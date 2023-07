The Nun trở thành tác phẩm điện ảnh của vũ trụ kinh dị The Conjuring đạt doanh thu cao nhất mọi thời đại với 365,5 triệu USD trên toàn cầu. Phần 2 của The Nun đưa khán giả trở lại với biểu tượng kinh dị đình đám trên màn ảnh lớn. Ma sơ Valak sẽ có màn trở lại ấn tượng trong The Nun II (tựa Việt: Ác Quỷ Ma Sơ II).

The Nun II hứa hẹn là tác phẩm kinh dị nổi bật bậc nhất nửa cuối năm nay

Là phần phim tiếp nối câu chuyện năm 2019 của The Nun, bộ phim sẽ tiếp tục hé lộ đến khán giả những khía cạnh mới đằng sau câu chuyện về hồn ma nữ tu từng reo rắc biết bao nỗi ám ảnh này. Bầu không khí u ám, quỷ dị vốn là điểm mạnh của các bộ phim thuộc thương hiệu The Conjuring sẽ tiếp tục được thể hiện trong The Nun II. Điều này khiến tựa phim về ma sơ Valak hứa hẹn sẽ trở thành tác phẩm kinh dị nổi bật bậc nhất nửa cuối năm nay.

Valak sẽ có màn trở lại ấn tượng trong The Nun II

Lấy bối cảnh nước Pháp năm 1956, cùng cái chết bí ẩn của một linh mục, một giai thoại đáng sợ và ám ảnh sẽ mở ra. Phần phim tiếp tục xoay quanh nhân vật chính - Sơ Irene - do Taissa Farmiga thủ vai.

Thông qua trailer của The Nun II, khán giả được đưa đến một tu viện, nơi các cô bé đang đùa giỡn rất vui vẻ với nhau. Tuy nhiên, một cô bé nhận ra hành động kỳ lạ ở một người đàn ông và đặt ra những hoài nghi liệu có một điều gì bí ẩn. Sơ Irene sau đó đã có mặt tại tu viện và trò chuyện với cô bé về những sự việc xảy ra tại đây. Cô bé kể lại về một trò chơi, nơi 5 bé cùng chơi, và cô em út phải nhìn vào một căn phòng bí mật sau một lỗ thoáng nhỏ. Theo lời cô bé, thứ cô nhìn thấy ở đây là một nữ tu. Liệu Sơ Irene có nhận ra, đây chính là hồn ma nữ tu Valak từng có cuộc chiến “sống còn” với cô không lâu trước đây? Phim dự kiến khởi chiếu vào tháng 9 năm nay.

