Nữ ca sĩ vướng bê bối “tiểu tam” thách thức khán giả

Thứ Hai, ngày 25/07/2022 17:30 PM (GMT+7) Chia sẻ

Bê bối đạo đức của ngôi sao 9x này vẫn tiếp tục bị công chúng nhắc lại và chỉ trích mạnh mẽ.

Nữ ca sĩ "bị ghét nhất Trung Quốc" là Mạnh Mỹ Kỳ mới đây đã thông báo sẽ tổ chức chương trình biểu diễn trực tuyến vào cuối tháng 7 với tên gọi Gặp gỡ mùa hè. Động thái này bị khán giả lên án, cho rằng nữ ca sĩ 9x không biết xấu hổ, không biết hối lỗi sau bê bối "người thứ ba" hồi năm ngoái.

Chưa đầy một năm trước, Mạnh Mỹ Kỳ vẫn là một ca sĩ thần tượng được yêu thích ở Trung Quốc. Cô từng tham gia một nhóm nhạc Hàn Quốc trước khi về quê nhà, và nổi lên từ chương trình tuyển chọn thần tượng năm 2018. Ra mắt với nhóm Hỏa Tiễn Thiếu Nữ, Mạnh Mỹ Kỳ nhanh chóng có lượng người hâm mộ đông đảo, là bàn đạp để cô lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh. Không có kinh nghiệm diễn xuất, cô vẫn được nhận vai chính Bích Dao trong Tru Tiên bản mới năm 2019.

Mạnh Mỹ Kỳ từng là nữ thần tượng hàng đầu Trung Quốc.

Mọi chuyện đột ngột thay đổi vào tháng 10/2021, khi người đẹp họ Mạnh bất ngờ bị tố "giật bồ". Bạn gái cũ của một nhà sản xuất âm nhạc có tiếng cáo buộc Mạnh Mỹ Kỳ cố tình dụ dỗ bạn trai cũ của mình ở thời điểm hai người còn yêu nhau. Dù phía nữ ca sĩ phủ nhận, nhưng trước hàng loạt tin nhắn tình cảm mà cô bạn gái cũ kia tung ra, người hâm mộ đồng loạt quay lưng tẩy chay Mạnh Mỹ Kỳ.

Tiếp đó, nhiều tin đồn xấu về Mạnh Mỹ Kỳ như quá khứ ăn chơi từ khi còn nhỏ, có nhiều mối quan hệ bừa bãi, chụp ảnh khêu gợi, mắc bệnh ngôi sao... bị đào lại và lan truyền nhanh chóng trên weibo, mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc.

Bích Dao của Mạnh Mỹ Kỳ bị chê bai thậm tệ, cô cũng vướng nghi vấn được nâng đỡ nên mới được nhận vai diễn nặng ký này.

Trang 163 của Trung Quốc đánh giá nữ ca sĩ đang bị "cấm sóng ngầm". Không còn ai mời cô vào các dự án âm nhạc hay điện ảnh nữa. Tuy vậy, nữ ca sĩ vẫn thường xuyên xuất hiện trước công chúng bằng cách tự đăng tải các video tập nhảy, ra mắt bài hát mới, tham gia hoạt động quảng bá cho phim điện ảnh đã quay từ trước.

Nỗ lực này của Mạnh Mỹ Kỳ không cứu vãn nổi sự nghiệp của cô mà càng làm mọi việc tồi tệ hơn. Công chúng cũng chỉ ra hàng loạt điểm giống nhau giữa MV mới của cô với MV tỷ view đình đám Look what you made me do của Taylor Swift. Nữ ca sĩ càng bị tẩy chay dữ dội hơn với bê bối đạo nhái. Hồi đầu tháng 5, khi xuất hiện một video quảng cáo ngắn có đưa hình ảnh của Mạnh Mỹ Kỳ, hàng chục ngàn bình luận bên dưới video chỉ trích nhãn hàng đã để một nhân vật vướng bê bối, vi phạm tiêu chuẩn đạo đức xuất hiện.

Chính vì thế, Mạnh Mỹ Kỳ nhận về rất nhiều sự phản đối của công chúng khi công bố tổ chức biểu diễn trực tuyến. Thậm chí, nhiều người cho rằng cô chỉ đang cố kiếm tiền từ những người hâm mộ ít ỏi vẫn còn tin tưởng mình.

