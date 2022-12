Tú Dưa và chuyện dốc vốn liếng 2 tỷ để trở lại ca hát

Trong khi những người đồng nghiệp đồng trang lứa đã phần lớn lui về hậu trường thì Mars Anh Tú, nghệ danh mới của nhạc sĩ Tú Dưa, quyết định đầu tư cho sự trở lại của mình với vai trò ca sĩ, tạo nên một “hiện tượng” hiếm gặp trong nền âm nhạc Việt Nam nhiều năm qua.

Sự mạo hiểm ở tuổi 43

Nhắc tới nghệ sĩ Anh Tú, người ta dễ dàng kể tới thời kỳ hoàng kim của anh cùng với nhóm Quả Dưa Hấu. Sau nhiều năm ghi dấu ấn của mình trong làng nhạc, Anh Tú rút về hoạt động như một nhạc sĩ, người sản xuất âm nhạc, với nghệ danh khi đó là Tú Dưa.

Khán giả vẫn quen thuộc với nghệ danh Tú Dưa, nhưng giờ đây anh trở lại với cái tên mới: Mars Anh Tú

Sự trở lại với vai trò ca sĩ cùng nghệ danh mới Mars Anh Tú của tác giả Hối hận trong anh được đánh dấu bằng album và mini concert The Ballad cách đây không lâu, tại Nhà hát lớn Hà Nội, khiến nhiều người bất ngờ và chú ý. Hiệu ứng của việc ra mắt là không thể phủ nhận, tuy nhiên trên mạng xã hội vẫn có những bình luận bày tỏ sự nghi hoặc với sự trở lại này của Mars Anh Tú.

Những nghi hoặc này xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trước tiên là ở việc đổi nghệ danh, rõ ràng Tú Dưa đã là cái tên khắc ghi khá sâu trong tâm trí nhiều khán giả đại chúng với vai trò một hit maker chuyên trị dòng nhạc ballad. Những bản hit như Hối hận trong anh, Nắm lấy tay anh, Duyên mình lỡ, Giữ lại hạnh phúc, Anh nhớ em,... đều là những bản ballad có hàng chục triệu view và được hàng triệu khán giả trẻ yêu mến. Chính vì thế, việc trở lại với một nghệ danh mới và khá lạ tai là một bước đi đột phá song cũng rủi ro của Mars Anh Tú.

Anh nói: “Cái tên Mars Anh Tú là kết quả tôi đưa ra cho ekip của mình. Tôi vẫn muốn giữ tên Anh Tú và thêm một nghệ danh. Sau khoảng thời gian nghiên cứu, ekip tôi xem được tên Anh Tú trong Hán Nôm là các vì sao và mệnh của tôi là mệnh Hỏa, nên ghép lại thành Sao Hỏa. Đó vừa là tên, vừa là mệnh, bản thân Sao Hỏa cũng là biểu tượng cho đàn ông. Tôi có yêu cầu là phải đọc dễ nhớ, viết ra cảm thấy đẹp và sang trọng thì cả ekip mới lựa chọn lấy Mars (tên tiếng Anh) của Sao Hỏa để đi kèm với tên Anh Tú".

Không chỉ nghệ danh, ngoại hình của Mars Anh Tú cũng khiến nhiều người bất ngờ với mái tóc dài và sự lịch lãm, nhã nhặn, phong trần. Thậm chí, anh còn giảm không ít cân so với trước đây khi từ 73kg đã về được 68kg - số cân của thời thanh niên.

Sự thay đổi cả về nghệ danh lẫn ngoại hình là một cuộc chơi đầy thử thách của Anh Tú

Gầy đi trông thấy và phong trần hơn, Mars Anh Tú còn gây ấn tượng với gu ăn mặc bắt mắt, trẻ trung và phong cách hơn rất nhiều so với sự giản đơn trước đây. “Về thời trang, tôi cũng tìm cho mình những stylist trẻ trung để có thể đáp ứng được yêu cầu dung hợp được giữa độ tuổi và góc nhìn của các bạn trẻ. Tôi rất ý thức được việc quay trở lại lần này nên đã đầu tư bài bản từng chi tiết một. Tôi muốn đem đến hình ảnh nghệ sĩ lãng tử, phong trần nhưng cũng lịch lãm chứ không còn hình ảnh bụi bặm, nổi loạn như thời trẻ với độ tuổi này nữa", anh chia sẻ.

