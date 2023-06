Vì sao bộ phim về quái thú đứng đầu phòng vé Việt Nam?

Kể từ khi xuất hiện năm 2007, Transformers gặt hái nhiều thành công và trở thành một trong những thương hiệu hành động ăn khách nhất lịch sử, với tổng doanh thu 6 phần vượt mốc 4,8 tỷ USD toàn cầu.

Thế nhưng, người hâm mộ mất đến 5 năm chờ đợi để được gặp lại nhóm robot biến hình trong phần 7 mang tên Transformers : Rise of the Beasts (tựa Việt: Transformers: Quái thú trỗi dậy ). Ngay khi ra mắt, dự án nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Khởi đầu mới của thương hiệu đình đám

Theo hãng Paramount công bố, Rise of the Beasts sẽ là phần đầu trong bộ 3 phim (trilogy) nhằm thổi làn gió mới cho thương hiệu Transformers. Nội dung hoàn toàn độc lập với các phần tiền nhiệm. Vì vậy, tác phẩm rất phù hợp với khán giả mới, những người chưa từng tiếp xúc nhưng muốn theo dõi loạt phim.

Phim có nội dung hoàn toàn độc lập với các phần trước.

Kịch bản đơn giản, vẫn đi theo mô-típ quen thuộc của series khi con người bị cuốn vào cuộc chiến giữa các robot khổng lồ. Song, thực tế câu chuyện được lấy cảm hứng từ loạt phim hoạt hình Beast Wars từng được yêu thích trong thập niên 1990.

Đặt bối cảnh năm 1994, tác phẩm đóng vai trò là tiền truyện (prequel) của 6 phần trước. Lúc này, phe robot chính nghĩa Autobots phải tìm cách ngăn cản Unicron - những kẻ ăn hành tinh đang âm mưu phá hủy Trái Đất.

Cả 2 phe cùng tranh nhau Transwarp Key, một chiếc chìa khóa có khả năng mở ra những cánh cổng xuyên không gian lẫn thời gian. Giữa bối cảnh đó, nhân vật chính Noah Diaz (Anthony Ramos) vô tình gặp các Autobots, để rồi bất ngờ trở thành bạn đồng hành của họ trong cuộc chiến giữ bình yên cho quê hương.

Ngồi ghế đạo diễn không còn là “ông hoàng cháy nổ” Michael Bay – người làm nên thành công của 5 phần đầu. Đổi lại, Steven Caple Jr. giữ vị trí cầm trịch. So với đồng nghiệp, anh ít hơn về tuổi đời lẫn tuổi nghề. Trước khi bắt tay vào dự án bom tấn này, nhà làm phim sinh năm 1988 chỉ có kinh nghiệm làm 2 phim điện ảnh, bao gồm Creed II (2018).

Kịch bản vẫn sử dụng mô-típ quen thuộc khi con người bị cuốn vào cuộc chiến robot.

Transformers 7 cũng là phần đầu tiên không quy tụ bất kỳ gương mặt ngôi sao. Nam chính Anthony Ramos hoàn toàn ít tiếng tăm so với các tài tử Shia LaBeouf, Mark Wahlberg. Ngoài ra, dàn diễn viên phụ cũng không nổi bật, đều là những cái tên không hút khách.

Từ cách chọn diễn viên, thay đạo diễn đến đổi bối cảnh đều cho thấy nỗ lực làm mới của ê-kíp. Điều này không hề khó hiểu vì trước nay Transformer s vốn là “con gà đẻ trứng vàng” của Hollywood.

Những thay đổi của Rise of the Beasts sẽ giúp series mới mẻ và hợp thời hơn, phần nào khỏa lấp khoảng thời gian 5 năm vắng bóng, nhất là khi càng có nhiều dự án hành động hấp dẫn xuất hiện.

Kỹ xảo, hành động vẫn là điểm sáng

Với kinh phí sản xuất ở mức 200 triệu USD, Transformers 7 chưa phải là dự án đắt đỏ nhất thương hiệu. Song, tác phẩm vẫn gây ấn tượng nhờ phần hình ảnh được đầu tư mạnh.

So với các phần trước, tác phẩm có hệ thống nhân vật đa dạng. Phim giới thiệu nhiều nhân vật mới, gây tò mò với cả khán giả trung thành. Nổi bật là nhóm Maximals – đồng minh mới của nhóm Autobots, gồm những robot có khả năng biến hình thành quái thú thay vì ôtô.

Họ lần lượt là khỉ đột Optimus Primal, chim ưng Airazor, báo săn Cheetor và tê giác Rhinox. Từng nhân vật đều xuất hiện với tạo hình ấn tượng, gây chú ý từ khi những hình ảnh đầu tiên được hé lộ.

Các nhân vật robot hóa thú là điểm nhấn quan trọng trong phim.

Kỹ xảo vi tính đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các robot khổng lồ. Mỗi nhân vật đều hiện lên sống động như thật, với những màn biến hình mãn nhãn.

Đạo diễn Steven Caple Jr. cũng dẫn dắt tốt các cảnh hành động, mang đến nhiều phân đoạn rượt đuổi, chiến đấu hấp dẫn. Càng về cuối phim, các pha cháy nổ, đánh đấm càng có quy mô lớn hơn, căng thẳng và kịch tính hơn.

Bên cạnh đó, hiệu ứng âm thanh cũng được kết hợp khéo léo, giúp khán giả không chỉ sướng mắt mà còn đã tai. Đặc biệt, các nhà làm phim cũng làm nổi bật bối cảnh thập niên 1990 bằng cách cài cắm một số yếu tố văn hóa đại chúng, chẳng hạn như âm nhạc hip-hop, lời thoại nhắc đến phim Dead Poets Society hay series Indiana Jones …

Khâu kịch bản cũng khắc phục một số hạn chế của các phần trước. Đơn cử, các nhân vật con người xuất hiện chân thật và “đời hơn”. Họ cũng có số phận, cá tính riêng, biết làm chủ hành động chứ không chỉ đơn thuần là quân cờ trong trận đấu giữa các robot.

Phần hành động là yếu tố giúp phim ghi điểm.

Dẫu vậy, kịch bản phim vẫn còn an toàn và thiếu đột phá. Khán giả dễ dàng đoán được đường đi nước bước, cũng như kết cục của câu chuyện. Dù là yếu tố ghi điểm, nhóm Maximals vẫn chưa được tập trung mạnh, chỉ đóng vai trò như khách mời. Có lẽ các nhà làm phim sẽ khai thác các nhân vật robot hóa thú nhiều hơn ở những phần sau.

Ngoài ra, diễn xuất trong phim vẫn chưa ấn tượng. Các diễn viên như Anthony Ramos, Dominique Fishback, Luna Lauren Velez… chỉ ở mức tròn vai, chưa để lại nhiều cảm xúc với người xem.

Như các phần trước, Transformers 7 không nhận được phản hồi tốt từ các nhà phê bình khi ra mắt. Tác phẩm chỉ đạt 42/100 điểm trên Metacritic và 55% bình chọn tích cực từ giới chuyên môn trên Rotten Tomatoes. Các ý kiến đều đồng tình rằng phim lạm dụng cảnh hành động mà bỏ quên kịch bản, với nhiều tình tiết còn gượng ép. Diễn xuất cũng là yếu tố gây mất điểm.

Song, phim vẫn thu hút được khán giả, nhất là người hâm mộ thương hiệu robot biến hình. Phần lớn đánh giá phim hay hơn 2 phần trước là Age of Extinction (2014) và The Last Knight (2017).



