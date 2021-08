Tài tử đóng cảnh nóng "thật từ A-Z" bị vượt mặt trên BXH top 10 cát xê "khủng"

Thứ Sáu, ngày 27/08/2021 04:08 AM (GMT+7)

Sao nam 8X quen mặt với khán giả Việt Nam là người "xô đổ" cát-xê kỷ lục của ông hoàng Hallyu.

Cách đây vài ngày, tờ Opener của Hàn Quốc thống kê top 10 sao nam có thù lao cao nhất hiện nay. Nhiều diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc kiếm được ít nhất 100 triệu won (khoảng 2 tỷ VND) cho mỗi tập phim, và cao nhất là 500 triệu won (10,3 tỷ VND) cho một tập.

Cụ thể, các phương tiện truyền thông Hàn Quốc cho biết, thù lao của các diễn viên chủ yếu dựa trên mức độ nổi tiếng và bảng xếp hạng thành tích của các bộ phim truyền hình mà các sao nam đã đóng trong quá khứ. Sau đây là top 10 sao nam Hàn có cát xê cao nhất hiện nay:

10. Lee Min Ho

Năm 2020, Lee Min Ho chỉ có một bộ phim truyền hình là Quân vương bất diệt (The King: The eternal monarch). Tuy nhiên, phim không thành công như mong đợi khiến tên tuổi tài tử sinh năm 1987 bị ảnh hưởng không nhỏ. Theo HK01, thù lao cho mỗi tập phim của Lee Min Ho dao động từ 70 triệu đến 100 triệu won (khoảng 1,4 tỷ VND - 2 tỷ VND). Trước đó, Lee Min Ho thành danh nhờ loạt phim đình đám như: Vườn sao băng, Thợ săn thành phố, Người thừa kế, Huyền thoại biển xanh....

9. Park Bo Gum

Park Bo Gum chỉ có một tác phẩm là Ký sự thanh xuân (Record of Youth) trong năm 2020 song cũng không gây được ấn tượng. HK01 cho biết, sau khi nổi tiếng với Reply 1988 năm 2017, cát-xê của Park Bo Gum đã tăng lên gấp nhiều lần. Trước đó, tài tử sinh năm 1993 cũng ghi được dấu ấn với Mây họa ánh trăng. Theo Hk01, mỗi tập phim Park Bo Gum tham gia, anh được trả cát-xê từ 100 triệu won trở lên (khoảng 2 tỷ VND).

8. So Ji Sub

Tài tử sinh năm 1977 được trả 100 triệu won (2 tỷ VND) trở lên cho mỗi tập phim tham gia. Vài năm trở lại đây, So Ji Sub vắng bóng trên màn ảnh. Ở lĩnh vực truyền hình, bộ phim gần đây nhất của So Ji Sub là My Secret Terius (2018).

Trước đó, nam diễn viên 7X gây ấn tượng với loạt phim nổi tiếng như Giày thủy tinh, Xin lỗi, anh yêu em, Ghost (Bóng ma), Mặt trời của chàng Joo, Nữ thần của tôi (Oh my venus)... Ở lĩnh vực điện ảnh, So Ji Sub cũng gây được ấn tượng không kém với Chỉ riêng em, Đảo địa ngục, Và em sẽ đến....

7. Lee Seung Gi

Lee Seung Gi mở màn 2021 với bộ phim cực ấn tượng: Mouse - Kẻ săn người. Đây là lần đầu tiên nam diễn viên sinh năm 1987 đóng vai phản diện - kẻ giết người hàng loạt có tâm lý chống đối xã hội với vỏ bọc là một cảnh sát hiền lành.

Trước đó, Lee Seung Gi gây được ấn tượng với loạt phim Lãng khách (Vagabond), Hoa du ký, Chuyện tình ngang trái (The King 2 Hearts), Bạn gái tôi là hồ ly, Người thừa kế sáng giá... Theo Hk01, thù lao mỗi tập Lee Sung Gi nhận được ở vào khoảng 120-130 triệu won (2,4 tỷ VND - 2,6 tỷ VND).

6. Lee Jong Suk

Bộ phim truyền hình gần đây nhất của tài tử sinh năm 1989 là Phụ lục tình yêu (Romance Is a Bonus Book) 2019. Trước đó, Lee Jong Suk lập thành tích với loạt phim nổi tiếng: Thánh ca tử thần, Khi nàng say giấc, W - Hai thế giới, Pinocchio, Bác sĩ xứ lạ, Đôi tai ngoại cảm....

Mức cát-xê Lee Jong Suk nhận được giống như Lee Sung Gi khoảng 120-130 triệu won (2,4 tỷ VND - 2,6 tỷ VND) cho một tập phim.

