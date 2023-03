Vị thái hậu Trung Quốc cùng "con dâu" mở kỹ viện lừng danh khắp thiên hạ

Trong nhiều bộ phim, các hoàng hậu và các phi tần đều hết mực chung thuỷ với nhà vua. Thế nhưng, trên thực tế một số phi tần, thậm chí là hoàng hậu cả gan "cắm sừng" hoàng đế. Hồ thái hậu là một ví dụ điển hình.

Vị hoàng hậu gian díu công khai chốn hoàng cung

Hồ Hoàng hậu (sau này là Hồ thái hậu) là hoàng hậu của Bắc Tề Vũ Thành Đế trong lịch sử Trung Quốc. Bắc Tề thư và Bắc sử không ghi rõ tên thật của Hồ hoàng hậu, chỉ biết được nguyên quán của bà ở quận An Định , tỉnh Cam Túc (Trung Quốc). Cha bà là Hồ Diên Chi, mẹ là Lư thị, quê ở quận Phạm Dương.

Hồ hoàng hậu có nhan sắc vô cùng xinh đẹp.

Những năm đầu tiên thời Văn Tuyên Đế nhà Bắc Tề, nhờ sắc đẹp vượt trội, Hồ thị được gả cho Trường Quảng quận vương Bắc Tề là Cao Trạm và trở thành Trường Quảng vương phi. Năm 556 , bà sinh ra vương tử Cao Vỹ , tức Hậu Chủ nhà Bắc Tề sau này và sau đó sinh ra người con trai thứ hai là Cao Nghiễm.

4 năm sau, Cao Diễn – anh trai Cao Trạm phát động chính biến, lên làm hoàng đế. Nhưng chỉ được một năm, Cao Diễn bệnh nặng qua đời. Năm 561, Cao Trạm giành được ngôi báu, Hồ thị được phong làm hoàng hậu, con trai Cao Vỹ được phong làm hoàng tử.

Hình tượng hoàng đế Bắc Tề Vũ Thành Đế trong phim khác xa lịch sử.

Tuy nhiên, vừa lên ngôi không bao lâu, Cao Trạm đã cưỡng bức chị dâu là Lý Tổ Nga và ép bà sinh con cho mình. Nhưng Lý Tổ Nga không hề động lòng với Cao Trạm, việc này khiến hoàng đế vô cùng tức giận nên đã ra tay giết con trai của Lý Tổ Nga, cũng là cháu của mình.

Lúc này, Hồ thị đã trở thành hoàng hậu, khi thấy được những hành động tàn bạo của của chồng, bà cảm thấy cực kì phẫn nộ. Tuy nhiên, do phải giữ thể diện hoàng gia, bà đành chấp nhận giữ kín bí mật động trời. Thế nhưng, Hồ thị đã đi đến quyết định là trả đũa Vũ Thành Đế. Hồ hoàng hậu chọn một kẻ yêu thích danh lợi, đồng thời cũng là thân tín của chồng là Hòa Sỹ Khai để gian díu. Vì muốn củng cố địa vị trong triều nên Hoà Sỹ Khai cũng rất vui lòng được kết thân với hoàng hậu.

Bắc Tề Vũ Thành Đế nhường ngôi cho con trai để hưởng lạc.

Là kẻ đầy dã tâm nên sau khi có được Hồ hoàng hậu làm chỗ dựa, Hòa Sỹ Khai không cam chịu phận "thân cận" nữa. Ông ta liền khuyên Vũ Thành Đế truyền ngôi cho con trai của Hồ Thị là thái tử Cao Vỹ rồi làm một thái thượng hoàng để hưởng lạc. Hoàng đế cũng nghe theo và truyền ngôi cho con trai Cao Vỹ khi ấy mới 8 tuổi lên làm Bắc Tề Hậu Chủ.

3 năm sau thì Thái thượng hoàng, Vũ Thành Đế qua đời ở tuổi 33 do tửu sắc quá độ. Sau đó, Cao Vỹ chính thức tôn phong Hồ thị là hoàng Thái hậu. Hồ thị và Hoà Sỹ Khai không còn gặp trở ngại nên càng thỏa sức hoang dâm vô độ, tự do chốn hoàng cung. Tuy nhiên, vì đắc tội với nhiều người nên không lâu sau Hồ Sỹ Khai vì bị ám sát mà bỏ mạng. Sau khi người tình bị giết, không chịu nổi cảnh lẻ bóng, Hồ thị lại có quan hệ bất chính với Hoà thượng Vân Hiến ở ngôi chùa mà bà ta thường lui đến.

Hồ hoàng hậu có mối quan hệ bất chính với hoà thượng.

