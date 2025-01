Thanh Sơn thú nhận lừa dối Kaity Nguyễn

Trong trailer chính thức vừa được ra mắt, bức tranh tình cảm đầy màu sắc này đã lộ diện sắc nét hơn nhưng đi kèm với đó lại là câu hỏi khó: liệu tình cảm 10 năm của Trần Ngọc Vàng có cán đích thành công, hay Kaity Nguyễn sẽ nên duyên cũng quý ông hoàn hảo Thanh Sơn.

Trailer của "Yêu nhầm bạn thân" gây bất ngờ khi mở đầu bằng màn ‘thính bay đầy trời’ của Bình An (Kaity Nguyễn) với Bảo Toàn (Trần Ngọc Vàng), xác định “Lần này yêu là sẽ cưới”. Ấy vậy mà đối tượng Bình An đang nói đến ở đây lại là Vũ Trần, một anh chàng gần như là hoàn hảo. Nhưng chính sự toàn diện của đạo diễn kiêm nhạc sĩ tài hoa Vũ Trần lại đem đến một nỗi lo cho Bình An: anh luôn có rất nhiều bóng hồng vây quanh. Bên cạnh đó, Bảo Toàn đã hạ quyết tâm “cờ đến tay thì phải phất”.

Dường như sau nhiều năm, sự xuất hiện của Vũ Trần không những không làm anh chùn bước mà còn đốt cháy tình yêu của Bảo Toàn dành cho Bình An hơn nữa. Cùng lúc đó, chuyến công tác trải dọc đất nước của Vũ Trần khiến Bình An đứng ngồi không yên vì luôn tiếp xúc với nhiều mỹ nhân khác nhau. Điều này mở ra một nan đề cho Bình An, cô sẽ lựa chọn người bạn thân luôn bên cô trong suốt 10 năm nay hay ở bên cạnh một người đàn ông tuyệt vời nhưng khiến cô luôn bất an và lo lắng? Chính Bình An cũng thú nhận, cô không dám yêu bạn thân vì sợ sẽ không thể đem lại hạnh phúc cho anh.

Điều bất ngờ tiếp tục được hé lộ khiến khán giả cũng phải bối rối theo Bình An khi cô nghi ngờ mình đã có thai, còn Vũ Trần cũng thú nhận anh đã lừa dối cô. Bên cạnh chuyện tình tay ba của Bảo Toàn, Bình An và Vũ Trần, khán giả cũng bày tỏ sự háo hức trước sự xuất hiện hóm hỉnh bộ ba ăn ý đến từ Sài Gòn Tếu là Quốc Khánh, Phương Nam và Stephen trong vai bộ ba “đồng chí friendzone” của Bảo Toàn.

Lần đầu đóng phim điện ảnh, Phương Nam và Stephen cho biết hành trình casting của hai anh chàng đã nhận được rất nhiều cái lắc đầu của đạo diễn Diệp Thế Vinh, nhưng cuối cùng họ cũng thành công chinh phục được vị đạo diễn khó tính. Dù hành trình friendzone tận 10 năm của Bảo Toàn được các anh em đồng thanh tôn lên làm “minh chủ”, nhưng Phước-Lộc-Thọ cũng không hề kém cạnh khi thời gian “trên tình bạn dưới tình yêu” của mình đều tính bằng năm.

Kaity Nguyễn sẽ lựa chọn người đàn ông hoàn hảo?

Dù vậy, diễn viên Phương Nam cũng chia sẻ quan điểm của mình: “Friendzone có vẻ cũng gây nghiện như ăn mì cay vậy; nó đau khổ nhưng mà nó ngon. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được tình cảm và tình cảnh của bản thân”.

Trailer chính thức của "Yêu nhầm bạn thân" tiếp tục hé lộ những cảnh quay mãn nhãn tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Dường như khán giả sẽ được theo chân hành trình tìm kiếm đâu mới là tình yêu đích thực của Bình An và Bảo Toàn đi qua Sapa phủ sương mù đầy lãng mạn cho đến bờ biển cát trắng quyến rũ hay cố đô Huế cổ kính.

Hay người bạn thân luôn ở bên cạnh mình?

Cả hai diễn viên chính là Kaity Nguyễn và Trần Ngọc Vàng đều thổ lộ cảnh quay đáng nhớ nhất trong hành trình của "Yêu nhầm bạn thân" là ở Sun World Bà Đen vì thời tiết đầy sương mù đến mức không thể nhìn thấy được mặt bạn diễn. Nhưng cũng vì vậy mà càng thể hiện rõ nỗ lực của Bảo Toàn và Bình An luôn cố vượt qua màn sương để có thể theo đuổi được tình yêu đích thực cho chính mình.

Dự kiến khởi chiếu vào mùng 1 Tết 2025, "Yêu nhầm bạn thân" hứa hẹn đưa người xem chu du qua những cảnh quay tuyệt đẹp trải dài khắp đất nước, từ những bãi biển nên thơ đến các góc phố đầy hoài niệm. Với chuyện tình đầy sắc màu, lãng mạn, hài hước và không kém phần xúc động, "Yêu nhầm bạn thân" hứa hẹn là tác phẩm điện ảnh không thể bỏ qua trong mùa Tết 2025.