Xoài Non gọi Gil Lê là 'chồng yêu'

0h ngày 9/7, hot girl Xoài Non viết lời chúc mừng sinh nhật Gil Lê trên trang cá nhân: "Chúc mừng sinh nhật người tôi yêu. Chúc ngày đặc biệt của bạn sẽ tuyệt vời như chính bạn vậy".

Cô còn chuẩn bị một chiếc bánh kem viết dòng chữ "Happ birthday chồng iu. Love you" để dành tặng người đặc biệt.

Cặp tình nhân đang có chuyến nghỉ dưỡng ở biển và được khen đẹp đôi khi chọn trang phục đồng điệu tông hồng trong ngày sinh nhật của Gil Lê.

Xoài Non từng gọi Gil Lê là "phần ngọt ngào nhất cuộc đời" dịp Valentine. Từ đó, hai người thoải mái bày tỏ tình cảm với nhau trên mạng xã hội, trong các sự kiện cũng như buổi gặp gỡ gia đình.

Xoài Non và Gil Lê công khai yêu nhau hồi đầu năm. Khi tham dự chương trình 'Chị đẹp đạp gió', Gil Lê cũng giới thiệu Xoài Non là người yêu với các chị đẹp khác.

Xoài Non từng cho biết cô là fan Gil Lê từ ngày học lớp 5, sau khi xem một chương trình truyền hình có MC tham gia và hiện "đu iol" thành công. Trong khi đó, Gil Lê nói cô và Xoài Non sống chung tòa nhà trước khi yêu nhau và ấn tượng bởi sự hòa đồng, thân thiện của bạn gái ngay từ lần gặp đầu tiên.

Gil Lê sinh năm 1991, tên thật là Lê Thanh Trúc, cựu thành viên nhóm nhạc X5 thành lập năm 2011, hoạt động trong hai năm. Cô có sở trường dòng nhạc ballad, từng ra mắt các ca khúc như 'Nơi con tim bình yên', 'Sao người ta nỡ làm mình đau', 'Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình'. Cô nổi tiếng hơn với vai trò MC, từng dẫn các chương trình như 'X-Factor Việt Nam', 'The Debut', 'Giọng hát Việt nhí', 'The Look Việt Nam'. Gil Lê theo đuổi phong cách unisex, có lượng fan lớn. Năm ngoái, cô tham gia 'Chị đẹp đạp gió 2024'.

Xoài Non tên thật là Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002. Cô là hot girl có hàng triệu người theo dõi ở nhiều nền tảng trực tuyến. Xoài Non từng có chuyện tình nổi tiếng với Xemesis nhưng cả hai chia tay tháng 6/2024, sau 6 năm đồng hành.