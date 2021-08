Vợ cũ Phan Thanh Bình cưới “phi công” kém 9 tuổi: Nhà chồng sốc, giật mình

Thứ Sáu, ngày 09/10/2020 10:30 AM (GMT+7)

Nhà chồng Thảo Trang phản ứng bất ngờ khi hay tin con dâu lớn tuổi, “lỡ một lần đò”.

Thảo Trang lên xe hoa lần 2 với ông xã kém 9 tuổi, tên Trương Quang Pháp, quê Quảng Ngãi, hiện làm diễn viên tự do. Hôn lễ của cả hai diễn ra kín đáo, hạn chế khách mời vào tối 6/10, tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở TP.HCM.

Trước khi tổ chức hôn lễ, Thảo Trang và ông xã đều đăng ảnh cưới nhưng giấu mặt đối phương và không chia sẻ thêm bất cứ thông tin nào với công chúng. Vì vậy, bạn bè, khán giả đều bất ngờ khi nghe thông tin nữ diễn viên lấy chồng lần 2.

"Duyên do trời định, phận do người tạo. Có thể gặp được người nào là do duyên may nhưng để sống bên cạnh ai đó chính là sự lựa chọn", chồng Thảo Trang viết trên trang cá nhân.

Thảo Trang và ông xã kém 9 tuổi – Quang Pháp

Vợ cũ Phan Thanh Bình cho hay, cô không muốn chia sẻ chuyện riêng tư quá nhiều trên truyền thông nên đã giữ bí mật hôn lễ đến phút cuối. Ồn ào và tan vỡ ở cuộc hôn nhân trước khiến nữ diễn viên rút ra bài học rằng: “Chuyện tình cảm cứ im lặng, kín đáo thì sẽ bền lâu”.

Thảo Trang và Quang Pháp nảy sinh tình cảm sau khi tham gia chung phim “Má tôi là đại gia”. Trong phim, cả hai có cảnh nóng quay ở Thái Lan. Điều trùng hợp là nội dung phim cũng kể về một chàng trai trẻ, gặp và yêu cô giám đốc lớn tuổi, từng đổ vỡ hôn nhân, có con riêng.

Lần đầu gặp Quang Pháp, Thảo Trang cho rằng anh là người ham chơi, trẻ con. Song qua những lần tiếp xúc, nữ diễn viên cảm nhận ở đối phương là một người đàn ông trưởng thành, chín chắn so với tuổi thật. “Ở bên bạn ấy, tôi cảm thấy an toàn. Tôi nghĩ cả hai gắn bó với nhau còn do duyên nợ”, Thảo Trang chia sẻ.

Cặp đôi nảy sinh tình cảm sau khi đóng phim chung

Dù chênh lệch về tuổi tác nhưng Thảo Trang cho hay, cô và chồng mới cưới không gặp bất cứ mâu thuẫn nào về quan điểm sống. Ngược lại, cả hai hòa hợp về mọi thứ. Đặc biệt, cả hai đều sống đơn giản và có ý thức xây dựng cuộc sống gia đình. Vì vậy, sau 1 năm hẹn hò, cặp đôi diễn viên quyết định về chung một nhà và nhận được sự ủng hộ từ người thân, bạn bè...

Về phản ứng của bố mẹ chồng khi biết con dâu lớn tuổi, “lỡ một lần đò” và có con riêng, Thảo Trang hài hước: “Không chỉ mẹ chồng, mà người thân trong gia đình chồng, ai nghe tin tôi hơn chồng nhiều tuổi cũng sốc, bàng hoàng và giật mình. Nhưng vẻ ngoài tôi và ông xã cũng không chênh lệch nhiều. Khi gặp tôi, chắc mẹ anh thấy cũng được nên đồng ý”.

Nhà chồng Thảo Trang giật mình khi hay tin về con dâu

Xung quanh đám cưới của Thảo Trang, mạng xã hội xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng nữ diễn viên đang mang thai lần 2. Về điều này, Thảo Trang bác bỏ. Cô và ông xã chưa nghĩ đến chuyện có con mà chỉ tập trung nghiệp diễn sau đám cưới.

“Tôi và Pháp đều không giàu có, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Riêng tôi phải làm lại từ đầu vì kinh doanh thua lỗ. Người ta bất ngờ vì nghĩ phi công trẻ như Pháp phải tìm những người lớn tuổi, có tiền. Còn tôi, là diễn viên nhưng không có gì. Không những thế, tôi cũng đã ly hôn và có con riêng”, Thảo Trang tâm sự.

Thảo Trang cũng tiết lộ, sau ly hôn, cô và Phan Thanh Bình vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt. Khi Thảo Trang đám cưới lần 2, nam cầu thủ gọi điện chúc phúc vợ cũ. Cherry – con gái của Thảo Trang cũng ủng hộ mẹ “bước thêm bước nữa”.

Bé Cherry 10 tuổi, là con gái của Thảo Trang và chồng cũ - cầu thủ Phan Thanh Bình. Nhóc tỳ rạng rỡ dự ngày vui của mẹ và bố dượng.

Thảo Trang tiếp xúc với nghệ thuật từ năm 16 tuổi qua công việc người mẫu ảnh. Cô từng được đào tạo tham gia cuộc thi “Hoa hậu Thế giới người Việt” nhưng sau đó không đi thi. Năm 2013, Thảo Trang thi “Next Top Model” nhưng phải dừng chân sau phần thi phỏng vấn ở buổi casting. Sau đó, cô lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh trong phim "Vali tình yêu".

Thảo Trang từng kết hôn và chia tay cầu thủ Phan Thanh Bình sau khi cả hai có một con gái chung. Sau ly hôn, cô tập trung đóng phim và chăm chỉ tập luyện để sở hữu thân hình gợi cảm. Năm 2019, cô gây tiếng vang khi vào vai vai Hạnh Nhi trong phim “Tiếng sét trong mưa"

Thời gian qua, Thảo Trang còn gặp khó khăn khi kinh doanh nhà hàng, quán cà phê. Cô tiết lộ bị thua lỗ hàng tỷ đồng nên quyết định đóng cửa tất cả. Nữ diễn viên thừa nhận bản thân nóng vội, háo thắng, thiếu kinh nghiệm quản lý nên gặp nhiều sai lầm.

Nguồn: http://danviet.vn/vo-cu-phan-thanh-binh-cuoi-phi-cong-kem-9-tuoi-nha-chong-soc-giat-minh-5020209...Nguồn: http://danviet.vn/vo-cu-phan-thanh-binh-cuoi-phi-cong-kem-9-tuoi-nha-chong-soc-giat-minh-50202091010282196.htm