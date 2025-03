"Cha Ralph" của "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" qua đời

Người phát ngôn của Richard Chamberlain là Harlan Boll đã xác nhận thông tin nam diễn viên 90 tuổi ra đi vĩnh viễn tại Waimanalo, Hawaii – Mỹ, do biến chứng sau cơn đột quỵ.

"Richard yêu dấu của chúng tôi hiện đang ở cùng các thiên thần. Anh ấy được tự do và đang bay đến với những người thân yêu đã ra đi trước chúng tôi. Chúng tôi may mắn khi dược biết đến một tâm hồn tuyệt vời, đáng yêu như vậy. Tình yêu không bao giờ chết. Tình yêu của chúng tôi đang nâng cánh đưa ông ấy đến với hành trình vĩ đại tiếp theo" - Martin Rabbett, bạn đời cũ của Richard Chamberlain cho biết.

Richard Chamberlain trong vai cha Ralph

Ông qua đời tuổi 90

Richard Chamberlain tên đầy đủ là George Richard Chamberlain, sinh năm 1934. Ông đồng sáng lập nhóm kịch Company of Angels có trụ sở tại Los Angeles và bắt đầu xuất hiện với vai trò khách mời trên truyền hình năm 1960. Năm 1961, ông nổi tiếng với vai bác sĩ thực tập trẻ tuổi James Kildare trong loạt phim truyền hình cùng tên.

Sau đó, ông tham gia nhiều phim truyền hình ngắn tập và giành danh hiệu "Vua của loạt phim truyền hình ngắn tập" nhờ thành công của: "Centennial" (1978), "Shōgun" (1980), "The Thorn Birds" (Tiếng chim hót trong bụi mận gai" (1983).

Richard Chamberlain đóng vai Aramis trong bộ ba phim: "The Three Musketeers" (1973), "The Four Musketeers" (1974), "The Return of the Musketeers" (1989). Ngoài ra, ông còn tham gia nhiều phim: "King Solomon's Mines" (1985), "Lost City of Gold"…

Trong sự nghiệp, ông nhận 4 đề cử Emmy nhưng chưa từng thắng. Năm 2000, ông được vinh danh với một ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood.

Richard Chamberlain công khai là người đồng tính năm 2003. Ông từng gắn bó với nam diễn viên Martin Rabbett từ năm 1977 đến 2010. Chia tay, cả hai vẫn là bạn bè thân thiết.