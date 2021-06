"Đệ nhất mỹ nhân Việt" làm điều không ngờ với Văn Toàn trước trận VN quyết đấu UAE

Thứ Ba, ngày 15/06/2021 18:27 PM (GMT+7)

Ngay trước trận VN - UAE, Văn Toàn được cổ động viên xinh đẹp là nàng Á hậu ủng hộ hết mình thế này.

Không riêng gì cánh mày râu, phái nữ VN cũng thể hiện niềm đam mê và ủng hộ nhiệt tình trước mỗi trận đấu của đội tuyển quốc gia. Một trong số đó phải kể tới Á hậu Huyền My – người từng được truyền thông Trung Quốc ví von là “đệ nhất mỹ nhân Việt”.

Huyền My rạng rỡ trong màu áo cờ đỏ sao vàng ủng hộ tuyển VN

Mới đây nhất, Huyền My thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối với cầu thủ Văn Toàn. Trong trận VN thắng Malaysia vào ngày 11/6 vừa qua, Văn Toàn trở thành mục tiêu “tấn công” của rất nhiều cổ động viên đội bạn vì cú ngã đem về quả penalty bị cho là “diễn”.

Trang cá nhân của cầu thủ tuyển VN bị công kích không ngừng với những bình luận đả kích, gọi anh bằng nhiều biệt danh. Nhanh như bay, cầu thủ thuộc biên chế của HAGL đã chọn cách chớp thời cơ làm ăn lớn khi tung ra sản phẩm từ cú ngã để đời này. Đó chính là chiếc áo phông in hình cú ngã của anh cùng lời khẳng định “It’s Real” (tạm dịch: Đó là thật).

Văn Toàn chớp cơ hội ra ngay sản phẩm in hình cú ngã để đời

Người đẹp Huyền My đã trở thành một trong những người đầu tiên khoe ngay việc sở hữu chiếc áo này của Văn Toàn. Chiếc áo phông đen được kết hợp với quần short khỏe khoắn, năng động, càng tăng thêm vẻ dễ thương cho nàng Á hậu.

Người đẹp Huyền My đã sắm ngay cho mình một chiếc áo để ủng hộ Văn Toàn

Diện áo phông kết hợp quần short thế này, Huyền My thật khéo khoe đôi chân dài

Trước đó, trong trận VN gặp Malaysia, Huyền My là một trong những khách mời bình luận cùng BLV Quang Huy. Cô chia sẻ mối duyên kỳ lạ bởi trận lượt đi giữa VN và Malaysia, cả hai người cùng bình luận trong một chương trình truyền hình về bóng đá trước trận đấu. Hai người từng có nhiều dịp làm việc cùng nhau khi tham gia bình luận môn thể thao vua nên rất thân thiết.

Huyền My (phải) bình luận trận VN - Malaysia cùng BLV Quang Huy

Á hậu Huyền My mặc áo cờ đỏ sao vàng cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Malaysia. Không những vậy, người đẹp còn đoán đúng tỷ số 2-1 nghiêng về đội VN. Đặc biệt Huyền My còn dự đoán các cầu thủ sẽ ghi bàn trong trận đấu này là Tiến Linh và Văn Thanh. Trên thực tế Tiến Linh là một trong hai cầu thủ ghi bàn giúp tuyển VN chiếm lợi thế. Sau trận đấu, Huyền My vui mừng khoe khả năng dự đoán chính xác. Cô đã có một đêm “mất ngủ” khi vui cùng niềm vui chiến thắng của đội tuyển VN.

Người đẹp diện áo cờ đỏ sao vàng đậm tinh thần thể thao ủng hộ đội tuyển quốc gia

Gia đình nàng Á hậu có niềm yêu thích với môn thể thao vua. Bố cô là chủ tịch hội cổ động viên Thể Công (Viettel). Trong nhiều trận đấu, gia đình Huyền My đều tới sân cổ vũ. Ngoài ra, người đẹp cũng thường tới sân xem trực tiếp và có mối quan hệ thân thiết với nhiều cầu thủ.

Nguồn: http://danviet.vn/de-nhat-my-nhan-viet-lam-dieu-khong-ngo-voi-van-toan-truoc-tran-vn-quyet-dau-u...Nguồn: http://danviet.vn/de-nhat-my-nhan-viet-lam-dieu-khong-ngo-voi-van-toan-truoc-tran-vn-quyet-dau-uae-50202115618273388.htm