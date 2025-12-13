Việt Anh khoe con gái đầu lòng tròn 18 tuổi

Sáng 12/12, Việt Anh đăng ảnh con gái lớn Dâu Tây và viết: "Hôm nay là ngày con tròn 18, tuổi đẹp nhất cuộc đời, đặc biệt là với một cô gái xinh đẹp như con. Bố chúc mọi điều may mắn nhất sẽ đến bên và ở lại với con. Luôn giữ nụ cười trên môi dù phải đối diện bất kỳ điều gì con gái nhé. Bố luôn bên con khi con cần. Yêu và nhớ Dâu Tây của bố, mãi mãi là như vậy".

Việt Anh cho biết anh và con gái ở Mỹ vẫn giữ liên lạc qua Facebook. Sau nhiều năm mất kết nối, anh thấy an ủi khi có kênh để cập nhật các thông tin mới của con. Dâu Tây hiện là sinh viên năm đầu của một đại học ở Mỹ.

Con gái Việt Anh ở tuổi 18.

Con gái đầu lòng của diễn viên Việt Anh tên ở nhà là Dâu Tây, tên thật Song Anh, là "trái ngọt" trong cuộc hôn nhân giữa anh và người vợ đầu tiên tên Thùy Linh. Sau khi hai vợ chồng chia tay, vợ cũ mang con gái Việt Anh sang Mỹ định cư. Từ đó hai cha con chưa có cơ hội gặp lại, từng nhiều năm mất kết nối.

Năm 2019, khi Dâu Tây tròn 13 tuổi, Việt Anh lần đầu đăng ảnh Dâu Tây trên trang cá nhân và cho biết hai bố con đã tạm biệt nhau 10 năm và từ đó chưa có cơ hội gặp lại. Chia sẻ của Việt Anh thời điểm đó được chú ý vì ý kiến của mẹ bé Dâu Tây ở phần bình luận. Vợ cũ cho rằng anh trốn tránh trách nhiệm, không quan tâm con suốt thời gian dài rồi dùng ảnh của bé để đánh bóng tên tuổi. Chia sẻ với Ngôi Sao khi ấy, diễn viên cho biết, anh đã đọc hết những bình luận của vợ cũ, không muốn gì thêm vì thấy không cần tranh luận và không muốn lôi con vào ồn ào. Từ đó, anh không chia sẻ thêm về con gái trên mạng xã hội.

Việt Anh và con gái lúc nhỏ.

Trong một lần hiếm hoi nhắc đến bé Dâu Tây, Việt Anh nói anh luôn day dứt vì những thiếu sót với con gái đầu lòng. Vì không có điều kiện gần gũi con gái nên anh dồn hết yêu thương cho bé Đậu Đậu, kết quả cuộc hôn nhân thứ hai với người đẹp Hương Trần.

Việt Anh từng trải qua hai cuộc hôn nhân. Năm 25 tuổi, anh kết hôn lần đầu với một phóng viên tên Thùy Linh. Cô từng là học sinh cũ của mẹ anh và họ tình cờ gặp lại khi cùng công tác tại TP HCM. Khi cặp đôi còn mặn nồng, Việt Anh không tiếc lời tán dương bà xã trên báo chí. Họ đón con gái đầu lòng chào đời năm 2007. Đến năm 2009, Việt Anh và người vợ này ly thân. Cuộc hôn nhân của họ kết thúc vào năm 2010.

NSƯT Việt Anh.

Ở lần hôn nhân thứ hai, Việt Anh không làm đám cưới nhưng có ba năm sống thử trước khi bước vào cuộc sống vợ chồng. Họ có với nhau con trai Đậu Đậu và ly hôn hồi giữa năm 2019. Nhiều năm nay, anh bị đồn yêu Quỳnh Nga nhưng cả hai luôn nói chỉ là bạn bè.

Việt Anh sinh năm 1981, là một trong những nam diễn viên nổi tiếng nhất khu vực phía Bắc. Được nhiều khán giả yêu mến từ vai diễn đầu tiên trong Chạy án, anh liên tiếp gặt hái nhiều thành công trong các phim: Gió nghịch mùa, Khi đàn chim trở về... Năm 2017, sau một thời gian tạm xa rời màn ảnh nhỏ, anh trở lại và được rất nhiều người yêu thích với vai Phan Hải trong Người phán xử. Sau đó, anh ghi dấu ấn với các phim Sinh tử, Hướng dương ngược nắng... Anh được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2023.