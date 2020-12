Wowy hoá 'hắc hoàng tử' trong ca khúc mới, liệu có thể vượt hit "Thiên Đàng"?

Đây là ca khúc mới được Wowy, Dế Choắt và Lăng LD trình diễn tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam.

Dế Choắt - Wowy - Lăng LD trình diễn thời trang với trang phục cực ngầu.

Mới đây, trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2020, show diễn giới thiệu BST mới nhất của NTK Nguyễn Tiến Truyển kết hợp cùng nhãn hàng nước uống giải khát lớn, thu hút đông đảo sự quan tâm của giới mộ điệu.

Mở màn là phần trình diễn của Wowy trong vai "hoàng tử" đi "cứu công chúa", giai điệu bắt tai kết hợp cùng cách trình diễn của nam rapper cùng các vũ công 6 múi đưa khán giả đến một cung đường thời trang cực kỳ thú vị. Anh chàng diện set đồ với tông đen, phối nhiều chất liệu có sự trái ngược về tính chất: bóng, thô, mềm, cứng...

Cùng với đó, 2 đàn em của Wowy là Dế Choắt - Lăng LD, NTK Anh Thư đã tạo nên màn trình diễn sôi động với ca khúc mới lần đầu ra mắt khán giả thời trang.

Đây là ca khúc mới, nhưng dường như không tạo nên hiệu ứng bằng ca khúc "Thiên Đàng" trước đó anh cùng NTK Anh Thư trình làng trên một sàn diễn thời trang khác. Có thể nói, Wowy rất bén duyên với những sàn diễn thời trang khi kết hợp tung ca khúc mới. 2 ca khúc với giai điệu trái ngược nhau nên sẽ hướng tới đối tượng người nghe khác nhau.

Thế nhưng, người hâm mộ mong chờ bài Cứu công chúa tạo nên sứt hút trong thời gian tới. Nhưng, công bằng nhận định thì "Thiên Đàng" có sức phủ sóng mạnh mẽ hơn. Hiện tại, ca khúc "Thiên Đàng" thu về gần 50 triệu lượt nghe trên Youtube - số view không hề nhỏ.

Quán quân Rap việt Dế Choắt khiến khán giả không thể rời mắt với trang phục cá tính.

Lăng LD trình diễn cực sung với ca khúc mới cùng bạn diễn.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến chốt màn cùng vai trò vedette trong bộ cánh quyến rũ, khoe đôi chân dài thẳng tắp mang âm hưởng phi hành gia cùng tấm dù bay ánh bạc, hút mắt người nhìn.

Mạch trình diễn thay đổi, nhường chỗ cho những sáng tạo mang đậm bản ngã NTK xuất hiện. Các kiểu áo khoác phom rộng, tay cocoon được chần bông cầu kỳ, swimsuit lần lượt xuất hiện.

Trên nền nhạc sôi động, model nhí Bảo Hà đảm nhận vai trò first face cùng bộ cánh được tạo phom cầu kỳ, công phu. Các thiết kế đầu tiên được NTK đánh vào "bài toán" - ứng dụng, mặc được xuống phố nhưng vẫn đảm bảo yếu tố trình diễn trên một sàn runway lớn... Các tông màu xoay quanh ba gam chính: đen, trắng, đỏ và bạc - yếu tố làm nên tính futuristic cho BST.

Cách xử lý chất liệu chính gồm chần chỉ, độn bông, in hoạ tiết typo... Vừa linh hoạt, trẻ trung nhưng vẫn mang đậm dấu ấn cá nhân. Với 50 thiết kế, Nguyễn Tiến Truyển đã tô vẽ một đường phố đúng với cách mà anh suy nghĩ.

Không chỉ là vải vóc, BST của Nguyễn Tiến Truyển như bản hòa ca của màu sắc, ánh sáng, chất liệu âm nhạc cùng kĩ thuật xử lý, trên hết là tinh thần trẻ, góc nhìn thời cuộc về đường phố của NTK, tất cả được anh tách chiết, hoà trộn và tạo nên "The new black" by Nguyễn Tiến Truyển.

Thời trang đường phố mang cảm hứng rap - dòng nhạc thịnh hành trong năm qua.