5. Hyun Bin

Cuối 2019 và trong năm 2020, Hyun Bin gây bão làng giải trí châu Á với bom tấn Hạ cánh nơi anh (Crash Landing On You). Đây cũng là bộ phim se duyên cho anh và nữ chính - Son Ye Jin thành một cặp. Trước đó, tài tử sinh năm 1982 có trong tay gia tài điện ảnh đồ sộ như Ký ức Alhambra (Memories of the Alhambra), Secret Garden, Nàng Kim Sam Soon dễ thương, Rampant, Late Autumn,.... Mỗi tập phim, Hyun Bin được trả từ 100 đến 200 triệu won (2 tỷ VND - 4,1 tỷ VND).

4. Lee Byung Hun

Lee Byung Hun là cái tên bảo chứng doanh thu phòng vé lẫn rating cho phim truyền hình. Bộ phim truyền hình gần đây nhất của tài tử sinh năm 1970 là Quý ngài Mr. Sunshine (2018). Trước đó, anh gây được ấn tượng vơi Mật danh Iris (2009), All In (2003).

Gia tài điện ảnh đồ sộ của Lee Byung Hun khiến nhiều người kiêng nể bao gồm nhiều bộ phim đình đám như: Người kế nhiệm (The Man Standing Next), Đại thảm họa núi Baekdu (Ashfall), The Fortress, Độc hành (A Single Rider), ...Terminator: Genisys, Inside Men, The Age of Shadows,G.I. Joe: Retaliation,... Theo Hk01, Thù lao cho mỗi tập phim của Lee Byung-hun là 150 triệu won (khoảng 3 tỷ VND).

3. Song Joong Ki

Song Joong Ki đang gây được chú ý với vai luật sư của thế giới ngầm phim Vincenzo. Được biết, chồng cũ ngọc nữ Song Hye Kyo được trả 180 triệu won (khoảng 3,7 tỷ VND) cho mỗi tập phim trong Biên niên sử Arthdal (Arthdal Chronicles) năm 2019. Tuy nhiên, đây là con số cách đây 2 năm. Giới truyền thông Hàn Quốc cho rằng, cát-xê của Song Joong Ki hiện nay đã tăng lên đáng kể.

Theo Hk01, Song Joong Ki có mức thù lao 180 triệu won mỗi tập (khoảng 3,7 tỷ VND). Năm 2016, anh và Song Hye Kyo Hậu duệ mặt trời. Bộ phim cũng se duyên cho cặp đôi trở thành vợ chồng. Tuy nhiên, chỉ sau 2 năm làm đám cưới, cặp đôi ly hôn vào năm 2019 khiến nhiều người ngỡ ngàng.

2. Bae Yong Joon

Bae Yong Joon được mệnh danh là ông hoàng Hallyu. Tài tử sinh năm 1972 là người góp phần đưa làn sóng Hallyu vào các quốc gia châu Á với tác phẩm Mối tình đầu (1997). Gia tài điện ảnh của tài tử 48 tuổi chỉ có hơn chục bộ phim nhưng đều vô cùng nổi tiếng như: Tuyết tháng tư, Thành thật với tình yêu (1999), Bản tình ca mùa đông (2002), Thái vương tứ thần ký (2007)....

Đặc biệt, trong Tuyết tháng tư, Bae Yong Joong có nhiều cảnh nóng táo bạo với "ngọc nữ" Son Ye Jin - bạn gái hiện tại của Hyun Bin. Cặp đôi có nhiều cảnh khỏa thân, giường chiếu khiến nhiều người sốc.

HK01 cho biết, mỗi tập phim, Bae Yong Joon được trả cát-xê lên tới 250 triệu won (khoảng 5,1 tỷ VND). Với mức cát-xê này, Bae Yong Joon là người có mức thù lao cao nhất trong suốt 14 năm qua, trước khi bị đánh bại bởi đàn em Kim Soo Hyun.

1. Kim Soo Hyun

Thông tin Kim Soo-hyun phá kỷ lục cát-xê của ông hoàng Bae Jong Joon khiến công chúng ngỡ ngàng. Tờ Korea Star Daily cho biết, tài tử sinh năm 1988 được trả 500 triệu won (khoảng 10,3 tỷ VND) cho mỗi tập phim One Ordinary Day. Đây là mức cát xê cao nhất tại Kbiz từ trước đến nay. Từ 2007 đến nay, Bae Yong Joon giữ vững ngôi đầu bảng cát-xê sao nam cao nhất Hàn Quốc tính theo từng tập phim. Kim Soo Hyun là người "xô đổ" kỷ lục cát-xê của đàn anh.

Kim Soo Hyun bước chân vào hàng ngũ tài tử được săn đón nhất với loạt phim đình đám như: Điên thì có sao, Khách sạn ma quái, Vì sao đưa anh tới, Mặt trăng ôm mặt trời. Năm ngoái, tài tử 8X được trả 200 triệu won (4,1 tỷ VND) cho một tập phim Điên thì có sao.

Nguồn: http://danviet.vn/tai-tu-dong-canh-nong-that-tu-a-z-bi-vuot-mat-tren-bxh-top-10-cat-xe-khung-502...Nguồn: http://danviet.vn/tai-tu-dong-canh-nong-that-tu-a-z-bi-vuot-mat-tren-bxh-top-10-cat-xe-khung-502021278466136.htm