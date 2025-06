'Nữ hoàng nội y Hong Kong' lần đầu nói về tin đồn là vợ bé của tỷ phú Lý Gia Thành

Nhiều tháng gần đây, tin đồn về mối quan hệ của Châu Tú Na với một tỷ phú lan tràn trên mạng xã hội. Thậm chí nhiều người nói cô "biến mất" để sinh con cho người tình. Một số tin đồn nói người đàn ông đó là tỷ phú Lý Gia Thành - con trai thứ hai của cố tỷ phú Lý Triệu Cơ. Đối mặt với những lời đồn đại này, Châu Tú Na nói khi làm khách mời trong chương trình Phương ngữ phụ nữ: "Cảm ơn mọi người đã hỏi tôi câu hỏi này. Tôi thực sự cảm thấy rất oan ức, thậm chí tôi còn không biết người đó là ai". Trong lời nói của cô có chút kích động và bất lực.

Châu Tú Na tham gia chương trình 'Phương ngữ phụ nữ'. Ảnh: Sinchew

Khi nói đến tin đồn "sinh con ngoài giá thú", người đẹp cho biết "càng buồn cười hơn" và thẳng thắn nói ồn ào khiến cô cảm thấy bối rối không biết phải trả lời sao. Diễn viên giải thích lý do "biến mất": "Đóng phim - không phải là như vậy sao? Tôi phải mất vài tháng để quay hai hoặc ba bộ phim một năm và phim có thể không được phát hành ngay sau khi quay xong". Cô tâm sự, kể cả khi "biến mất" khỏi tầm mắt của khán giả, cô không ngừng làm việc.

Tin đồn trong ngành giải trí thường không cần bằng chứng để lan truyền và Châu Tú Na chọn cách im lặng khi thành nạn nhân: "Tôi không nói gì cả vì không muốn mọi người nghĩ tôi đang lợi dụng những lời đồn đại để gây chú ý. Tôi tự hỏi liệu thời gian có chứng minh được 'sự vô tội' của mình hay không. Đôi khi tôi bất lực vì dù có giải thích thế nào thì vẫn luôn có những người chọn tin vào 'sự thật' họ muốn tin".

"Nói không ai tin nhưng đời sống tình cảm của tôi nghèo nàn. Tôi không biết tại sao nhưng mọi người luôn nghĩ tôi có nhiều người ngưỡng mộ. Nếu tôi nói rằng tôi không có ai, họ nghĩ rằng tôi nhất định là nói dối", diễn viên cho biết thêm.

Châu Tú Na. Ảnh: Weibo

Cô thừa nhận, mối quan hệ duy nhất từ trước tới giờ cô công khai là tình yêu kéo dài 6 năm với nhà tạo mẫu tóc Chen Weicheng và hai người đã chia tay vào năm 2013. Tự nhận mình là "kẻ si tình", Châu Tú Na cho biết trong mối quan hệ, cô luôn toàn tâm toàn ý, cố gắng hòa nhập với nửa kia nhưng rồi luôn cảm thấy không phù hợp, cuối cùng chọn sống một mình.

Châu Tú Na (Chrissie Chau) sinh năm 1985, là diễn viên và người mẫu nổi tiếng Hong Kong. Cô từng được gọi là nữ hoàng nội y sau khi ra mắt nhiều bộ ảnh nóng bỏng, quyến rũ.

Châu Tú Na gia nhập làng giải trí với tư cách là người mẫu vào năm 2005 và nhanh chóng trở nên nổi tiếng vì vẻ ngoài tươi tắn và thân hình nóng bỏng. Sau đó, cô bắt đầu tham gia vào ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình, đóng vai chính trong nhiều bộ phim như All's Well, Ends Well 2020 và The Leakers. Mặc dù được gắn mác "gợi cảm", cô dần thoát khỏi cái danh này qua từng tác phẩm và thể hiện khả năng diễn xuất đa dạng.