Tài tử 'Batman' qua đời ở tuổi 65

Con gái Val Kilmer, Mercedes Kilmer, thông báo tin buồn trên The New York Times vào đêm 1/4 (trưa nay theo giờ Hà Nội). Cô cho biết bố được chẩn đoán mắc ung thư vòm họng vào năm 2014, đã điều trị và sau đó bình phục.

Diễn viên Val Kilmer. Ảnh: FilmMagic

Diễn viên từng trải qua phẫu thuật mở khí quản để hỗ trợ quá trình hồi phục. Trong bộ phim tài liệu VAL năm 2021, Val được nhìn thấy sử dụng một thiết bị để hỗ trợ giọng nói. Bộ phim ghi lại cuộc đấu tranh về sức khỏe và sự nghiệp của ngôi sao Hollywood được công chiếu tại Liên hoan phim Cannes 2021.

Lần cuối Val Kilmer xuất hiện trên phim trường là trong Top Gun: Maverick phát hành năm 2023 - phần tiếp theo của bộ phim kinh điển năm 1986, đóng cùng Tom Cruise. Diễn viên xuất hiện thoáng qua trong phim và có đoạn chia sẻ xúc động với Tom trước khi nhân vật của ông qua đời vì bạo bệnh.

Val Kilmer trong 'Top Gun' năm 1986.

Val Kilmer sinh năm 1959, là diễn viên người Mỹ. Anh nổi tiếng từ sau vai diễn phi công Iceman trong bộ phim Top Gun (1986). Sau đó, Val Kilmer được mời đóng Người Dơi/Bruce Wayne trong Batman Forever năm 1995 cùng Nicole Kidman, Jim Carrey. Những bộ phim nổi bật khác của Val Kilmer bao gồm The Doors, Tombstone, True Romance, The Ghost and the Darkness...

Val Kilmer và Nicole Kidman trong 'Batman Forever'.

Val Kilmer kết hôn với diễn viên Joanne Whalley vào năm 1988 sau khi gặp nhau trên phim trường Willow (1988). Cặp sao có hai con là Mercedes Kilmer (sinh năm 1991) và Jack Kilmer (sinh năm 1995), cả hai đều theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Tài tử và Joanne Whalley ly hôn vào năm 1996.

Ngoài ra, Val Kilmer từng có mối quan hệ tình cảm với nhiều ngôi sao nổi tiếng như Cher, Cindy Crawford, Angelina Jolie và Daryl Hannah.