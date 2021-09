Số phận dàn sao bị cấm sóng, trốn thuế hàng triệu USD

Trong quá khứ, làng giải trí Hoa ngữ có không ít ngôi sao bị cấm xuất hiện trên sóng truyền hình vì bê bối đời tư.

Phạm Băng Băng, Châu Kiệt, Lâm Chí Dinh là nững minh tinh màn ảnh dính vào án cấm sóng hay còn được gọi là phong sát. Tùy mức độ nặng nhẹ khác nhau nhưng một khi đã bị tẩy chay, những sao này đều "trượt dài" trên con đường sự nghiệp

Phạm Băng Băng

Nữ diễn viên đối mặt với hàng loạt thị phi bủa vây.

Giới chuyên môn nhận định, Phạm Băng Băng sẽ sớm quay lại vị trí đỉnh cao ngay khi lệnh cấm sóng hết hiệu lực bởi trong 2 năm qua, dù không thể tham dự các sự kiện hay các bộ phim, cô vẫn có sức hút mạnh mẽ với truyền thông. Trang cá nhân cũng trở thành công cụ hiệu quả giúp nữ hoàng giải trí tiếp cận, tương tác với người hâm mộ. Thời gian gần đây, Phạm Băng Băng xuất hiện chăm chỉ tại các sự kiện và các trang báo của Trung Quốc

Phạm Băng Băng có thu nhập "khủng" từ công việc livestream bán hàng qua mạng.

Trong hai năm không thể tham gia các hoạt động của làng giải trí, Phạm Băng Băng dồn sức cho công việc kinh doanh mỹ phẩm. Nữ diễn viên 39 tuổi có một thẩm mỹ viện của riêng mình và một nhãn hiệu mỹ phẩm do chính cô thực hiện. Với danh tiếng và nhan sắc hoàn hảo, việc kinh doanh làm đẹp của Phạm Băng Băng rất thành công. Năm 2020, nữ diễn viên từng thu được 20 triệu nhân dân tệ chỉ trong vòng 4 phút mở bán. Điều này giúp Phạm Băng Băng sống thoải mái dù bị cấm lên sóng truyền hình.

Châu Kiệt

Châu Kiệt trong vai "Nhĩ Khang A Ca" trong bộ phim lừng lẫy một thời Hoàn Châu Cách Cách

Thời điểm “Hoàn Châu cách cách” thành công, Châu Kiệt cũng giống các bạn diễn một bước thành sao, được khán giả yêu mến, các đạo diễn và nhà sản xuất. Ngoài vai diễn Nhĩ Khang, Châu Kiệt từng nổi tiếng nhờ các vai Bao Thanh Thiên (thời niên thiếu) và vai chính trong một số tác phẩm chính kịch. Tuy nhiên, việc nổi tiếng quá nhanh khiến tài tử sinh năm 1970 mắc “bệnh ngôi sao”, dính vào loạt scandal ảnh hưởng nghiêm trọng đến tên tuổi.

Châu Kiệt bị tố “ăn cháo đá bát”, công khai nói xấu đoàn làm phim “Hoàn Châu cách cách”, giè bỉu bạn diễn. Thậm chí, anh còn bị Lâm Tâm Như cáo buộc cưỡng hôn, khiến cô bị ám ảnh tâm lý suốt nhiều năm. Chưa dừng lại ở đó, nam diễn viên còn vướng bê bối uống rượu lái xe gây tai nạn, hành hung, nghiện ngập cờ bạc.

Rút lui khỏi làng giải trí, Châu Kiệt về quê làm nông dân.

Từ một diễn viên có tài năng, Châu Kiệt đánh mất cả sự nghiệp và tên tuổi bởi những bê bối về đạo đức. Không còn chỗ đứng trong ngành nghệ thuật, Châu Kiệt lẳng lặng về quê ở vùng Đông Bắc làm nông. Không ngờ rằng, nhờ quyết định này mà Châu Kiệt trở thành một đại gia nông nghiệp, có trong tay hàng ngàn mẫu đất tại Đông Bắc (Trung Quốc).

Gần đây, Châu Kiệt dần lấy lại thiện cảm của công chúng nhờ những đóng góp âm thầm của mình cho ngành giáo dục. thời gian qua Châu Kiệt âm thầm xây dựng trường học cho trẻ em nghèo.

Lâm Chi Dinh

Giai nhân Đài Loan từng bị cấm vận vì bê bối của cha ruột.

Sở dĩ Lâm Chí Linh bị cấm vận (hay còn gọi là phong sát) tại "xứ tỷ dân" là do cha cô - ông Lâm Phồn Nam có liên đới tới vụ tham nhũng, rửa tiền của chính trị gia Trần Thủy Biển. "Siêu mẫu xứ Đài" bị nhiều đài truyền hình lớn như Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), đài Giang Tô, đài Hồ Nam, đài Thượng Hải... "cấm cửa".

Sự việc từng khiến chân dài họ Lâm lao đao trong suốt bốn tháng cuối năm 2008. Tuy nhiên, lệnh cấm này của cô nhanh chóng được dỡ bỏ khi Lâm Chí Linh xuất hiện tại Gala lễ hội mùa xuân của đài Hạ Môn đầu tháng 1/2009. Ở tuổi tứ tuần, Lâm Chí Linh vẫn có nguồn thu nhập tốt nhờ các hợp đồng quảng cáo, đại diện thương hiệu. Bên cạnh vai trò người mẫu, giai nhân họ Lâm cũng từng xuất hiện tại các lễ trao giải với tư cách người dẫn chương trình.

