừng đến trường để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đây là những học sinh đầu tiên của TPHCM được đến trường trong năm học mới 2021-2022.

Ông Nguyễn Bảo Ngọc - Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Thạnh An cho biết, ngày đầu tiên đi học, trường vắng 9 em trên tổng số 131 em học sinh ở 3 khối 6, 9, 12 được đến trường.

Các em học sinh Trường THCS - THPT Thạnh An trong lớp học

“Khi đến trường, bên cạnh việc đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, phân luồng, học sinh còn được yêu cầu khai báo y tế. Các em học sinh sẽ được học trực tiếp 100% tại trường”, ông Ngọc nói.

Học sinh khai báo y tế bằng giấy....

....hoặc bằng điện thoại thông qua QR

Cũng theo ông Ngọc, để chuẩn bị cho việc trở lại trường, hôm qua 19/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCĐC) đã tổ chức xét nghiệm COVID cho tất cả học sinh. “Tổng số học sinh 3 khối 6,9, 12 là 131 em, nhưng có 1 em không liên lạc được, 1 em ở tỉnh chưa về xã đảo. HCDC đã test cho 129 em, kết quả test đều âm tính", ông Ngọc nói. Theo ông Ngọc trước khi đến trường, đã chuẩn bị học sinh và giáo viên thực hiện quy định 5K, khẩu trang đeo trong giờ học. Lớp học 24 em/lớp nên cơ bản không tách lớp.

Học sinh và giáo viên trong lớp học trực tiếp đầu tiên ở TPHCM

Còn tại Trường Tiểu học Thạnh An, ông Lê Hữu Bình, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, 112 em học sinh khối 1 và 2 đã đến trường học tập đầy đủ.

Học sinh Trường Tiểu học Thạnh An trong lớp học sáng ngày 20/10

“Các em được giáo viên đo thân nhiệt, hướng dẫn rửa tay sát khuẩn, phân luồng vào lớp học theo sơ đồ bố trí sẵn. Mỗi lớp chỉ hơn 20 học sinh nên trường không tổ chức tách lớp và các em sẽ học 100% trực tiếp với thầy cô trên lớp. Trường cũng đã tổng vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn và chuẩn bị các phương án theo bộ tiêu chí phòng chống dịch của Bộ Y tế", ông Bình nói.

Học sinh vui mừng được đến trường

Các em được đọc sách tại thư viện

Hành lang lớp học được khử khuẩn, lau chùi sạch sẽ

Trước đó, huyện Cần Giờ đã nhiều lần đề xuất cho gần 250 học sinh khối lớp 1, 2, 6, 9, 12 của hai trường Tiểu học Thạnh An, THCS-THPT Thạnh An tới trường trực tiếp do đủ điều kiện theo tiêu chí của ngành y tế. Ban đầu, huyện Cần Giờ đề xuất cho học sinh đến trường ngày 4/10, sau đó dời lại ngày 11/10 và nay là 20/10. Sau đó, nếu tình hình ổn định, huyện sẽ mở rộng cho những khối lớp còn lại tới lớp.

Lãnh đạo huyện Cần Giờ thăm động viên học sinh, giáo viên (Từ phải qua ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã Thạnh Anh, bà Võ Thị Diễm Phượng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện, ông Nguyễn Ngọc Xuân, Phó chủ tịch UBND huyện và ông Lê Hữu Bình, Hiệu trưởng nhà trường)

Ngay sau khi có đề xuất, Sở GD&ĐT phối hợp Sở Y tế TP đã đi kiểm tra, khảo sát tại địa phương và góp ý thêm một số tiêu chí để hoàn chỉnh và thống nhất kế hoạch đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi cho học sinh đi học trở lại. Đồng thời, Sở GD&ĐT TP cũng trình UBND TP đề xuất cho học sinh tại xã đảo Thạnh An đi học trở lại theo kế hoạch của UBND huyện Cần Giờ.

Năm học 2021-2022, xã đảo Thạnh An có gần 600 học sinh gồm các trường theo học ở hai trường gồm: Trường tiểu học Thạnh An và Trường THCS - THPT Thạnh An.

