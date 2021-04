Vừa tậu xe sang 12 tỷ, Tuấn Hưng lập tức bị điều tra về tai nạn giao thông?

Giọng ca “Tìm lại bầu trời” nhận được cuộc gọi xác minh tai nạn.

Mới đây, trên trang cá nhân, Tuấn Hưng cho biết mình đã nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Theo đó, người này tự xưng công an, gọi yêu cầu xác minh vụ tai nạn xảy ra vào khuya 28/3 tại khu vực Đà Nẵng, và khẳng định biển số xe của nam ca sĩ là 43B.XXXX. Sau đó, người tự xưng là công an này yêu cầu Tuấn Hưng cung cấp số chứng minh nhân dân cùng các thông tin liên quan khác để điền vào hồ sơ.

Nghe thấy thế, Tuấn Hưng tỏ ra hoang mang: “Nhà toàn xe biển Hà Nội làm gì có xe biển 43?”. Giọng ca “Tìm lại bầu trời” cho biết thêm, vào thời điểm đó, hai vợ chồng nam ca sĩ đang khai trương một cơ sở sữa chua ở Quảng Bình. Sau khi tự xâu chuỗi các điều bất thường, Tuấn Hưng phát hiện ra đây là một sự việc mờ ám, có vấn đề nên đã chia sẻ thông tin cho mọi người được biết. Đặc biệt, nam ca sĩ cũng dùng số điện thoại gọi đến và tra trên mạng xã hội Zalo, ra kết quả là một tài khoản cá nhân.

Ngay khi đăng tải, bài viết của Tuấn Hưng đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Dưới phần bình luận, nhiều người cho rằng đây là một trong những hình thức lừa đảo phổ biến hiện nay. Theo đó, kẻ gian sẽ mạo danh thành một cán bộ cơ quan chức năng như công an, Viện kiểm sát, Thanh tra, Toà án... để thông báo cho đối tượng việc đang bị kiện vì nợ tiền hoặc liên quan tới một vụ án đang được Cơ quan Công an đang điều tra, xác minh, đã có lệnh bắt của Viện Kiểm sát nhân dân... Sau đó, sẽ yêu cầu bị hại cung cấp những thông tin cá nhân nhằm chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, hoặc yêu cầu chuyển một số tiền lớn cho kẻ gian với lý do phục vụ công tác điều tra. Thủ đoạn này liên tục được cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng số vụ, số người bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng vẫn tăng cao.

Đồng tình với ý kiến của mọi người, Tuấn Hưng cho biết: “Cho nên mình phải đưa sự việc lên đây ngay. Những người có kinh nghiệm, hay hiểu biết sẽ hỗ trợ những người chưa biết, tránh bị bọn xấu lừa”.

Chiếc Mercedes-AMG G63 trước cửa cơ sở kinh doanh của Tuấn Hưng tại Hà Nội

Tuấn Hưng bên xe sang

Trước đó, ngay sau khi chia tay siêu xe Ferrari 488 GTB có giá 16 tỷ đồng sau hơn 3 năm mua về, giọng ca sinh năm 1978 đã quyết định chi khoảng 12 tỷ đồng mua chiếc SUV hầm hố Mercedes-AMG G63 đời mới nhất và thuộc bản nhập tư nhân để phục vụ nhu cầu di chuyển cá nhân cũng như thỏa mãn niềm đam mê siêu xe. Ngoài Ferrari 488 GTB, Tuấn Hưng còn sở hữu dàn xế hộp có giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng như Range Rover Evoque (gần 8 tỷ đồng), Mercedes-Benz S400 (gần 4 tỷ đồng). Thậm chí, năm 2014, siêu xe Porsche Panamera Turbo đỏ trị giá gần 10 tỷ đồng cũng được Tuấn Hưng sử dụng làm xe cưới.

Tuấn Hưng và bà xã Hương Baby

Một năm trở lại đây, Tuấn Hưng hạn chế đi hát. Anh chỉ tập trung làm những show lớn, hoạt động ở quán nhà, sau đó dành nhiều thời gian bên cạnh bà xã Hương Baby và con trai. Vợ chồng anh luôn có mặt trong những sự kiện quan trọng của nhau. Mỗi khi có thời gian, Tuấn Hưng sẽ giúp vợ làm việc nhà và chăm sóc con cái. Nam ca sĩ thường xuyên chia sẻ hình ảnh phụ giúp bà xã công việc nhà và chăm con. Anh từng nói: “Đàn ông không phải cứ lo việc to việc lớn mà không làm và không biết lao động dù đó là những việc nhỏ trong nhà. Không biết chú tâm vào việc nhỏ chả bao giờ làm được việc lớn. Những việc lớn thậm chí là sự nghiệp cả đời cũng là kết quả của những ngày tháng cố gắng cộng lại mà thôi”.

