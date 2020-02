Top 5 phim kinh dị, giật gân hứa hẹn khuynh đảo màn ảnh 2020

Thứ Năm, ngày 20/02/2020 18:22 PM (GMT+7)

Thể loại kinh dị và giật gân ngày càng chứng minh được sức thu hút không thể cản bước trong làng điện ảnh.

Kẻ Vô Hình (tựa gốc: The Invisible Man)

Nỗi sợ hãi trước một người đàn ông điên rồ có khả năng tàng hình như bóng ma đã ám ảnh thế giới gần 100 năm nay, kể từ lần đầu xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết của nhà văn H. G. Wells. Những nỗi khiếp sợ mang tính bản nguyên này không bao giờ lỗi thời theo năm tháng và luôn có khả năng chạm tới tâm thức sâu thẳm nhất của con người. Hiểu rõ điều này, nhà sản xuất lừng danh Jason Blum và đế chế kinh dị Blumhouse đã bắt tay với người làm nên thành công của hai siêu phẩm kinh dị Saw và Insidious để làm nên một chương mới rùng rợn cho huyền thoại "kẻ vô hình".

Bộ phim bắt đầu bằng vụ tự tử của một vị đai gia kiêm nhà khoa học đầy bạo lực và ưa kiểm soát. Người tình cũ bị bạo hành Cecilia Kass được hưởng khối tài sản kếch xù nhưng cô e sợ rằng cái chết kia chỉ là cái cớ ngụy tạo để gã đàn ông trở thành chiếc bóng vô hình và tiếp tục săn đuổi cô.

Elisabeth Moss - nữ diễn viên có gương mặt đầy ám ảnh và thực lực diễn xuất được chứng minh qua series giành giải Quả Cầu Vàng The Handmaid's Tales và tác phẩm giật gân đình đám Us đảm nhiệm vai nữ chính Cecilia.

Phim còn có sự tham gia đặc biệt của nam ca sĩ Sam Smith trong vai một vị thanh tra.

Vùng Đất Câm Lặng Phần II (tựa gốc: A Quiet Place Part II)

Thành tích doanh thu phòng vé 350 triệu USD và một đề cử Oscar của phần phim đầu tiên đã biến Vùng Đất Câm Lặng Phần II trở thành tác phẩm kinh dị được trông đợi nhất nhì năm nay.

Bộ phim tiếp nối hành trình sinh tồn của gia đình Abbott trong tình cảnh loài người đang bị những sinh vật ngoài hành tinh đe dọa. Giờ đây khi đã không còn người chồng, người cha làm trụ cột, bốn mẹ con nhà Abbott phát hiện ra rằng loài quái vật săn mồi bằng âm thanh kia không phải là kẻ thù duy nhất của họ.

Vùng Đất Câm Lặng Phần II vẫn do nhà làm phim tài năng John Krasinski đảm nhiệm vai trò đạo diễn, biên kịch kiêm sản xuất. "Ông hoàng cháy nổ" Michael Bay cũng trở lại với vị trí nhà sản xuất.

Promising Young Woman

Những ngày qua, Promising Young Woman - bộ phim đầu tay của nữ đạo diễn kiêm biên kịch Emerald Fennell đang nhận được cơn mưa lời khen tại liên hoan phim Sundance. Dù chưa chính thức công chiếu, Promising Young Woman đã nhận được số điểm đánh giá 97% tươi trên chuyên trang phê bình Rotten Tomatoes.

Phim xoay quanh cô gái trẻ Cassie (Carey Mulligan) với tương lai đầy hứa hẹn đang đón chờ. Nhưng mọi chuyện bỗng chốc tan tành khi Cassie bất ngờ gặp phải một tai nạn bí ẩn. Cô gái xinh đẹp, trẻ trung và cực kì thông minh này bắt đầu lên kế hoạch trả thù cuộc đời hằng đêm bằng những phương cách không ai tưởng tượng nổi.

Tiếp nối ý thức nữ quyền thời thượng, Promising Young Woman đang là tác phẩm được mong chờ nhất của trào lưu này nhờ sở hữu ý tưởng nguyên bản, và phong cách thể hiện đầy kích thích.

Candyman

Sau hai tác phẩm gây chấn động giới mộ điệu là Get Out và Us, cái tên Jordan Peele đã trở thành thương hiệu săn đón hàng đầu Hollywood. Khán giả sẽ không phải chờ đợi quá lâu để được thưởng thức một sản phẩm mới đến từ bộ não thiên tài của Peele.

Mùa hè năm 2020, Jordan Peele trong vai trò nhà sản xuất kiêm biên kịch sẽ kết hợp cùng nữ đạo diễn trẻ da màu Nia DaCosta cho ra đời phiên bản remake của bộ phim kinh dị đình đám Candyman. Tác phẩm gốc ra mắt năm 1992 kể về một linh hồn ma quỷ có quá khứ đau thương. Linh hồn này từng là một người nô lệ da màu bị dân làng hành hình bằng cách trét mật lên người cho đàn ong đốt đến chết vì trót yêu cô gái da trắng. Để triệu hồi hắn, người thực hiện nghi lễ phải đứng trước gương và gọi tên hắn năm lần.

Tới thời điểm hiện tại, nội dung cụ thể của phiên bản mới vẫn được các nhà làm phim giữ kín. Tuy nhiên, không khó để nhận ra bản gốc chứa đựng rất nhiều chất liệu về sắc tộc - vốn là địa hạt lợi thế của Jordan Peele.

Màn kết hợp giữa tầm nhìn đại tài của Peele với một nữ đạo diễn lần đầu chạm ngõ điện ảnh hứa hẹn một cú bùng nổ sáng tạo trong năm 2020. Ngôi sao phản diện của Aquaman - Yahya Abdul-Mateen II sẽ là nam chính của Candyman phiên bản 2020.

Last night in Soho

Sau "cú hit" Baby Driver, vị đạo diễn tài năng của nước Anh - Edgar Wright sẽ trở lại màn ảnh với một thể loại khá mới lạ so với các tác phẩm trước. Last Night in Soho được công bố là bộ phim kinh dị tâm lý chứa yếu tố du hành thời gian.

Phim kể về một cô gái trẻ đam mê thời trang bất ngờ được trở về quá khứ thập niên 60 và gặp gỡ thần tượng. Bối cảnh nước Anh thập niên 60 không "mộng mơ" như cô nghĩ và hàng loạt bí ẩn kinh dị đang rình rập cô gái.

Nữ chính của Last Night in Soho sẽ là nữ diễn viên trẻ Anya Taylor-Joy. Sau thành công của hai tác phẩm được giới chuyên môn đánh giá cực cao The Witch và Split, Anya Taylor-Joy được coi là "nàng thơ" mới của Hollywood.

Phần hình ảnh tuyệt mỹ của Last Night in Soho được bảo chứng bởi đạo diễn hình ảnh người Hàn Quốc - Chung Chung-hoon- người từng làm nên những thước phim gây ám ảnh của siêu phẩm kinh dị It và các tác phẩm của đạo diễn thiên tài Park Chan-wook.

