Tình hình em vợ Lê Dương Bảo Lâm sau vụ tai nạn nghiêm trọng

Quỳnh Trang cho biết bản thân đã ổn sau vụ việc, đăng ảnh chụp tại nhà riêng cùng người thân. Quỳnh Trang diện trang phục giản dị, gương mặt tươi tắn. Nhiều khán giả gửi lời nhắn nhủ tới cô, thấy vui khi cô đã “tai qua nạn khỏi”. Quỳnh Trang vui vẻ cảm ơn những thăm hỏi của người hâm mộ và bạn bè. Tiếp đó, cô còn chia sẻ ảnh nhận được lẵng hoa tươi kèm theo lời chúc bình an.

Đáng chú ý nhất, Quỳnh Trang đăng ảnh chụp cận mặt, khoe nhan sắc xinh tươi. Cô viết caption: "Tặng em nhành hoa, tô lên nhan sắc lụa là". Nhiều khán giả nhận xét cô có nhiều nét hao hao giống hoa hậu Thùy Tiên.

Trước đó vào tối ngày 14/6, Quỳnh Trang đăng tải những hình ảnh trong vụ tai nạn ô tô mà cô là nạn nhân. Cô lái xe với tốc độ chậm nhưng khi dừng đèn đỏ đã bị một chiếc xe từ phía sau tông phải, kéo xe đi vài trăm mét. Nghiêm trọng hơn, khi xe bị kéo quay đầu đã dừng trước một chiếc xe tải với khoảng cách rất ngắn. Vụ tai nạn khiến xe hơi Quỳnh Trang điều khiển bị “nát đầu”, phải đem đi sửa chữa.

"Xe kéo tôi đi mấy trăm mét, xe nằm ngang xe tải sau đó mới dừng lại. Tôi bị đứng hình, khi xe thắng lại rồi tôi với biết họ tông mình. Một nửa xe khi tông vô là nát hết. Mấy anh chị nhìn vô chiếc xe nói tưởng tôi chết rồi không đó, mọi người không nghĩ được là tôi sống mà tôi không bị gì hết. Lúc xảy ra tai nạn, tôi sợ quá tôi trốn vào nhà người dân, sau khi giải quyết xong mới dám đi ra. Đến bây giờ tôi vẫn còn hoảng loạn, không dám lái xe nữa. Tới giờ ở dưới đường còn dấu vết xe tôi bị kéo", Quỳnh Trang kể lại khoảnh khắc kinh hoàng.

Lê Dương Bảo Lâm cũng lên tiếng về vụ việc. Anh nói: "Tôi tưởng nó chết không quý vị ơi. Quỳnh nhắn tin nói Út bị xe đụng, xe nát bét, trời ơi tôi muốn xỉu vậy đó, tay chân bủn rủn không có quay được. Xe bị kéo lê 300m, quay đầu luôn mà người không sao, nhiệm màu quá".

Chiếc ô tô em vợ điều khiển bị tai nạn là xe hơi của vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm. Quỳnh Trang nói cô sẽ cố gắng kiếm tiền để sửa chữa lại chiếc xe của anh chị. Điều nam diễn viên hài quan tâm là sự an nguy của người thân, rất may khi em vợ bình an vô sự.

Quỳnh Trang là mẹ đơn thân, dù không tham gia showbiz nhưng sở hữu diện mạo xinh đẹp không kém gì các ngôi sao nữ. Trang cá nhân của cô thu hút gần 600 nghìn người theo dõi.

Mối quan hệ giữa Quỳnh Trang và vợ chồng chị gái thân thiết. Cô cũng thân thiết với một số ngôi sao showbiz. Quỳnh Trang và Song Luân có nhiều lần đăng bài, chia sẻ hình ảnh của nhau trên mạng xã hội, khiến Lê Dương Bảo Lâm và người hâm mộ tích cực “đẩy thuyền”. Nam diễn viên hài còn nhận Song Luân làm “em rể”, gọi thân mật là “dượng ba”. Thời gian qua, gia đình Lê Dương Bảo Lâm tích cực giúp Song Luân quảng bá ca khúc mới phát hành của anh mang tên Anh thích em như vậy.

Trong một lần chia sẻ trên sóng truyền hình, Lê Dương Bảo Lâm từng tiết lộ ban đầu anh có ý định cưa cẩm Quỳnh Trang nhưng lại nên duyên với Quỳnh Quỳnh. "Thực sự là ngày xưa Lâm cua bé út. Ngày xưa hai đứa bán bông ngoài công viên, bé út đẹp quá nên bán bông ngoài trước, còn Quỳnh hơi không đẹp bằng nên cắm bông ngoài sau.

Lâm thấy bé út đẹp quá ghé vô cua, vừa lại cua là bồ bé út chạy tới. Tôi chán quá nên ngồi buồn, thình lình nhìn vào một góc, Quỳnh đang ngồi thù lù trong đó mải mê cắm bông. Tôi nghĩ 'thôi kệ đi, cua đỡ'. Ai ngờ dính tới giờ", nam diễn viên bộc bạch.

