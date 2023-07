"Phú bà" thượng lưu lên Top tìm kiếm vì diện váy ngủ có HOT bằng ngọc nữ nghìn tỷ?

Bộ phim truyền hình Penthouse (tựa Việt: Cuộc chiến thượng lưu) tạo nên "cơn sốt" trên màn ảnh nhỏ từ năm 2020 và đã trải qua 3 mùa. “Bà cả” Lee Ji Ah nhanh chóng được các thương hiệu săn đón. Nhờ vào vẻ trẻ trung, Lee Ji Ah khi 44 tuổi vẫn có gương mặt “hack tuổi”. Thời điểm nữ diễn viên đăng 2 tấm ảnh hậu trường trong trang phục váy ngủ, ngay lập tức tên tuổi cô đã lên Top của Naver. Thân hình quyến rũ, làn da trắng và nét dịu dàng, nữ tính cùng bộ váy ngủ quyến rũ khiến ai nấy khó rời mắt. Có thể thấy "phú bà" thượng lưu này chứng tỏ đẳng cấp nhan sắc "không phải dạng vừa".

Son Ye Jin nổi tiếng trong vai nữ chính của Crash Landing On You (tựa Việt: Hạ cánh nơi anh), đồng thời ngọc nữ màn ảnh Hàn còn nên duyên với tài tử Hyun Bin chính nhờ bộ phim này. Trong một cảnh quay, nhân vật tiểu thư nhà tài phiệt do Son Ye Jin thủ vai diện bộ đồ ngủ sang trọng khiến khán giả trầm trồ vì thần thái đỉnh cao. Được biết, thiết kế này có giá khoảng 3 triệu đồng. Chỉ khoác lên người bộ đồ mặc ở nhà mà Son Ye Jin vẫn tạo được nét đẹp thời thượng. Ngoài đời thường, Son Ye Jin được mệnh danh "ngọc nữ nghìn tỷ" bởi cô khởi nghiệp từ năm 18 tuổi, tổng tài sản thống kê được có giá trị khoảng 1.470 tỷ đồng từ trước khi kết hôn với Hyun Bin.

Trong bộ phim khép lại cuộc đời độc thân của mình - Tuổi 39, Son Ye Jin vào vai một nữ bác sĩ xinh đẹp, sang chảnh. Cô đảm nhận vai con nhà giàu, có trong tay cả một cơ ngơi hoành tráng lại là một người suy nghĩ chững chạc, đơn giản và đằm thắm. Đương nhiên, nhân vật này của Son Ye Jin cũng sử dụng thời trang đắt tiền. Bộ đồ ngủ của cô cũng có giá hơn 2 triệu đồng.

Trong bộ phim April (tựa Việt: Tuyết tháng 4) năm 2005, Son Ye Jin đóng cặp cùng Bae Yong Joon. Trong phim, cô vào vai một người vợ làm công việc nội trợ, gặp một giám đốc ánh sáng hòa nhạc khi hai người là người thân của hai nạn nhân vụ tai nạn giao thông. Từ hai người xa lạ, họ nhận ra vợ/chồng mình ngoại tình. Nỗi đau và những lần gặp nhau một cách tình cờ khiến cả hai kết nối tâm hồn, vượt qua ranh giới và yêu nhau. Ở cảnh “nóng”, Son Ye Jin diện váy ngủ gợi cảm, khoe vòng một sexy hết nấc.

Seo Ye Jin gắn liền tên tuổi với vai nữ chính trong Điên thì có sao, đóng cặp với Kim Soo Hyun. Các trang phục của nhân vật có xuất thân giàu có này luôn tạo nên "cơn sốt" trên thị trường. Trong đó bộ đồ ngủ cũng là một trong những món đồ đắt khách khi Seo Ye Jin diện lên người. Chiếc váy ngủ màu hồng pastel tôn được vóc dáng và tạo vẻ hiện đại, sang chảnh cho nữ diễn viên.

Một cảnh diện đồ ngủ khác của Seo Ye Jin cũng được khen ngợi không ngớt. Ngay cả khi cô make-up nhẹ nhàng, tô một chút son bợt bạt thể hiện dáng vẻ mới ngủ dậy, cũng khiến người xem thấy thích mê.

Khoảnh khắc Seo Ye Ji "catwalk" trong bộ đầm ngủ hai dây và áo choàng ngủ được dân tình xuýt xoa. Nàng “điên nữ” tạo nên thần thái khó ai sánh bằng.

Năm 2014, Jo Yeo Jeong tái hợp đạo diễn Kim Dae Woo (nhà làm phim đứng sau thành công của The Servant) trong bộ phim 19+ có tên Obsessed. Vào vai phụ là người vợ của nam chính (Song Seung Hun), “nữ hoàng cảnh nóng” có những phân đoạn táo bạo trên giường ngủ. Ngay trên poster phim, Jo Yeo Jeong đã cho thấy vẻ gợi tình trong bộ đồ ngủ sang trọng.

Trong khi đó, nữ diễn viên Lim Ji Yeon đảm nhận vai nữ chính trong Obsessed có nhiều phân cảnh “nóng” hơn rất nhiều. Thậm chí nhiều cảnh phim khiến người xem thấy đỏ mặt. Lim Ji Yeon tạo ấn tượng khi diện đồ ngủ mỏng manh ở những cảnh 18+ này.

Nhân vật của Lim Ji Yeon trong bộ phim hot The Glory (tựa Việt: Vinh quang trong thù hận) là một phát thanh viên xinh đẹp nổi tiếng, xuất thân giàu có, lấy chồng là chủ tịch tập đoàn xây dựng. Chính vì vậy, thời trang đồ ngủ của “ác nữ” cũng phải thật sang trọng.

Các bộ trang phục mà Lim Ji Yeon mặc trong mùa 1 The Glory rất được yêu thích. Có những bộ đồ được bán hết sạch chỉ trong thời gian ngắn.

Mới đây, Kim Tae Hee chính thức trở lại màn ảnh nhỏ trong vai diễn phim giật gân Lies Hidden In My Garden (tựa Việt: Khu vườn dối trá) kết hợp với Lim Ji Yeon. Cảnh nhân vật của cô diện đồ ngủ quý phái nhanh chóng khiến fan lùng sục để tìm mua hàng. Được biết, chiếc váy ngủ có giá khoảng 7,5 triệu đồng.

