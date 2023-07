Concert BLACKPINK ở Hà Nội khiến fan quốc tế "đỏ mắt": Nhà báo Tạ Bích Loan viết status hút nghìn like

Nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Blackpink đã có 2 đêm diễn thành công trong concert diễn ra ở Hà Nội vào tối ngày 29 và 30/7 vừa qua. Đặc biệt, dư âm đọng lại trong lòng fan Việt và fan quốc tế tới xem concert là những kỷ niệm đẹp khó quên. Nhiều người còn gọi concert tại Hà Nội là đỉnh nhất từ sự đầu tư và cưng chiều fan của các cô gái cho đến sự nhiệt huyết của fan. Con số 67.000 khán giả có mặt trong 2 đêm concert đủ cho thấy sức hút khủng khiếp của nhóm nhạc thần tượng xứ Hàn có sức ảnh hưởng toàn thế giới.

Hình ảnh 4 cô gái Blackpink trong đêm diễn tại Hà Nội

Trên mạng xã hội, nhiều bài viết đáng chú ý về sức ảnh hưởng của Blackpink nói riêng và làn sóng văn hóa Hàn Quốc (Hallyu) nói chung, trong đó phải kể đến những dòng cảm nhận từ nhà báo kỳ cựu Tạ Bích Loan. Bài viết trên trang Facebook chính chủ của nữ nhà báo thu hút hơn nghìn lượt like cùng nhiều bình luận đồng tình, tâm đắc.

Nữ nhà báo viết: "Black Pink gợi ý gì

Chiếc xe taxi chở chúng tôi trót rẽ vào đường qua sân Mỹ Đình chiều thứ 7. Thôi thế là tắc. Trong lúc cố gắng lạc quan ngắm nghía những cô bé áo đen nơ hồng, cậu bé áo hồng nơ đen len lỏi đi qua hàng xe ùn tắc, các cụ U 6++ gặng hỏi tôi: "Tóm lại ban nhạc Hàn Quốc làm gì trên sân khấu?". Buổi diễn chưa diễn ra nên tôi không trả lời được đành mang chuyện cũ ra kể lại. Là chuyện Gangnam Style làm sao nổi lên khắp thế giới thế… là có công thức cả đấy.

Không phải tự nhiên K-Pop, phim ảnh Hàn Quốc mang lại nguồn thu lớn cho nước họ và nổi tiếng khắp thế giới như vậy. Không hẳn 67.000 bạn trẻ Việt Nam đu thần tượng một cách nông nổi hay bị showbiz dẫn dắt cũng như không lo nay mai tuồng chèo sẽ mai một.

Hàn Quốc đã thực hiện nhiều nghiên cứu, nhiều thử nghiệm cũng như có một chính sách công nghiệp văn hoá đã tạo ra làn sóng Hallyu mà chúng ta đã phân tích suốt nhiều năm qua.

Gần đây gặp 1 đạo diễn truyền hình của đài KBS có biệt danh Bamboo tại Hội thảo truyền hình Châu Á Thái Bình Dương, nghe anh kể về cách thiết kế, chào bán, triển khai những dự án chương trình giải trí rất hấp dẫn của anh, tôi hiểu rằng Việt Nam ta còn cần học hỏi thêm nhiều ở đội bạn, nhưng khoảng cách giữa chúng ta với các nước trong khu vực trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa cũng thu hẹp lại hơn nhiều rồi.

Vậy nên sự hào hứng của giới trẻ cũng là một tín hiệu tốt cho thấy rồi 1 ngày không xa họ cũng làm nên chuyện trong lĩnh vực công nghiệp văn hoá giải trí. Với nền văn hoá sâu sắc và có nhiều câu chuyện còn chưa kể của Việt Nam, lớp trẻ tài năng, nhiều khát vọng và hội nhập sẽ tạo ra những làn sóng Việt không xa.

Mơ ước như vậy khi lướt mạng xem các bố mẹ than thở về các con đu thần tượng và nạn phe vé. Con số 5% đóng góp cho GDP của công nghiệp văn hoá năm 2025 đòi hỏi chúng ta làm quen hơn, học hỏi hơn từ những nước bạn như Hàn Quốc, Nhật Bản… trong việc nhận ra và lan toả thành công nữa hơn những giá trị văn hoá Việt ra thế giới.

