Thu Minh cùng loạt sao Việt hát để sẻ chia giữa mùa dịch

Thứ Tư, ngày 08/09/2021 10:56 AM (GMT+7)

Với chủ đề “Nắng trong tim”, tập 4 Sing for Life - Sing for Love là câu chuyện âm nhạc biểu thị niềm tin kiên định.

Tập 4 của Sing for Life - Sing for Love với chủ đề “Nắng trong tim” có sự tham gia của các ca sĩ Thu Minh, Hoàng Bách, Anh Tú, Orange cùng nhạc sĩ Dương Cầm và Background Band. Chương trình do Tổng đạo diễn Minh Trí, đạo diễn hình ảnh Phú Trần phụ trách.

Thu Minh và Hoàng Bách, Anh Tú, Orange tham gia tập 4 Sing for Life - Sing for Love

Do tình hình giãn cách, chương trình vẫn thực hiện phương án Đa không gian - Đa điểm cầu. Tuy nhiên điểm đặc biệt ở tập này chính là các bản song ca phối khí mới, lần đầu tiên được thể hiện bởi các cá tính âm nhạc khác nhau nhưng cùng gặp gỡ ở cảm xúc đặc biệt và sự ngẫu hứng thăng hoa trong chương trình.

Thu Minh hiện đang ở Singapore cùng gia đình. Dẫu vậy, Thu Minh vẫn muốn đem tiếng hát của mình tới với khán giả truyền hình để tạo động lực, đồng thời đây cũng là một chương trình ủng hộ cho quỹ Covid-19 nên nữ ca sĩ hào hứng tham gia.

Thu Minh hào hứng tham gia chương trình

Nam ca sĩ Hoàng Bách chia sẻ về việc tham gia chương trình: “Tôi nghĩ đây cũng là nghĩa vụ mà những nghệ sĩ như chúng tôi cần làm để giúp cho cộng đồng trong lúc này. Chính vì vậy, đến với chương trình lần này, Hoàng Bách sẽ đem đến thật nhiều ca khúc hay, sôi động để cổ vũ tinh thần cho mọi người”.

Hoàng Bách mong muốn góp tiếng hát để tạo động lực cho mọi người trong mùa dịch

Cũng là thành viên chính thức của chương trình âm nhạc Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân, Anh Tú cho biết cảm nhận về sự khác biệt của hai chương trình khi quyết định đến với Sing for Life - Sing for Love với tư cách khách mời tập 4. “Nếu mà nói điểm chung giữa hai chương trình này đều là chương trình âm nhạc, tất cả đều muốn mang cho khán giả những thứ âm nhạc thật chất lượng. Nhưng điều tôi khá ấn tượng với Sing for Life - Sing for Love chính là việc ngoài mục đích tạo ra một chương trình âm nhạc trong thời điểm dịch bệnh khá phức tạp, nó xuất hiện giống như một liều thuốc tinh thần để chữa lành tâm hồn cho tất cả mọi người trong thời điểm hiện tại. Bản thân tôi biết, để tổ chức một chương trình âm nhạc chất lượng đòi hỏi rất tốn công sức của nhiều con người nhưng ở Sing for Life - Sing for Love còn là hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ những người lao động khó khăn, đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Thật sự để làm tốt cả 2 việc đó không hề dễ dàng gì. Đặc biệt, tất cả các hoạt động trong thời điểm này gần như đều làm việc "work from home" như vậy” – Anh Tú chia sẻ.

Nam ca sĩ Anh Tú nhận xét chương trình giống như một liều thuốc tinh thần để chữa lành tâm hồn cho tất cả mọi người trong thời điểm hiện tại.

Với chủ đề “Nắng trong tim”, tập 4 là câu chuyện âm nhạc biểu thị niềm tin kiên định, sự lạc quan cùng những điều tốt đẹp được ấp ủ, gìn giữ, lan toả trong trái tim mỗi người, tạo nên sức mạnh tinh thần để giúp bản thân và cộng đồng cùng vượt qua khó khăn thử thách từ cuộc sống. Đây cũng là giá trị giản đơn mà thấm thía luôn tồn tại ở muôn mặt đời thường.

Sau 3 tập lên sóng, quỹ “San sẻ yêu thương” đã nhận được hơn 1,6 tỷ đồng tiền mặt và hiện vật từ khán giả và các nhà hảo tâm và 20.000 khẩu trang N95 đến y bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Những đóng góp thiết thực này đã được gửi tới người dân gặp khó khăn trong dịch bệnh dọc miền đất nước cũng như các y bác sĩ và lực lượng khác trên tuyến đầu chống dịch.

Tập 4 của chương trình sẽ được lên sóng chính thức trên các nền tảng trực tuyến vào 20h10 ngày 9/9/2021.

Nguồn: http://danviet.vn/thu-minh-cung-loat-sao-viet-hat-de-se-chia-giua-mua-dich-5020218910551803.htmNguồn: http://danviet.vn/thu-minh-cung-loat-sao-viet-hat-de-se-chia-giua-mua-dich-5020218910551803.htm