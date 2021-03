Chàng “phi công” kém 11 tuổi mới ghép đôi với Song Hye Kyo là ai?

Anh chàng sinh năm 1992, từng "gây sốt" với những khoảng khắc lãng mạn cùng Jang Nara, Im Soo Jung.

Sau một thời gian dài vắng bóng, Song Hye Kyo đã quay trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Now, We Are Breaking Up. Trong phim, nữ diễn viên vào vai Ha Young Eun, một người phụ nữ thông minh, cá tính, độc lập, nên duyên với một nhiếp ảnh gia nổi tiếng và giàu có tên Yoon Jae Guk, do Jang Ki Yong thủ vai.

Ngay sau khi thông tin về dàn diễn viên được công bố, cộng đồng mạng liền “lùng sục” truy tìm chàng trai sẽ đóng vai người tình của Song Hye Kyo này. Ngoài đời, Jang Ki Yong sinh năm 1992, kém "ngọc nữ xứ Hàn" 11 tuổi.

Jang Ki Yong là bạn diễn của Song Hye Kyo trong bộ phim mới

Anh chàng sở hữu ngoại hình khá ấn tượng với chiều cao 1m87, gương mặt nam tính, cặp mắt một mí đa tình. Jang Ki Yong xuất thân là một người mẫu, từng đoạt giải người mẫu của năm tại Asia Model Festival Awards 2014, hiện đang thuộc quyền quản lý của công ty YG Entertainment.

Vai diễn đầu tay của Jang Ki Yong là một nhân vật phụ trong phim It’s Okay, That’s Love năm 2014, sau đó liên tục xuất hiện trong các dự án phim School Detectives (2014), Eun – dong, tình yêu của tôi (2015), Beautiful Mind (2016), Kẻ nói dối và người tình (2017),….

Anh chàng xuất thân là người mẫu với chiều cao và ngoại hình lý tưởng

Năm 2018, Ki Yong chính thức đảm nhận vai chính đầu đời trong bộ phim Bước đến ôm em, sau đó giành nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá nhờ nhân vật này. Sự nghiệp của Jang Ki Yong lên “như diều gặp gió”, anh liên tục được mời tham gia các dự án phim điện ảnh, truyền hình và web drama lớn, lột xác qua từng vai diễn và ghi dấu ấn trong lòng khán giả.

Diễn xuất ấn tượng của Jang Ki Yong trong phim "Bước đến bên em"

Trước Song Hye Kyo, Jang Ki Yong từng có kinh nghiệm làm “phi công” khi đóng cặp cùng đàn chị Jang Nara trong phim Cặp đôi vượt thời gian và Im Soo Jung trong Phẩm chất quý cô. Với tinh thần ham học hỏi và sự phối hợp ăn ý với các tiền bối gạo cội, Jang Ki Yong nhận được nhiều lời khen về diễn xuất, đồng thời không hề mờ nhạt khi chỉ là một diễn viên tay ngang giữa dàn diễn viên đình đám. Những khoảnh khắc tình tứ, lãng mạn của Jang Ki Yong cùng Jang Nara hay Im Soo Jung đều khiến cộng đồng mạng “tan chảy” vì quá ngọt ngào.

Jang Ki Yong từng đóng cặp đàn chị Jang Nara

Ngoài ra, mỹ nam sinh năm 1992 còn có khả năng đọc rap, chơi trống, đàn ghi – ta, hát nhạc kịch và từng là người hát chính các ca khúc nhạc phim mà anh tham gia. Jang Ki Yong được đánh giá là một trong những chân dài rẽ hướng sang làm diễn viên thành công nhất xứ kim chi.

Đây là lần đầu tiên Jang Ki Yong hợp tác với Song Hye Kyo, vì vậy công chúng đều rất mong chờ bộ phim ra mắt, đồng thời mỹ nữ Hậu duệ mặt trời nổi tiếng là người biết lựa chọn kịch bản, nên khán giả tin tưởng đây sẽ là một bộ phim đáng xem và giúp Jang Ki Yong có bước tiến lớn trong sự nghiệp diễn xuất.

Jang Ki Yong khá đa tài, ngoài diễn xuất còn có năng khiếu về âm nhạc

Tuy nhiên cũng không ít người lo ngại sẽ phát sinh chuyện “phim giả tình thật”, vì ngọc nữ sinh năm 81 nổi tiếng là “sát thủ tình cảm phim trường”, thường xuyên vướng tin đồn tình ái với bạn diễn như Lee Byung Hun, Bi Rain, Hyun Bin, Song Joong Ki, Park Bo Gum,….

Bộ phim dự kiến sẽ bấm máy trong mùa hè năm nay và lên sóng vào tháng 10/2021, sau khi Penthouse phần 3 kết thúc.

