Nhờ 1 bài hit, Bảo Thy kiếm ngay 2 tỷ, "nữ hoàng hội chợ" đổi đời sống dư dả

Sau 4 năm im ắng, Lam Trường trở lại đường đua âm nhạc với MV "Vì sao sáng". Trong buổi gặp gỡ truyền thông giới thiệu sản phẩm mới, nam ca sĩ cho biết trong những năm qua đã hát gần 1.000 bài hát.

Lam Trường

Khi người hâm mộ hỏi rằng các ca khúc đã giúp anh "tậu được bao nhiêu căn nhà, bao nhiêu xe", "anh Hai" dí dỏm nói với bài “Tiễn bạn lên đường” thì khoảng 3-4 căn nhà, còn bài “Tình thôi xót xa” là mười mấy, hai mươi căn nhà. Một số ý kiến bày tỏ đây là lời nói đùa của Lam Trường, tuy nhiên nhiều người cho rằng thời đỉnh cao nam ca sĩ chạy show nhiều tụ điểm, thu nhập dư dả nên việc mua nhà, sắm xe là điều dễ dàng.

Không chỉ riêng Lam Trường, nhiều ca sĩ Việt cũng thừa nhận đổi đời chỉ nhờ 1 bài hit. Vĩnh Thuyên Kim là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu nhạc Việt, để lại dấu ấn với nhiều bài hit, trong đó nổi tiếng nhất là "Teen vọng cổ".

Vĩnh Thuyên Kim mua được một căn nhà, cuộc sống dư dả nhờ "Teen vọng cổ"

Thời điểm đó, sự nghiệp của cô lên "như diều gặp gió". Trong chương trình “Chuyện cuối tuần”, ca sĩ quê Cà Mau chia sẻ rằng có buổi tối cô chạy đến 11 show diễn, lịch trình dày đặc: "Bình thường 1 show tôi hát 4 bài nhưng có những đêm công ty nhận 11 show khắp TPHCM, Bình Dương, Biên Hoà để trừ hao nếu trời mưa thì bớt show đi. Ai ngờ đêm đó không mưa, tôi chạy đến show thứ 7 là đã mệt rồi, lên sân khấu chỉ hát được 2 bài, giọng cứ líu lại, không nói được gì ngoài lời cảm ơn khán giả. Khán giả ở sân khấu hội chợ rất đông, những đêm có các ngôi sao lớn, có thể lên đến 10 nghìn, hoặc 30 nghìn người".

Thành công của "Teen vọng cổ" không chỉ mang lại danh tiếng mà còn giúp cô tậu một căn nhà, có cuộc sống dư dả.

Bảo Thy cũng hé lộ doanh thu "khủng" từ 1 bài hát

Xuất phát từ sân khấu Miss Audition, Bảo Thy theo đuổi sự nghiệp ca hát và dần khẳng định mình với loạt hit như "Sorry", "Công chúa bong bóng", "Ngọn đồi chong chóng", "Em sai"... Trong một chương trình truyền hình, "công chúa bong bóng" chia sẻ thời điểm 10 năm trước cô có nhiều bài hit mang lại doanh thu "khủng". Đặc biệt tổng thu nhập của bài "Sorry" lúc đó lên tới con số 2 tỷ đồng: "Bây giờ mọi người vẫn còn dùng "Sorry" làm nhạc chuông nhạc chờ, nên bài này hiện vẫn kiếm ra thu nhập cho tôi”, nữ ca sĩ nói.

Quang Hà tiết lộ "Ngỡ" đã "nuôi sống" anh đến 10 năm

Quang Hà cũng là cái tên nhận được nhiều yêu mến của khán giả qua nhiều ca khúc như "Trăm năm không quên", "Tình nhạt phai",... Điều đáng nói thành công của "Ngỡ" giúp anh trở thành cái tên đắt show cả trong nước lẫn hải ngoại. Nam ca sĩ từng chia sẻ với truyền thông rằng chính ca khúc này đã "nuôi sống" anh đến 10 năm, mua được biệt thự, xe sang.

