Cựu giáo viên mầm non Nghệ An có dáng "thắt đáy lưng ong" nhờ siết người thứ này

Thứ Bảy, ngày 29/05/2021 00:50 AM (GMT+7)

Hằng Nguyễn nổi tiếng trong giới gymer nhờ vẻ đẹp săn chắc, tràn đầy sức sống.

"Cô giáo mầm non Nghệ An" - Hằng Nguyễn được hâm mộ vì có vóc dáng đẹp.

Bên cạnh việc rèn luyện để có vóc dáng "mình hạc xương mai", phái đẹp hiện tại còn theo đuổi kiểu mẫu thân hình đẹp săn chắc, "vòng nào ra vòng nấy", đùi to, ngực nở. Hằng Nguyễn là một trong số những gymer nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng nhờ vẻ đẹp hình thể ấn tượng. Được biết, trước khi đến với gym chuyên nghiệp, cô gái Nghệ An từng theo học sư phạm mầm non.

Thay vì theo nghề "gõ đầu trẻ", Hằng Nguyễn gắn bó với thể hình chuyên nghiệp.

Bên cạnh việc tập gym, Hằng Nguyễn còn sử dụng đai nịt bụng để định hình đường cong.

Người đẹp cao 1m67 với cân nặng 52kg cùng với đó là số đo 90 - 62 - 95 cm. Bên cạnh việc tập gym chăm chỉ, mới đây Hằng Nguyễn còn tiết lộ mình có sử dụng thêm đai nịt bụng để hỗ trợ cho việc tập luyện. Khi kết hợp thêm với gym, item này sẽ mang lại hiệu quả ấn tượng cho vóc dáng.

Đai nịt bụng, đai quấn bụng hay đai định hình có thiết kế tương tự như corset - kiểu nội y của thời kỳ Phục Hưng.

Vóc dáng hoàn hảo của cô có được là nhờ chăm chỉ rèn luyện thể hình.

Corset từng gây tranh cãi vì không tốt cho sức khỏe phái đẹp khi nó cứng, siết chặt lấy vóc dáng, sử dụng trong thời gian dài có thể gây biến dạng xương, ảnh hưởng đến nội tạng. Trong khi đó, các thiết kế đai nịt bụng hiện đại được làm mềm hơn không gây cảm giác đau đớn cho người sử dụng.

Sức ép của chúng lên vòng 2 sẽ giúp định hình đường cong cơ thể đồng thời điều chỉnh dáng người thẳng hơn, tốt cho cột sống. Bên cạnh đó, nó còn hạn chế việc bạn ăn uống tùy ý vì áp lực ở bụng khiến bạn không thể muốn gì ăn nấy.

Đai nịt bụng có thiết kế tương tự corset nhưng dễ chịu với cơ thể con người hơn.

Ban đầu, đai nịt bụng thường được các "mẹ bỉm sữa" sau sinh con sử dụng. Nhưng sau đó, đông đảo phái đẹp đã tìm đến nó. Để dùng chúng một cách có hiệu quả, bạn nên chọn cho mình những chiếc đai nịt bụng có chất lượng.

Bạn không nên đeo đai nịt bụng 24/24, chỉ giữ khoảng từ 1 đến 4 tiếng/ngày. Thời gian đầu, các nàng không nên đeo quá lâu mà tăng dần để cơ thể kịp thính ứng. Đồng thời bạn từ từ điều chỉnh độ siết để phù hợp với cơ thể.

Đai nịt bụng có hiệu quả nhưng không nên lạm dụng mà vẫn cần luyện tập, ăn uống khoa học.

Ngoài ra, các nàng không nên lạm dụng đai nịt bụng. Chúng chỉ thực sự đạt hiệu quả tối ưu khi bạn kết hợp với chế độ ăn uống khoa học cùng với đó tập luyện chăm chỉ. Bạn có thể đeo đai nịt bụng khi đang tập để làm nóng vòng 2, tăng hiệu quả đốt cháy mỡ thừa. Bản thân Hằng Nguyễn cũng chia sẻ, cô kết hợp dùng đai nịt bụng và tập gym nên nhận thấy thân hình của mình thay đổi rõ rệt.

Hằng Nguyễn sử dụng đai nịt bụng kết hợp với tập gym để có hiệu quả tốt nhất.

