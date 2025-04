Trấn Thành làm MC của "Em xinh say hi"

Trấn Thành từng được người hâm mộ của chương trình "Anh trai say hi" gọi bằng cái tên thân thương là anh trai thứ 31.

MC Trấn Thành

Được nhận xét có phong cách duyên dáng, hóm hỉnh nhưng không thiếu khoảnh khắc lắng đọng, Trấn Thành hứa hẹn mang đến trải nghiệm thú vị khi kết nối các thành viên của "Em xinh say hi"

Nhà sản xuất cũng công bố JustaTee - một trong những "linh hồn" của Rap Việt, Giám đốc âm nhạc của "Anh trai say hi", đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc của "Em xinh say hi". Anh gây bất ngờ khi đổi nghệ danh mới thành Jessica Thanh Tú.

Đạo diễn sân khấu Vương Khang cũng tham gia đội ngũ ê-kíp chương trình. Anh là cái tên quen thuộc của những sân khấu: "Anh trai say hi", "Sóng", "The Masked Singer Vietnam", "Rap Việt"…

Giám đốc thời trang Kye Nguyễn sau khi gây ấn tượng mạnh với sân khấu thời trang chủ đề "Next-Gen Icons" tại đêm 5 của đêm nhạc "Anh trai say hi", tiếp tục mang đến những "concept" thời trang mang tính biểu tượng cho chương trình.

Kye Nguyễn là cái tên nổi bật trong thế hệ trẻ của làng thời trang Việt, người đứng sau thành công của nhiều chương trình nổi tiếng. Với đối tượng là những nữ thần tượng thế hệ mới, thử thách cho Kye Nguyễn trong chương trình không chỉ là định hình phong cách và tạo nên những outfit trình diễn đẹp mắt, mà còn là cách thời trang truyền tải khí chất và bản sắc riêng biệt của mỗi em xinh.

"Em xinh say hi" chính thức lên sóng vào ngày 31-5.

Đạo diễn Vương Khang

JustaTee và nghệ danh mới

Kye Nguyễn