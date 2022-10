Chị sắp xếp công việc giữa Nhà hát và phim truyền hình ra sao?

Đối với tôi, gia đình luôn số 1. Vì vậy các công việc tại Nhà hát hay đi đóng phim truyền hình giống như đi làm thêm thôi. Tôi cố gắng hết sức để làm mọi việc tại nhà chu toàn từ con cái đến chuyện bếp núc. Ở Nhà hát, công việc rất bận rộn nên đôi khi cũng khiến việc gia đình hơi xao nhãng. Rất may tôi có ông xã thấu hiểu, quan tâm. Những hôm tôi đi làm về muộn đã thấy chồng nấu cơm sẵn.

6 năm mới quay trở lại đóng phim, nhiều khán giả đã nghĩ vì Ngô Lệ Quyên có cuộc sống dư dả nên không cần đi diễn. Chị nói gì về điều này?

Thực ra với Quyên, việc làm nghệ thuật chỉ giống như một cuộc dạo chơi. Khi Quyên tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh là một sinh viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm nhiều trong việc diễn. Lúc đó Nhà hát Tuổi trẻ tuyển dụng, mình cũng muốn thử sức ở những vai diễn khác biệt. Khi mới về Nhà hát, Quyên được nhận những vai lạ như cậu bé, cô bé nhỏ nhắn. Tới năm 2020 được xem như bước ngoặt với Quyên khi được giao vai chiến sĩ công an đánh án ma túy. Đó là một nhân vật chững chạc, sắp kết hôn nhưng phải đi làm nhiệm vụ công tác xa. Sau đó Quyên được giao những vai chín chắn hơn. Thời gian đó với Quyên rất áp lực vì một ngày 3 vở, tập liên tục từ sáng – trưa – tối, lại thêm việc ở nhà. Rất may ông xã và gia đình bên chồng ủng hộ nên Quyên dành trọn quyết tâm để diễn. Điều quan trọng hơn nữa, 6 năm qua mà chỉ làm trên sân khấu sẽ không được khán giả biết tới nhiều. Trong 6 năm, Quyên có nhiều vai diễn ở sân khấu kịch nhưng lại không có vai nào khiến khán giả nhớ trên truyền hình. Vì vậy khi được giao vai trong Phố trong làng, Quyên rất tâm huyết và muốn khán giả in đậm trong trí nhớ về vai diễn cũng như giọng nói của Quyên.

Khán giả rất ấn tượng với chị qua cách nhân vật Thương nói giọng Hà Tĩnh. Kỷ niệm nào với chị đáng nhớ nhất khi nói giọng quê hương trong lúc đóng phim?

Khi Quyên ra Hà Nội được 12 năm và thi vào trường Sân khấu Điện ảnh, mình đã phải đổi giọng. Nhiều lúc đóng phim “Phố trong làng”, mình bị quên nhân vật của mình phải nói giọng miền Trung. Trong một cảnh quay, khi đạo diễn hô “Cut!” chuyển bối cảnh, Quyên mới xin quay lại. Đạo diễn còn chưa rõ lý do, liền bảo: “Quay tốt rồi mà em”. Tôi bèn giải thích: “Mọi người không nhận ra gì à? Em vừa nói giọng Bắc trong cảnh đó”. Khi xem lại cảnh quay, đúng là tôi đã nói giọng Bắc thật.