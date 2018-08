Winner nói tiếng Việt cực chuẩn, trình diễn 3 hit trên sóng trực tiếp

Thứ Hai, ngày 27/08/2018 13:25 PM (GMT+7)

Showbiz Hàn Quốc Sự kiện:

Hơn 600 fan đã không ngừng nhún nhảy với những giai điệu sôi động của 3 bản hit đình đám, mà nhóm Winner thể hiện trong đêm chung kết “Nhạc hội song ca” mùa 2.

Tối 26.8, đêm chung kết “Nhạc hội song ca” mùa 2 được phát sóng trực tiếp trên HTV7. Bên cạnh 5 thí sinh xuất sắc tranh tài trong đêm thi cuối cùng, khán giả còn nóng lòng chờ đợi phần biểu diễn của nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc – Winner.

Mở màn cho tiết mục của mình, 4 chàng trai thể hiện ca khúc “Love me love me”. Sau đó, Winner khiến phim trường “nổ tung” khi hát hit đình đám “Everyday” trong album vừa phát hành. Cuối cùng, nhóm mang đến khán giả bản hit đang hút gần 90 triệu lượt xem trên YouTube là "Really really".

Nhóm Winner cháy hết mình cùng fan Việt.

Phim trường với hơn 600 khán giả đã không ngừng nhún nhảy, hò reo cổ vũ cho các mỹ nam xứ Hàn.

Không chỉ riêng fan, mà cả Thanh Duy, Diệu Nhi cùng các cặp đôi bước vào chung kết cũng hát và nhảy múa hết mình cùng Winner. Tuy gặp nhiều rào cản ngôn ngữ, Winner cùng những nghệ sĩ Việt đã kết nối được với nhau thông qua âm nhạc.

Sau các tiết mục, trưởng nhóm Kang Seung Yoon bộc bạch: “Chúng tôi rất lấy làm vinh dự khi tham gia Nhạc hội song ca mùa 2. Qua chương trình, chúng tôi có dịp đến gần hơn khán giả, đặc biệt là những Inner Cirlce đáng yêu.”

Chưa dừng lại ở đó, Winner tiếp tục đốn tim fan khi cùng hô to bằng tiếng Việt cực chuẩn: “Tôi rất yêu các bạn. Tôi yêu Việt Nam” và tạo dáng trái tim vòng qua đầu tặng đến người hâm mộ.

Các mỹ nam xứ Hàn khiến khán giả bất ngờ khi nói tiếng Việt cực chuẩn.

Sau đêm chung kết “Nhạc hội song ca mùa 2” tại Việt Nam, Winner tiếp tục chuẩn bị cho tour diễn vòng quanh thế giới mang tên “Everywhere” của mình và cũng hứa hẹn ngày trở lại sẽ không xa.