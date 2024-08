'Streamer giàu nhất Việt Nam' bức xúc vì bị soi mói sau ly hôn Xoài Non

Ảnh Xemesis được một cô gái xoa bóp vai ở sân bay đang lan truyền mạng xã hội, làm rộ tin đồn thiếu gia có tình mới sau hai tháng thông báo ly hôn Xoài Non.

Tối 29/8, Xemesis nói anh bức xúc, mệt mỏi vì vài tháng qua đi đâu, làm gì cũng bị bàn tán, "làm nội dung". "Tôi nghĩ vấn đề là khán giả hóng drama nhiều quá nên mấy chuyện bình thường như đứng chung hay giao tiếp với một người phụ nữ tự nhiên cũng thành vấn đề gây bàn tán. Trong trường hợp tôi có quen hay tìm hiểu ai cũng là chuyện cá nhân, không lẽ tôi phải sống cô đơn tới già?", anh nói.

Streamer cho biết bức ảnh lan truyền được chụp khi anh cùng hai người bạn chờ lấy hành lý tại sân bay. Anh khẳng định sự thật câu chuyện không như mọi người suy đoán.

Xemesis bị soi mói đời tư sau ly hôn.

Hồi tháng 6, Xoài Non cho biết hôn nhân của cô với streamer Xemesis đã kết thúc.

Gần đây, Xoài Non bị bắt gặp ôm hôn MC Gil Lê trong lúc đi chơi pickleball ở TP Thủ Đức, TP HCM. Khi Ngôi Sao liên lạc với Xoài Non để hỏi về tin đồn hẹn hò Gil Lê và video hôn môi của cả hai, hot girl gen Z tỏ ra bối rối, cho biết cô chưa nắm được thông tin này và hẹn sẽ trả lời sau. Nguồn tin thân cận Xoài Non tiết lộ người đẹp và Gil Lê đang hẹn hò nhưng chưa muốn công khai mối quan hệ.

Vợ chồng Xoài Non từng chi tiền tỷ chụp ảnh cưới năm 2020.

Xemesis sinh năm 1989, được khán giả gọi là "streamer giàu nhất Việt Nam" khi sở hữu siêu xe cùng nhiều đồng hồ, túi xách hàng hiệu và là anh họ của chồng cũ Diệp Lâm Anh. Xoài Non tên thật là Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002 tại TP HCM. Cặp sao về chung một nhà năm 2020. Đám cưới của họ từng gây chú ý với chiếc váy cưới trị giá 28 tỷ đồng Xemesis tặng vợ.

Cuộc sống hôn nhân của cặp vợ chồng thu hút sự quan tâm từ công chúng. Xoài Non từng nói bố mẹ chồng rất thương cô. Cô thấy may mắn khi được làm dâu nhà Xemesis. Sau đám cưới, vợ chồng cô sống riêng ở một căn hộ nhưng giữ quan hệ gắn bó, khăng khít với bố mẹ Xemesis vì hai nhà chỉ cách nhau 20 phút đi xe, cùng ở tại TP HCM. Xoài Non từng tiết lộ cô hay tâm sự với mẹ chồng và trong mắt cô, mẹ chồng "dễ thương, vui vẻ" ngay từ lần đầu trò chuyện.

