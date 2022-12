Show truyền hình thực tế hot nhất nhì 2022 phải hủy ghi hình ở An Giang

Lê Dương Bảo Lâm cũng cho biết đó là một "sự cố không mong muốn" nhưng mọi người đều vui.

Show truyền hình thực tế "2 Ngày 1 Đêm" Việt Nam cho thấy sức hút lớn với đông đảo khán giả khi các tập luôn nằm trong Top đầu trên xu hướng thịnh hành của YouTube. Mùa 2 sẽ sớm trở lại khi mùa 1 đã hết sức thành công.

Mới đây nhất, các thành viên và ekip đoàn đã tới An Giang để quay hình. Đây là điều quen thuộc khi show thực tế này luôn thử thách ở ngoài trời, vừa tạo sự phấn khích vừa để quảng bá du lịch. Tuy nhiên, show đã phải hủy bỏ ghi hình ở An Giang vì lý do khán giả tập trung quá đông.

Show 2 ngày 1 đêm phải hủy bỏ lịch trình ghi hình ở An Giang

Trên fanpage của chương trình, một thông báo cáo lỗi được đưa ra:

“LỜI CÁO LỖI ĐẾN KHÁN GIẢ #2N1D THÂN MẾN

Lời đầu tiên, ekip chương trình 2 Ngày 1 Đêm xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến tất cả quý khán giả nói chung và khán giả tại An Giang nói riêng.

Bất kì hoạt động tổ chức sự kiện nào không riêng gì 2 Ngày 1 Đêm Việt Nam cũng phải được sự cho phép của các cơ quan chức năng và sự tuân thủ là vô cùng cần thiết. Ekip 2 Ngày 1 Đêm Việt Nam thật sự cảm ơn sự yêu mến của khán giả và cũng không nghĩ rằng chương trình lại được yêu mến đến mức có bạn mong muốn gặp gỡ dàn cast mà đã chờ đợi từ rất rất sớm nhưng vì số lượng khán giả tập trung quá đông dẫn đến trễ tiến độ và quá thời gian được cấp phép nên chương trình đã không thể diễn ra như dự kiến.

2 Ngày 1 Đêm Việt Nam (lần nữa) chân thành xin lỗi đến quý khán giả và hi vọng sẽ sớm gặp khán giả An Giang trong thời gian sớm nhất.

Ekip #2Ngay1Dem Việt Nam xin chân thành cảm ơn”

Rất đông người dân đã vây quanh xe khiến ekip "2 Ngày 1 Đêm" không thể di chuyển và ghi hình

Trước đó, Lê Dương Bảo Lâm là thành viên trong "2 Ngày 1 Đêm" cũng đã phát livestream quay lại cảnh rất đông người dân vây quanh xe ô tô của đoàn khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. Mọi thành viên đều rất cảm kích trước sự ủng hộ, yêu thương của khán giả. Tuy nhiên, điều đó cũng gây cản trở cho việc ghi hình của show. Ekip đã phải ngồi trên xe suốt 3 tiếng đồng hồ và không thể ra ngoài để quay thử thách.

Các thành viên đều rất cảm kích trước tấm lòng, sự ủng hộ và hâm mộ của khán giả tại An Giang nhưng ekip đã phải ngồi trên xe suốt 3 tiếng đồng hồ và không thể ra ngoài để quay thử thách

Không ít cư dân mạng đưa ra ý kiến về vấn đề này. Một khán giả có nick B.C viết: “Đề nghị ekip giữ kín lịch trình quay với khán giả để mang lại mùa 2 thành công như mùa 1. Đôi khi tiết lộ thời gian và địa điểm quay sẽ không tốt cho ekip và dàn cast”. Một bạn khác bày tỏ bất bình: “Thật sự hiểu được những lí do mọi người quay clip rồi up lên các nền tảng mạng xã hội. Nhưng đấy không phải là yêu thương đúng nghĩa dành cho chương trình cho dàn cast đâu mọi người. Ở phía sau ekip tốn rất nhiều công sức, chứ không phải 1 tiếng mấy 2 tiếng như mọi người xem đâu làm ơn. Đó là công sức của rất nhiều người! Spoil (tiết lộ trước) 1 sản phẩm trước giờ đều không bao giờ tốt!”.

So sánh với show thực tế nước ngoài, một cư dân mạng lên tiếng: “Mấy show bên nước ngoài mà fan làm phiền là bị cắt sóng luôn á. Thậm chí mấy người lấy máy ra chụp còn bị quăng máy nữa. Chương trình đã nhẹ nhàng rồi thì mọi người hợp tác đi”.

Các thành viên trong "2 Ngày 1 Đêm"

Sau sự việc, Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ lên trang cá nhân hình chụp lại những tin nhắn anh nhận được từ khán giả yêu thương, nhất là những người ở An Giang theo dõi về chương trình 2 Ngày 1 Đêm. Anh viết: “Cả trăm tin nhắn vào trang Lâm. Sự cố không mong muốn. Anh em vui lắm vì sự nhiệt tình yêu thương của bà con An Giang. Chưa thấy đi chỗ nào mà bà con nhiệt tình như ở đây". Anh không quên nhắn gửi: "Hẹn gặp 1 ngày anh em diễn phục vụ 1 bữa chấn động nha”.

