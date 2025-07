Bad boy đang làm chao đảo màn ảnh

Theo Naver, bộ phim Chị đại học đường 2 (tựa tiếng Anh: Bitch X Rich 2 ) gây sốt với khán giả khắp châu Á. Trong đó nam diễn viên Kim Min Kyu nhờ gương mặt điển trai, khí chất cuốn hút cùng lối diễn xuất tự nhiên, duyên dáng đang thu hút sự yêu mến của người xem. Dù trong phim, Kim Min Kyu không xuất hiện nhiều, nhưng anh được đánh giá cao ở khả năng tạo tương tác với bạn diễn Kim Ye Ri.

Kim Min Kyu thủ vai cậu thiếu gia Cha Jin Wook, mới chỉ xuất hiện tại phần 2. Cha Jin Wook là con ngoài giá thú của chủ tịch Tập đoàn Chasel Medic, vừa du học trở về. Sau khi gia đình hai bên quyết định để Cha Jin Wook và nữ chính Baek Je Na (Yeri) liên hôn gia tộc, anh nhập học tại trường Trung học Quốc tế Cheongdam để làm quen với vị hôn thê. Cha Jin Wook muốn tìm hiểu về Baek Je Na trước khi cả hai có buổi gặp mặt phụ huynh chính thức.

Xuất hiện trong phim, Cha Jin Wook được miêu tả là kẻ lạnh lùng với người khác, có ánh nhìn nguy hiểm, luôn tỏ thái độ cao ngạo thượng đẳng. Thực tế, nhân vật này không phải là cậu ấm chỉ biết ăn chơi trác táng. Cha Jin Wook luôn tính toán để tranh giành lợi ích với các anh trai cùng cha khác mẹ và muốn trở thành người thừa kế hợp pháp của Tập đoàn Chasel Medic.

Nhân vật Cha Jin Wook thu hút khán giả vì hình tượng trái ngược hút thuốc cầm súng thái độ phản nghịch, mang vẻ cô độc và nội tâm phức tạp, nhưng lại cũng rất đáng yêu khi cầm chai sữa chuối. Trước đó, Kim Min Kyu cho biết lý do anh nhận vai diễn Cha Jin Wook vì: "Tôi bị thu hút bởi thể loại và nhân vật này mới mẻ với tôi. Tôi thấy đây là cơ hội để thể hiện một khía cạnh khác của bản thân với tư cách là diễn viên".

Bên cạnh đó, cặp đôi Cha Jin Wook và Baek Je Na được đánh giá đẹp đôi. Cả hai tạo thành "cặp đôi tài phiệt" sang chảnh thời thượng.

Nhờ tương tác tốt của hai diễn viên, khán giả thích thú theo dõi cuộc tranh giành quyền lực khốc liệt của các nhân vật và chờ đợi những cảnh tình cảm từ "nữ hoàng trường quốc tế Cheongdam" và "thiếu gia sữa chuối".

Kim Min Kyu sinh năm 2001, cao 1,85 m với vẻ ngoài là sự kết hợp hoàn hảo của hai mỹ nam Cha Eun Woo Và Hwang Min Hyun. Anh từng là thực tập sinh của Jellyfish Entertainment và gây chú ý khi tham gia chương trình sống còn Produce X 101 của Mnet.

Sau đó, Kim Min Kyu còn hoạt động trong nhiều lĩnh vực như người mẫu, MC và lấn sân sang diễn xuất. Năm 2020, anh đảm nhận vai chính đầu tay trong webdrama Pop Out Boy!. Hai năm sau, Kim Min Kyu tham gia bộ phim The Fabulous do Netflix sản xuất.

Kim Min Kyu được đánh giá là trưởng thành qua từng vai diễn, có khả năng thích ứng với nhiều dạng nhân vật. Năm 2023, anh tiếp tục đảm nhận vai chính trong bộ phim Maestra: Strings of Truth . Năm 2024, Kim Min Kyu giành chiến thắng tại giải Brand of the Year Awards ở hạng mục Diễn viên mới xuất sắc. Anh cũng tham gia dự án phim cổ trang Missing Crown Prince (Thái tử mất tích) . Tên tuổi của Kim Min Kyu thực sự bùng nổ nhờ thành công của Chị đại học đường 2.