Mỗi điều phiền muộn là tắc đường quá làm anh em trong xe có cơ hội bật Pink Floyd (thay vì Black Pink)".

Bài viết của nhà báo Tạ Bích Loan về sức nóng của sự ảnh hưởng văn hóa thần tượng thu hút hơn nghìn lượt like

Dưới bài viết của MC, nhà báo Tạ Bích Loan, nhiều khán giả đồng tình với quan điểm của nhà báo kỳ cựu. “Chuẩn quá. Phải là ngành công nghiệp giải trí mới ra sản phẩm thế được”, khán giả Thúy Hòa viết. “Hy vọng vào lớp trẻ ở một tương lai gần ạ. Cảm ơn chị Tạ Bích Loan vì tút quá sâu sắc”, khán giả Vân Anh gửi gắm. “1 bài viết hay chị Tạ Bích Loan ơi. Hy vọng vào lớp trẻ ở một tương lai không xa”, một khán giả khác chia sẻ.

Nhóm nhạc Hàn biết cách lấy lòng fan Việt khi đội nón lá trên sân khấu

MC, nhà báo Trần Quang Minh cũng đưa ra nhận định dưới bài viết của nhà báo Tạ Bích Loan: "Từ khoá “văn hoá” nó cũng vừa là chìa khoá nhưng cũng là ổ khoá chị ạ. Thôi thì chúng ta cứ đi xem thôi. Các nước phát triển khác họ cũng mê đắm Gangnam Style với váy đen nơ hồng và chúng ta thì chịu tắc đường một xíu vậy”.

Khán giả Cường Nguyễn quan điểm: “Có 2 cường quốc xuất khẩu văn hoá và chúng ta cần học, đó là Trung Quốc và Hàn Quốc. Từ nhiều năm trước, bộ phim Tây Du Ký của họ đã giúp họ bán không biết bao nhiêu sản phẩm ăn theo tại thị trường Việt Nam: Cặp sách Tôn Ngộ Không, quyển vở, đồ chơi…

Đó là sự thành công cả về truyền bá, ảnh hưởng văn hoá cho tới những giá trị kinh tế.

Hàn Quốc thì khỏi nói rồi. Nào là chụp ảnh Hàn Quốc, xăm môi Hàn Quốc, mỹ phẩm Hàn Quốc…

Nói về tiềm năng, bản sắc văn hoá…Việt Nam không kém bất kỳ quốc gia nào. Nhưng ở góc độ khai thác và quảng bá thì ta chưa theo kịp họ”.

MC Diệp Chi đi xem concert cùng con gái

Trong khi đó MC Diệp Chi có mặt tại sân Mỹ Đình khi đi cùng con gái tới xem Blackpink đã chia sẻ cảm xúc sau đêm concert: “Không khí đêm nay thật tuyệt. Mưa rồi tạnh, tạnh rồi mưa cũng không khiến ai bận tâm nữa. Vì bốn ngôi sao sáng rực đã thu hút mọi sự chú ý rồi. Mỗi người đều lộng lẫy và đáng yêu theo một cách riêng. Xem mà thán phục vì hiểu rằng để điêu luyện, chuyên nghiệp, duyên dáng và... đẹp trong từng khoảnh khắc như vậy là cả quá trình khổ luyện không ngừng. Tôi bị nổi da gà vài đợt”.

Châu Bùi khóc khi ngồi phía dưới xem concert

Thậm chí Châu Bùi còn khóc khi nghe câu hát của Rosé trong bài On The Ground: “I worked my whole life, Just to get right…” (Tạm dịch: Tôi đã làm việc cả đời mình, chỉ để đổi lại những điều đúng đắn). Cô nàng chia sẻ lý do cho việc cảm xúc vỡ òa này: “Mình vào từng thời điểm sẽ replay (phát lại) 1 vài bài hợp mood (tâm trạng) trong cả tháng trời, vậy nên cứ đúng bài bật lên là mọi ký ức ùa về cùng những cảm xúc không thể kiềm lại được. Nhưng được khóc ở 1 nơi có 36.000 người là điều lần đầu tiên với mình và thấy thật đã. Không gì bằng được thể hiện đúng cảm xúc không ngại ngùng”.

