- Nếu làm phép so sánh sắc vóc hiện tại với quá khứ, chị cảm thấy đâu là phần bản thân thay đổi nhiều nhất. Mong chị tiết lộ chiều cao, cân nặng và số đo hiện tại?

Tôi thay đổi nhiều nhất có lẽ là phần mông, đùi và lưng. Trước kia tôi gầy nên tay chân rất nhỏ, ai cũng trêu tôi như que củi, "trước sau như một”, nhìn không hấp dẫn. Hiện tại, do tập luyện mà đùi tôi to lên nhưng cực săn chắc, vòng 3 to hơn nhiều, cao và tròn chứ không "lép" như trước kia.

Phần lưng của tôi cũng cải thiện rất nhiều. Trước đó tôi cao nhưng dáng đi gù, vai xoay về phía trước và lưng rất yếu. Bây giờ tôi đẹp hơn với dáng đi thẳng lưng, ngực mở, thần thái và tự tin. Hiện tại, tôi cao 1m70, nặng 59kg. Số đo ba vòng lần lượt là 88 - 64 - 98 cm.