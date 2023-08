Taylor Swift hào phóng chi hơn 100 tỷ đồng thưởng 50 tài xế hỗ trợ The Eras Tour

The Eras Tour của Taylor Swift đang là một trong những tour diễn thành công nhất hiện nay. Tháng 12 năm ngoái, tạp chí Billboard ước tính The Eras Tour sẽ mang về 560 triệu đôla doanh thu với 52 đêm diễn cho Taylor Swift. Tuy nhiên, sau khi được cập nhật thêm những buổi diễn mới tại Nam Mỹ, châu Á và châu Âu, The Eras Tour được kỳ vọng sẽ xác lập các kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" về doanh thu. Trang web Pollstar dự đoán Taylor Swift có thể thu về con số doanh thu lên đến 1,4 tỷ đôla cho 106 đêm diễn, trở thành tour diễn đầu tiên vượt mốc 1 tỷ đôla trong lịch sử.

The Eras Tour của Taylor Swift có thể trở thành tour diễn đầu tiên vượt mốc 1 tỷ đô doanh thu.

Góp phần không nhỏ vào thành công The Eras Tour phải kể đến công sức của ê-kíp hùng hậu lên đến hàng nghìn người. Theo trang tin TMZ, Taylor Swift vừa thưởng cho 50 tài xế trong đội ngũ lái xe container chở thiết bị cho The Eras Tour, mỗi người 100 nghìn đôla (hơn 2,3 tỷ đồng). Nữ ca sĩ tổng cộng đã chi hơn 5 triệu đôla (hơn 118 tỷ đồng) để thưởng cho các tài xế này.

Xe tải chở thiết bị cho The Eras Tour đi vòng quanh nước Mỹ.

Đây là khoản thưởng thêm cho các tài xế sau khi The Eras Tour đã chuẩn bị hoàn thành các đêm diễn tại Mỹ, và bắt đầu chặng mới tại Mexico và Nam Mỹ.

Taylor Swift thưởng tổng cộng 5 triệu đôla cho 50 tài xế chở thiết bị.

Ngoài các tài xế, các thành viên của ban nhạc, vũ công, đội ngũ âm thanh, ánh sáng, nhân viên cung cấp thực phẩm và nhiều bộ phận khác cũng được Taylor Swift thưởng thêm. Dù không rõ số tiền thưởng của những bộ phận này, nguồn tin của TMZ tiết lộ Taylor Swift rất hào phóng trong việc thưởng cho các nhân viên của mình.

Taylor Swift rất hào phóng khi thưởng cho các nhân viên của mình.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]