Dù đã 43 tuổi nhưng Lâm Chí Linh vẫn là siêu mẫu đắt giá nhất, rất được những thương hiệu nội y ưu ái và quan tâm.

Giai nhân Đài Loan còn "lấn sân" diễn xuất và góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh lớn. Loạt tác phẩm mà Lâm Chí Linh từng tham gia có thể kể đến "Xích Bích, Xích Bích: Quyết chiến thiên hạ", "Thích Lăng", "101 lần cầu hôn", "Welcome To Shama Town", "Love On Credit", "Đạo sĩ hạ sơn", "Tây du ký: Nữ nhi quốc", "The Faces Of My Gene",...Dù xinh đẹp và giàu có, nhưng siêu mẫu 45 tuổi chưa tìm được "bến đỗ" của đời mình. Lâm Chí Linh cho biết cô hài lòng với tình trạng độc thân hiện tại và không nghĩ nhiều đến chuyện chồng con.

Dương Thừa Lâm

Dương Thừa Lâm phải chấp nhận lệnh cấm sống kéo dì 7 năm.

Mỹ nhân Đài Loan từng bị các đài truyền hình Trung Quốc cấm sóng vì scandal hổng kiến thức lịch sử. Năm 2003, khi tham gia một gameshow, Dương Thừa Lâm vô tình để lộ sự thiếu hiểu biết về chiến tranh Trung - Nhật thế kỷ XX. Sau khi nghe câu trả lời của một đồng nghiệp trong chương trình về khoảng thời gian diễn ra cuộc chiến này, cô hỏi lại: “Chỉ 8 năm thôi à?”.

Vì câu hỏi đó, khán giả chỉ trích, tẩy chay nữ ca sĩ-diễn viên. Dù không ít lần bật khóc và công khai xin lỗi, Dương Thừa Lâm vẫn không thể cứu vãn tình hình. Cô phải chấp nhận lệnh cấm vận kéo dài 7 năm. Đến năm 2010, các đài truyền hình đại lục đã quyết định gỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Dương Thừa Lâm và đồng ý cho bộ phim truyền hình mới của cô mang tên Hi My Sweetheart được lên sóng.

Hiện tại mỹ nhân Đài Loan có sự nghiệp ổn định và cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Hiện tại, sự nghiệp của Dương Thừa Lâm đã quay trở về quỹ đạo bình thường. “Giáo chủ khả ái” thường xuyên tổ chức liveshow ca nhạc tại Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc và tham dự các sự kiện thời trang quốc tế.

Ngoài ra, nữ diễn viên trẻ này còn cớ cơ hội tham gia một bộ phim truyền hình thần tượng mới của Thượng Hải mang tên Sunshine Angel, đóng cặp cùng nam diễn viên Ngô Tôn. Một loạt các công ty cung cấp đồ uống, đồ ăn nhẹ, thời trang của Trung Quốc cũng ngỏ lời mời Dương Thừa Lâm làm mỹ nhân người mẫu đại diện cho nhãn hiệu của họ.

Mạc Thiếu Thông

Mạc Thiếu Thông trong Hoàng Phi Hồng.

Mạc Thiếu Thông từng là sao nam hạng A tại Hồng Kông. Những năm 1990, Châu Tinh Trì chỉ đảm nhận vai nam phụ khi xuất hiện cùng Mạc Thiếu Thông. Thế nhưng, từ một ngôi sao nổi tiếng, nam diễn viên đã đánh mất tất cả sau nhiều bê bối đời tư.

Năm 1997, Mạc Thiếu Thông và Hồng Hân gặp nhau trên phim trường Bí mật tường hạt phủ. 2 năm sau, nữ diễn viên mang thai, sinh ra một cậu bé kháu khỉnh. Thế nhưng Mạc Thiếu Thông nhất mực khẳng định đó không phải con mình và chia tay bạn gái. Hồng Hân không khỏi oán hận nam tài tử tuy nhiên cô vẫn để con trai theo họ bố. Sự việc khiến anh nhận chỉ trích từ dư luận của "đất nước tỷ dân".

Mạc Thiếu Thông tuổi U60 phải biểu diễn trong hộp đêm.

Vào tháng 4/2011, Mạc Thiếu Thông xuống dốc sau khi bị bắt vì sử dụng ma túy tại Bắc Kinh. Những hình ảnh ảnh bị bắt và xuất hiện tại sở cảnh sát được công bố rộng rãi. Mạc Thiếu Thông bị 14 ngày tạm giam vì hành vi sử dụng chất cấm.

Bê bối này khiến anh bị các nhà làm phim tẩy chay. Mạc Thiếu Thông kết hôn với ca sĩ Tôn Vân Linh vào năm 2011. Họ ly hôn vào năm 2016, sau khi nam diễn viên gặp khó khăn về tài chính. Cuộc sống mưu sinh hàng ngày của sao phim Hoàng Phi Hồng giờ cũng không hề dễ dàng. Mạc Thiếu Thông thường bị bắt gặp đi biểu diễn tại các hộp đêm ở Trung Quốc đại lục để kiếm thêm thu nhập.