Bà còn tìm thêm 100 hòa thượng khác vào cung, lấy cớ là cầu an cho đất nước để che mắt thiên hạ. Chưa dừng lại đó, Hồ thị còn để 2 hòa thượng đóng giả ni cô túc trực bên mình, bà ngang nhiên đến nỗi cả hoàng cung ai cũng biết chuyện ngoại trừ con trai là hoàng đế Cao Vỹ. Một lần, Cao Vỹ đi thỉnh an Hồ thái hậu, thấy 2 ni cô xinh xắn, có học thức nên muốn nạp làm phi. Từ đó mà chuyện Hồ thị làm loạn cung cấm mới bị phát giác. Cao Vỹ giam lỏng mẫu hậu của mình và hạ sát hết người tình của bà.

Theo sử sách Trung Quốc, Cao Trạm - tức Bắc Tề Vũ Thành Đế, nhân vật chính của phim - là kẻ hoang dâm vô độ, dành phần lớn thời gian trị vì cho những bữa tiệc xa hoa, bỏ bê chính sự, khiến hệ thống chính trị của Bắc Tề suy tàn. Thế nhưng, dưới bàn tay nhào nặn của Vu Chính, Cao Trạm (Trần Hiểu) trong bộ phim "Lục Trinh truyền kỳ" bỗng biến thành một vị anh hùng giữa thời loạn, si tình chỉ với một mình Lục Trinh (Triệu Lệ Dĩnh). Nhân vật này từng khiến bao người hâm mộ yêu mến và tiếc nuối khi phải qua đời sớm. Dù bộ phim này được lấy bối cảnh thời Bắc Tề Vũ Thành Đế nhưng nhân vật Hồ thái hậu không được nhắc đến trong tác phẩm.

Cao Trạm (Bắc Tề Vũ Thành Đế) và Lục Trinh trong bộ phim "Lục Trinh truyền kỳ".

Mở kỹ viện lừng danh thiên hạ

Sau này, Bắc Tề bị tiêu diệt, Hồ thái hậu và con dâu là Mục hoàng hậu đã lưu lạc tứ phương. Sau khi bán hết trang sức để sống qua ngày, lại thêm việc giường đơn gối chiếc quá lâu, cặp mẹ chồng, nàng dâu này đã quyết định vét nốt số tiền còn lại, mở kĩ viện để kiếm sống. Nhờ có những cung nữ, phi tần xinh đẹp vẫn luôn đi cùng, kỹ viện của họ trở thành nơi ăn chơi nổi tiếng khắp cả nước.

Hồ thái hậu cùng Mục Hoàng hậu mở kỹ viện nổi tiếng khắp nơi.

Việc làm ăn của hai mẹ con vô cùng phát triển, tiền thu nhiều vô kể. Dần dần, Hồ thái hậu cảm thấy vô cùng hứng thú và say sưa với công việc này. Thậm chí, bà còn tỏ phấn khích khi nói với Mục hoàng hậu rằng: "Bây giờ nhìn lại thấy làm kỹ nữ còn vui hơn làm hoàng hậu. Trong hoàng cung mấy trăm phụ nữ chỉ hầu hạ có một người đàn ông, nhưng bây giờ là một đám đàn ông phải hầu hạ mình ta, nghĩ ra đây mới chính là hợp với đạo trời". Có lẽ, đây là tuyên ngôn "độc nhất vô nhị" trong lịch sử 5.000 năm của Trung Quốc.

Theo Baidu, sau này, có một thương nhân buôn muối vô cùng giàu có muốn lấy Mục hoàng hậu làm thiếp. Vì muốn hoàn lương nên Mục hoàng hậu đã đồng ý theo vị thương nhân nọ. Tuy nhiên, Hồ thái hậu tham lam không chịu trả tiền cho con dâu thậm chí còn bắt vị thương nhân bỏ tiền ra chuộc thân.

Hồ thái hậu xem việc làm kỹ nữ còn vui hơn sống trong hoàng cung.

Sau khi Mục hoàng hậu bỏ đi, việc làm ăn ở kỹ viện vô cùng thê thảm, Mục hoàng hậu cũng không khấm khá hơn. Vị thương nhân biết vợ mình ghê gớm nên không dám đưa nàng về nhà. Tuy nhiên, cũng chỉ hai tháng sau, vợ ông ta biết chuyên nên đã cho người đến đánh ghen và đuổi nàng đi.

Không còn chỗ nương thân Mục hoàng hậu vừa đi ăn xin vừa tìm đến Trường An đến xin Hồ thái hậu cho quay lại con đường xưa. Hồ thị mất tại Trường An sau 10 năm dấn thân vào chốn phong trần. Sử sách ghi lại rằng bà đã qua đời do bạo bệnh vào năm 600. Câu chuyện về vị thái hậu tự nguyện mở kỹ viện kiếm sống này đã được ghi vào lịch sử và lưu truyền cho hậu thế tới tận ngày nay.