Như vậy có thể thấy, sự trở lại này của Mars Anh Tú là một sự "lột xác" hoàn toàn so với trước đây. Ở thời đại mà các tên tuổi “tân binh” ra mắt nối tiếp nhau cùng sự bùng nổ của mạng xã hội với những “trend” thông tin liên tục được làm mới, việc “đập bỏ” đi nghệ danh và hình ảnh đã gây dựng trong nhiều năm là một “canh bạc” đầy rủi ro của Mars Anh Tú. Anh khiến nhiều người hào hứng nhưng cũng không ít khán giả thấy có phần tiếc nuối, lo lắng.

“Canh bạc” mạo hiểm nhưng… thỏa đáng khi bỏ ra chi phí 2 tỷ

Dù còn nhiều nghi hoặc từ một số khán giả, song với riêng Mars Anh Tú, đây là một canh bạc mạo hiểm nhưng thỏa đáng bởi vì sao?

Trước tiên, đó là lý do có vẻ rất thực tế, thu nhập của một ca sĩ lớn hơn rất nhiều so với nhạc sĩ. Dù trước đây là một hit marker với thu nhập lớn cho một bài hát độc quyền, nhưng cát-xê của một nhạc sĩ như Tú Dưa thực tế là thấp hơn so với nhiều ca sĩ, thậm chí là ca sĩ trẻ kém anh nhiều tuổi, chứ chưa nói đến những tên tuổi ca sĩ lớn cùng trang lứa với anh. “Rõ ràng là về thu nhập, vai trò ca sĩ sẽ giúp tôi có tài chính tốt hơn để tái đầu tư cho những sản phẩm của mình. Dù tiền bán bài của tôi không thấp nhưng không thể so với các ca sĩ, đây cũng là một động lực giúp tôi trở lại”, anh nói.

Mars Anh Tú và Văn Mai Hương trong một tiết mục tại mini concert The Ballad

Thứ hai, động lực cho sự trở lại này của Mars Anh Tú cũng xuất phát từ việc anh sở hữu một ekip trẻ trung và nhiều màu sắc. Anh nói: “Bản thân ekip tôi chọn phải có những người trẻ vì khi muốn quay lại, tôi mong muốn không những chinh phục được các khán giả cũ mà còn được đón nhận bởi các khán giả mới, có thể là các bạn trẻ. Tôi cũng đọc được nhiều bình luận trên mạng xã hội của các bạn trẻ, khen “ông chú" này hát hay, khá là vui. Tôi là “ông chú” không sao, miễn “ông chú" này có thể chinh phục khán giả trẻ bằng giọng hát để họ có thể cảm nhận được bằng lời ca, âm nhạc”.

Việc có ekip trẻ trung, sôi nổi giúp Mars Anh Tú nhanh chóng tiếp cận khán giả bằng việc phát triển được hệ thống kênh mạng xã hội có tương tác tốt và người theo dõi cao. Đây là một lợi thế của anh so với những nghệ sĩ cùng lứa tuổi. Việc vừa tiếp cận được với khán giả trẻ, vừa giữ vững được lượng người hâm mộ từ khi bắt đầu đi hát cách đây 24 năm khiến Mars Anh Tú có một “hành trang” không tồi trong hành trình ca sĩ sắp tới.

Anh Tú trong hậu trường mini concert

Điều cuối cùng và cũng là quan trọng nhất, việc trở lại với vai trò ca sĩ cũng là một minh chứng rõ ràng cho đam mê cầm mic của Mars Anh Tú. “Ở lứa tuổi của tôi, nhiều người đã lui về hâu trường để tập trung cho gia đình hoặc công việc kinh doanh cũng như làm chủ doanh nghiệp. Nhưng tôi thấy niềm đam mê trong mình vẫn quá lớn. Trước đây, có thể tôi chưa tập trung được ca hát quá nhiều. Nhưng đến thời điểm hiện tại, tôi thấy mình vẫn còn đam mê mà nhiều thứ lại đã “chín” nên việc đi hát trở lại như một tất yếu. Tôi tin mình sẽ thành công”.

Sau 2 chu kỳ 12 năm từ Quả Dưa Hấu, sau đó là một nhạc sĩ Tú Dưa với những bản hit, việc trở lại lần này của Mars Anh Tú nhìn qua là bất ngờ với thị trường, nhưng nếu nhìn vào đam mê của người đàn ông này, thì đó là điều sớm muộn cũng xảy ra. Như người đồng nghiệp thân thiết của Anh Tú là biên tập viên Quang Minh có chia sẻ, không hiểu tại sao tới thời điểm này Tú mới quay lại, trong khi điều này phải xảy ra từ lâu rồi. Rõ ràng tất cả những người xung quanh đều dõi theo và hiểu về sân khấu của Mars Anh Tú ngày hôm nay. Năng lượng với âm nhạc của anh còn quá lớn và luôn mạnh mẽ.

