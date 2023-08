Thí sinh được siêu mẫu Thanh Hằng bấm nút chọn thẳng về team là “nữ hoàng lookbook”

The New Mentor - Người mẫu toàn năng là chương trình truyền hình thực tế đang thu hút bậc nhất ở thời điểm hiện tại. Ngay từ khi công bố dự án với sự tham dự của các super mentor Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà, Lan Khuê, Hương Giang với những bộ ảnh được đầu tư chỉn chu, sáng tạo, The New Mentor đã trở thành tâm điểm chú ý của công chúng, đặc biệt với những khán giả yêu thích thời trang. Sau một thời gian ghi hình, chương trình đã chính thức lên sóng tập 1 vào ngày 11/8 với phần lựa chọn thí sinh cho các team.

Bên cạnh những gương mặt thí sinh quen thuộc với làng mẫu Việt Nam, The New Mentor đã mang đến nhiều nhân tố mới mẻ ở từng team, một trong số đó là Ngọc Ánh - thí sinh đã được super mentor Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà lựa chọn trong phần thử thách đôi ở tập 1 và được Thanh Hằng trao cho chiếc vé chọn vào thẳng team “chị đại”.

Ngọc Ánh bắt đầu bước vào lĩnh vực người mẫu từ năm 2015, cô hoạt động sôi nổi ở thị trường miền Bắc và trở thành gương mặt được nhiều nhà thiết kế, thương hiệu thời trang lớn lựa chọn hợp tác trong những bộ lookbook. Các thương hiệu lớn mà Ngọc Ánh thường xuyên góp mặt trong những bộ sưu tập mới của họ, có thể kể đến như SIXDO, Chats by CDam, Elise, Linh Bùi, Đing Đang, Vân Anh Scarlet, Wephobia, L'espoirsubtle Studio, Oyster… , đồng thời cô cũng là “nàng thơ” của nhiều nhà thiết kế hàng đầu tại Việt Nam như Cường Đàm, Đặng Hải Yến, Lâm Gia Khang, Kelly Bui (Bùi Minh Trang), Nhật Việt Nguyễn, Bùi Lê Thuỳ Linh, Vân Anh Đỗ, Nhat Anh, Nguyễn Trần Đức Long…

Cũng chính vì sự dày dặn kinh nghiệm với công việc người mẫu ảnh, Ngọc Ánh được host Dược Sĩ Tiến cùng super mentor Hồ Ngọc Hà gọi là “nữ hoàng lookbook” khiến cho nhiều người xem tò mò và bình luận trên các bài đăng mạng xã hội thảo luận về The New Mentor.

Tuy đã có gần 8 năm kinh nghiệm nhưng The New Mentor là cuộc thi đầu tiên mà Ngọc Ánh tham gia. Chia sẻ về điều này, thí sinh của team Thanh Hằng cho biết: “Bản thân tôi khi mới bắt đầu vào nghề, mọi thứ tôi biết và làm đơn thuần đều xuất phát từ đam mê và yêu cảm giác được chụp hình, thậm chí đã từng chụp ảnh nhưng không có thù lao. Sau một thời gian làm việc, nhiều người trong nghề biết đến tôi nhiều hơn, tôi cũng nhận được những lời mời tham gia vào các chương trình truyền hình thực tế hay cuộc thi về hoa hậu, nhưng tôi lại thấy bản thân mình chưa đủ tốt, chưa đủ can đảm và còn quá non để tham gia.

Tôi khá rụt rè và cẩn trọng, cũng chưa có kỹ năng giao tiếp quá tốt khi tiếp xúc với đám đông nên trong hơn 7 năm qua, tôi chưa thể tự vượt qua rào cản bản thân. Cho đến khi The New Mentor công bố với 4 huấn luyện viên đều là những người mà tôi kính trọng, tôi bị thu hút bởi họ và format của chương trình, lại có cả super mentor Thanh Hằng - người mà tôi rất yêu mến, dõi theo chị từ khi tôi còn nhỏ. Tôi suy nghĩ rất nhiều về việc đăng ký casting, và tôi nhận thấy cũng đã đến mình phải bước ra khỏi vùng an toàn, tìm kiếm một vị trí mới. Tôi muốn bản thân học hỏi được nhiều hơn khi thử sức với The New Mentor, thêm kinh nghiệm, thêm sự mạnh mẽ cho chính mình”.

Phạm Thị Ngọc Ánh sở hữu chiều cao 1m70 với hình thể chuẩn chỉnh người mẫu đi cùng số đo 3 vòng 83-64-94, cô mong muốn có thêm nhiều cơ hội với sàn diễn catwalk để bản thân phát triển hơn ở lĩnh vực thời trang, thay vì chỉ là “nữ hoàng lookbook” như hiện tại.

Dù chỉ mới tập đầu tiên, The New Mentor đã tạo được hiệu ứng truyền thông cũng như sự quan tâm của khán giả. Sau phần chọn thí sinh về đội của mình, các super mentor sẽ huấn luyện để toàn team sẵn sàng bước vào những thử thách khốc liệt của chương trình, đồng thời cũng mang đến những vòng loại gay cấn được khán giả chờ đợi nhất. Hãy đón xem tập tiếp theo để dõi theo những màn thể hiện của các cô gái tài năng trong 4 team Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà, Lan Khuê và Hương Giang.

