"Vợ hờ Tuấn Hưng" trẻ như gái 18 nhiều lần táo bạo gây sốc

Thứ Hai, ngày 05/04/2021 14:23 PM (GMT+7)

Nữ ca sĩ xinh đẹp, trẻ trung này được ví có gương mặt "trẻ mãi không già".

Nữ ca sĩ Hiền Thục sở hữu vẻ trẻ trung được ví như "gái 18" dù đã có con gái lớn. Trong quá khứ, cô từng đóng vai vợ của Tuấn Hưng khi hai người kết hợp trong một MV ca nhạc. Sau nhiều năm làm việc trong ngành giải trí, Hiền Thục vẫn luôn là một trong những sao nữ được khán giả yêu mến vì giọng hát trong trẻo cùng gương mặt trẻ mãi không già.

Hiền Thục và Tuấn Hưng từng đóng chung vai vợ chồng trong MV

Tuy nhiên không ít lần Hiền Thục khiến cư dân mạng "sốc" vì những bức hình táo bạo của mình.

Mới đây nhất, nữ ca sĩ gây xôn xao với bức hình cuối tuần khi diện váy hai dây, để hở thềm ngực gầy. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng Hiền Thục trông thiếu sức sống với bức hình vòng một kém đầy đặn. Cư dân mạng khuyên cô nên tăng cân, bồi bổ sức khỏe. Ngay sau đó Hiền Thục đã xóa bỏ bức hình này khỏi trang cá nhân, thay vào bằng 3 bức ảnh khác che đi thềm ngực.

Ở những bức ảnh mới được thay thế, Hiền Thục che được khuyết điểm cơ thể. Góc nghiêng khoe được gương mặt trái xoan và sống mũi thẳng.

Trước đó vào tháng 2, nữ ca sĩ bất ngờ chia sẻ câu chuyện vòng một to lên bất thường. Theo đó, có một thời gian nữ ca sĩ thấy khuôn ngực của mình to lên trông thấy. Cô chia sẻ: "Một dạo tự dưng khuôn ngực to lên trông thấy nên Thục đã tầm soát lại vòng 1. Bác sĩ không cho sinh thiết, nhưng lệnh hội chẩn 3 bác sĩ đầu ngành sau khi chụp rà lại hình ảnh. Kết quả buồn cười nhất là: Thục an toàn, chỉ có điều Thục dậy thì hơi muộn nên đến lúc vòng 1 nảy nở thôi". Kết luận "dậy thì hơi muộn" khiến khổ chủ cũng phải bật cười.

Sở hữu vóc dáng gợi cảm khi theo chế độ ăn chay trường, "bà mẹ một con" từng khoe ảnh bán nude lên trang cá nhân năm cô 38 tuổi. Bức hình táo bạo này gây ra tranh cãi giữa hai luồng ý kiến. Nhiều bình luận khen ngợi vóc dáng hoàn mỹ của nữ ca sĩ, trong khi một số ý kiến không hài lòng vì cho rằng cô phá vỡ hình ảnh dịu dàng, kín đáo bấy lâu nay.

Thời điểm đó, sau nhiều ngày im lặng, Hiền Thục chính thức lên tiếng về hình ảnh gây tranh cãi của mình. Cô chia sẻ: “Mấy nay người ta hỏi Thục định thay đổi hình tượng hả? Từ mẹ 1 con thuần khiết sang quý cô sốc nổi phóng khoáng sao? Thục nói: Dạ không ạ. Từ nào giờ Thục vẫn vậy thôi, huống chi giờ đã chạm ngưỡng 40 nên càng không có chuyện biến hình lạ lùng. Thục vẫn là Thục dịu dàng của các em bé, các bà mẹ. Là Thục trẻ trung nhiệt huyết của thanh niên thiếu nữ… Tuyệt nhiên không sỗ sàng khêu gợi”. Cô cho biết hình ảnh bán nude là do tự chụp để ghi lại thanh xuân. “Có khi, khi đã đi qua đỉnh dốc cuộc đời, thì nhìn lại mình vẫn có cái để tạc dạ, để khi luống tuổi móm mém cười vẫn nhớ mình đã từng lộng lẫy thanh tân như thế”- Hiền Thục trải lòng. Con gái cô cũng lên tiếng bảo vệ mẹ trước những hình ảnh táo bạo này.

Tháng 1 năm ngoái, nữ ca sĩ cũng gây xôn xao với bức hình hờ hững khoe vẻ gợi cảm. Nhưng điều đáng chú ý nhất là bức tranh khỏa thân phía sau. Giải thích về bức tranh, Hiền Thục cho biết: "Bức tranh đằng sau không phải mình vẽ nha".

Giọng ca "Nhật ký của mẹ" còn từng tự "dìm hàng" chính mình khi đăng hai bức hình trái ngược nhau, kèm lời chú thích: "Thục ra đường và Thục ở nhà". Khó có thể ngờ một mỹ nhân "không tuổi" lại dám làm mặt xấu tới mức khó tin để pha trò cho fan.

